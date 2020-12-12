Радость на старость: в каком возрасте заканчивается секс и как сохранить желание до 100 лет — отвечает врач

— С точки зрения физиологии женщина может заниматься сексом в любом возрасте, если ее ничего не беспокоит во время половой жизни и нет противопоказаний как со стороны органов репродуктивной системы (атрезия влагалища), так и со стороны других органов (бронхиальная астма, сердечная недостаточность, деформирующий остеоартроз и т.д. ). Не раз на приеме встречала пациенток старше 70 лет с регулярной половой жизнью (не реже 1–2 раз в неделю) с половыми партнерами той же возрастной группы. Если у женщины есть влагалище и стремление вести половую жизнь, то ничто ее не должно останавливать, — считает эксперт.

Как сохранить сексуальное желание и возможности как можно дольше?

Евгения объясняет, женское либидо на протяжении жизни может значительно изменяться и зависит от многих факторов. Основные из них — наследственность, анатомические особенности внутренних органов, гормональный фон, эмоциональный настрой, фаза менструального цикла, возраст, наличие или отсутствие гинекологических заболеваний.