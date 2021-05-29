Зачем им знать количество партнеров? 10 стыдных вопросов гинекологам, которые женщины ищут в интернете (мы задали их за вас)

Евгения Пекарева также добавляет, что обильные менструации со сгустками длительностью более 7 дней — это обязательный повод для обращения к врачу. Самая частая причина для такой менструации — эндометриоз или миома тела матки.

Какое количество выделений считается нормальным?



— За 1–2 дня до овуляции из половых путей могут появиться прозрачные выделения в виде яичного белка, что связано с открытием шейки матки и выходом из нее слизистой пробки (еще один физиологический барьер женщины перед инфекциями). При пониженной кислотности во влагалище периодически могут беспокоить белесоватые выделения из половых путей. С ними желательно обратиться к врачу, — говорит врач Евгения Пекарева.



У меня слишком большие/некрасивые половые губы

Евгения Федченко говорит, что в большей степени это вопрос эстетики, который волнует и рожавших женщин, и молодых девочек, уверенных в том, что форма их промежности не соответствует идеалу.

— Форма половых губ может быть абсолютно любой, и это нормально, мы ведь живые люди. Главное, чтобы малые половые губы были прикрыты большими. Эластичность половых губ зависит от состояния организма, дряблость объясняется дефицитом белка. Коррекцию формы половых губ можно сделать при помощи филлеров, это амбулаторная процедура, не хирургическая. Другой вопрос, когда есть медицинские показания, например, большой размер малых половых губ — это обсуждается в индивидуальном порядке с врачом, — говорит врач.