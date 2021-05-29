Зачем им знать количество партнеров? 10 стыдных вопросов гинекологам, которые женщины ищут в интернете (мы задали их за вас)

Один из самых пугающих врачей для женщин — гинеколог. Многие оттягивают визит к специалисту до последнего, не желая подвергать себя стрессу (это же нужно раздеться и залезть на кресло). Еще страшнее задать вопросы, которые мучают, но вроде как неприлично такое спрашивать, даже стыдно. Возраст здесь не показатель — стесняться говорить об этом можно и в
Больно во время секса, что делать?
Врач ультразвуковой диагностики и акушер-гинеколог Евгения Пекарева объясняет, что ощущения дискомфорта или болезненности в области наружных или внутренних половых органов, возникающие до, во время или после полового акта, называются диспареунией. Причины возникновения диспареунии могут быть психогенными, симптоматическими и ситуационными.
Психогенные причины проявляются в виде тревожных расстройств, фобий и половых извращений. Симптоматические причины могут быть связаны с пороками развития влагалища и вульвы, фиброзированной девственной плевой. Частой причиной являются воспалительные процессы во влагалище различной этиологии и бартолинит. Болезненность может появиться вследствие постоперационного или постлучевого сужения влагалища и из-за наличия кондиломатозных разрастаний в области промежности. Боль возникает при сухости во влагалище, при отклонении матки кзади, при варикозном расширении вен малого таза, при наличии эндометриоза, миомы, цистита, опущения стенок влагалища.
Причинами болей во время полового акта может становиться неправильно подобранный по размеру презерватив или аллергическая реакция на него (латекс, смазку, красители или ароматические вещества). На возникновение и выраженность симптомов влияет сексуальная техника — позиция, темп и ритм фрикций, глубина проникновения, поведение полового партнера — недостаточная сексуальная стимуляция, принуждение, агрессивность.
В отличие от вагинизма, при диспареунии спазма мышц входа во влагалище не происходит. У части пациенток диспареуния сочетается с другими сексуальными нарушениями: снижением либидо, нарушением сексуального возбуждения, аноргазмией. Для начала следует исключить проблемы по здоровью, а если не помогло, обратиться к сексологу.
У меня слишком обильные менструации
По словам акушера-гинеколога, эндокринолога и специалиста эстетической гинекологии Евгении Федченко, обильные менструации (гиперполименорея) не являются нормой. Впоследствии это может привести к анемии, железодефициту. Большая кровопотеря может быть обусловлена проблемами сосудистого происхождения, плохой свертываемостью крови.
Евгения Пекарева также добавляет, что обильные менструации со сгустками длительностью более
Какое количество выделений считается нормальным?
— За 1–2 дня до овуляции из половых путей могут появиться прозрачные выделения в виде яичного белка, что связано с открытием шейки матки и выходом из нее слизистой пробки (еще один физиологический барьер женщины перед инфекциями). При пониженной кислотности во влагалище периодически могут беспокоить белесоватые выделения из половых путей. С ними желательно обратиться к врачу, — говорит врач Евгения Пекарева.
У меня слишком большие/некрасивые половые губы
Евгения Федченко говорит, что в большей степени это вопрос эстетики, который волнует и рожавших женщин, и молодых девочек, уверенных в том, что форма их промежности не соответствует идеалу.
— Форма половых губ может быть абсолютно любой, и это нормально, мы ведь живые люди. Главное, чтобы малые половые губы были прикрыты большими. Эластичность половых губ зависит от состояния организма, дряблость объясняется дефицитом белка. Коррекцию формы половых губ можно сделать при помощи филлеров, это амбулаторная процедура, не хирургическая. Другой вопрос, когда есть медицинские показания, например, большой размер малых половых губ — это обсуждается в индивидуальном порядке с врачом, — говорит врач.
Зачем гинеколог спрашивает о количестве партнеров?
— Такой вопрос врач задает для того, чтобы понять, высок ли риск заражения инфекциями, передаваемыми половым путем. Некоторые инфекции сразу манифестируют, и пациентка обращается за помощью, а часть инфекций протекает бессимптомно первые годы — ВИЧ, ВПЧ,
Можно ли потерять девственность от тампона?
Евгения Пекарева объясняет, что на потерю девственности тампон никак не влияет. Можно задеть девственную плеву при извлечении тампона, что может быть болезненно и сопровождаться небольшим количеством алой крови. Девственная плева — это кольцо или заслонка, которая продолжается от входа во влагалище на его стенки.
Опасно ли УЗИ для беременных?
— На сегодняшний день ультразвук — это самый безопасный метод диагностики для любых пациентов, и беременных в том числе. Единственное, когда он может быть нежелательным, это на очень маленьких сроках — не потому что он ведет к различным патологиям, а потому как звуковая волна бьет по тканям, и если плодное яйцо недостаточно хорошо прикрепилось к стенке матки, то могут быть отслойки, — объясняет Евгения Федченко.
Можно ли за 1–2 дня до и после менструации заниматься незащищенным сексом без риска забеременеть?
По словам Евгении Пекаревой, у женщин с нерегулярным менструальным циклом овуляции могут происходить непредсказуемо, в том числе перед месячными, поэтому риск забеременеть есть. Прерванный половой акт по статистике имеет эффективность не более 60%. Забеременеть можно и во время менструации, если была поздняя овуляция.
«Оттуда» плохо пахнет — что делать?
Оба специалиста настоятельно рекомендуют в таком случае обратиться к врачу, сдать мазок на флору, даже если девочка не живет половой жизнью. Мазок необходимо сдавать при смене полового партнера — на основные ИППП. Причиной неприятного запаха может быть как бактериальный вагиноз, так и конкретная половая инфекция.
Может ли эпиляция интимной зоны нанести вред женскому здоровью?
— Восковая и сахарная эпиляция провоцируют врастание волос, что иногда сопровождается воспалением и нагноением волосяных фолликулов. Кроме того, отсутствие волос — это отсутствие одного из физиологических барьеров женщины, а значит могут чаще возникать нарушения биоценоза влагалища, — объясняет Евгения Пекарева.
Что еще беспокоит женщин
Евгения Федченко добавляет еще несколько проблемных моментов, которые являются для женщин стеснительными и волнительными.
— Многих волнует проблема подтекания мочи, и молодых девушек в том числе. Такое случается после родов или когда женщина занимается тяжелым видом спорта. Проблема попадания воздуха во влагалище при физических нагрузках и во время полового акта, которая сопровождается неприятными звуками, также относится к категории того, о чем стыдно спросить, особенно у молодых женщин. Кроме того, женщин беспокоит вытекание воды из влагалища после бассейна или купания в море — это опасно инфекциями, но не все на это пожалуются. Всё это легко корректируется, — говорит специалист.
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