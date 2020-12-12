Радость на старость: в каком возрасте заканчивается секс и как сохранить желание до 100 лет — отвечает врач

Молодым всегда кажется, что горячий секс — это точно про них, а пенсионеры только вместе смотрят сериалы. Но популярность дискотек в парках для людей старшего возраста и количество историй любви из домов престарелых говорит об обратном. Все хотят любви, и возраст в этом случае не главное. Решающее — состояние здоровья. Мы спросили у кандидата медицинских наук, врача — акушера-гинеколога, врача ультразвуковой диагностики Евгении Пекаревой — до скольки лет женщины хотят и могут и как продлить себе интимную жизнь на максимальный срок?
До какого возраста женщины способны заниматься сексом?
— С точки зрения физиологии женщина может заниматься сексом в любом возрасте, если ее ничего не беспокоит во время половой жизни и нет противопоказаний как со стороны органов репродуктивной системы (атрезия влагалища), так и со стороны других органов (бронхиальная астма, сердечная недостаточность, деформирующий остеоартроз и
Как сохранить сексуальное желание и возможности как можно дольше?
Евгения объясняет, женское либидо на протяжении жизни может значительно изменяться и зависит от многих факторов. Основные из них — наследственность, анатомические особенности внутренних органов, гормональный фон, эмоциональный настрой, фаза менструального цикла, возраст, наличие или отсутствие гинекологических заболеваний.
— Женское либидо значительно колеблется на протяжении всей жизни. Независимо от возраста оно может быть как сильным, так и низким. Далеко не всегда это зависит от возраста. В любом периоде жизни можно получать удовольствие от интимной жизни, и не стоит этого стесняться, а можно и не получать, что желательно обсудить с врачом, — рассказывает акушер-гинеколог.
Есть хитрости, как продлить сексуальную жизнь с годами?
Чтобы сохранить желание и возможность вести интимную жизнь, врач советует заместительную гормональную терапию после угасания менструальной функции для лечения симптомов климакса, прием кальция и витамина D (для профилактики остеопороза), дозированную и регулярную физическую нагрузку, своевременное лечение соматической патологии, если такая имеется.
Почему считается, что с возрастом женщины утрачивают способность испытывать оргазм?
— У женщин старше
По наблюдениям эксперта, после
С возрастом у мужчин пропадает способность к эрекции?
Сексолог Анна Мороз говорит, что эректильная дисфункция (импотенция, бытовым языком) бывает в результате органических нарушений (сахарный диабет, сосудистые заболевания, гормональные проблемы, физические травмы), неврологических нарушений и при приеме некоторых лекарств. Остальные причины — в голове, в том числе и миф о том, что в определенном возрасте «стоять не будет».
— Тут не на цифру в паспорте смотреть надо, а на свой образ жизни, образ мыслей, питание, движение. Учиться искать смыслы собственной жизни, развиваться и жить полной, насыщенной жизнью. Если жизнь беспросветна и скучна, начинается депрессия, а вот при депрессии снижение либидо точно будет, — объясняет эксперт и добавляет, что возраст сам по себе не является причиной эректильной дисфункции. Есть естественное снижение уровня гормонов, и секс меняется. Мужчине может быть нужно больше ласк, но секс от этого менее приятным не становится.
Недавно мы развенчали популярные мифы, которые сопровождают сексуальность после 50, но могут испортить жизнь уже сейчас.
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