12 декабря суббота
СЕЙЧАС -10°С
Пробки 6/10
usd 73.12
eur 88.77

Все новости

Все новости

Радость на старость: в каком возрасте заканчивается секс и как сохранить желание до 100 лет — отвечает врач

У сексуальности нет ограничений по возрасту, сохранить ее поможет дозированный спорт, кальций и лечение климакса

4 843
143Обсудить

Поделиться

Влюбиться и порхать можно, даже если тебе чуть-чуть за 70

Влюбиться и порхать можно, даже если тебе чуть-чуть за 70

Поделиться

Молодым всегда кажется, что горячий секс — это точно про них, а пенсионеры только вместе смотрят сериалы. Но популярность дискотек в парках для людей старшего возраста и количество историй любви из домов престарелых говорит об обратном. Все хотят любви, и возраст в этом случае не главное. Решающее — состояние здоровья. Мы спросили у кандидата медицинских наук, врача — акушера-гинеколога, врача ультразвуковой диагностики Евгении Пекаревой — до скольки лет женщины хотят и могут и как продлить себе интимную жизнь на максимальный срок?

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

До какого возраста женщины способны заниматься сексом?

СЮЖЕТ

Субботний разговор «об этом»

— С точки зрения физиологии женщина может заниматься сексом в любом возрасте, если ее ничего не беспокоит во время половой жизни и нет противопоказаний как со стороны органов репродуктивной системы (атрезия влагалища), так и со стороны других органов (бронхиальная астма, сердечная недостаточность, деформирующий остеоартроз и т.д.). Не раз на приеме встречала пациенток старше 70 лет с регулярной половой жизнью (не реже 1–2 раз в неделю) с половыми партнерами той же возрастной группы. Если у женщины есть влагалище и стремление вести половую жизнь, то ничто ее не должно останавливать, — считает эксперт.

Как сохранить сексуальное желание и возможности как можно дольше?

Евгения объясняет, женское либидо на протяжении жизни может значительно изменяться и зависит от многих факторов. Основные из них — наследственность, анатомические особенности внутренних органов, гормональный фон, эмоциональный настрой, фаза менструального цикла, возраст, наличие или отсутствие гинекологических заболеваний.

— Женское либидо значительно колеблется на протяжении всей жизни. Независимо от возраста оно может быть как сильным, так и низким. Далеко не всегда это зависит от возраста. В любом периоде жизни можно получать удовольствие от интимной жизни, и не стоит этого стесняться, а можно и не получать, что желательно обсудить с врачом, — рассказывает акушер-гинеколог.

Есть хитрости, как продлить сексуальную жизнь с годами?

Чтобы сохранить желание и возможность вести интимную жизнь, врач советует заместительную гормональную терапию после угасания менструальной функции для лечения симптомов климакса, прием кальция и витамина D (для профилактики остеопороза), дозированную и регулярную физическую нагрузку, своевременное лечение соматической патологии, если такая имеется.

Ограничениями для сексуальной жизни в возрасте могут быть хронические заболевания: опорно-двигательного аппарата, эндокринные нарушения, дыхательная и сердечная недостаточность

Ограничениями для сексуальной жизни в возрасте могут быть хронические заболевания: опорно-двигательного аппарата, эндокринные нарушения, дыхательная и сердечная недостаточность

Поделиться

Почему считается, что с возрастом женщины утрачивают способность испытывать оргазм?

— У женщин старше 40 лет постепенно начинает снижаться выработка половых гормонов, однако это не сказывается негативным образом на либидо. Наоборот, в этом возрасте дети обычно уже взрослые, работа стабильная и в целом в жизни, как правило, меньше стрессов и больше времени на себя. Плюс ко всему женщина уже точно знает свое тело и способы достижения оргазма, так что с его наступлением проблем быть не должно, — объясняет Евгения Пекарева. — К 50 годам организм продолжает терять половые гормоны, и постепенно дает о себе знать климакс. В этом возрасте у многих женщин могут появиться неприятные ощущения сухости и жжения во время полового акта, нарушения менструального цикла. Однако на сегодняшний день прием заместительной гормональной терапии может решить эти проблемы. Поэтому возможность получения сильного оргазма сохраняется.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

По наблюдениям эксперта, после 60 лет происходит затухание женского желания ввиду отсутствия женских половых гормонов в крови. Но многие пары продолжают половую жизнь. Не стоит этого стесняться. Если самочувствие не страдает, а только улучшается, то запретов быть не может. Единственное, что может мешать, — это сухость влагалища и возрастные проблемы с мочеиспусканием (частые циститы, уретриты, недержание мочи). С этими вопросами лучше обращаться к врачу.

С возрастом у мужчин пропадает способность к эрекции?

Сексолог Анна Мороз говорит, что эректильная дисфункция (импотенция, бытовым языком) бывает в результате органических нарушений (сахарный диабет, сосудистые заболевания, гормональные проблемы, физические травмы), неврологических нарушений и при приеме некоторых лекарств. Остальные причины — в голове, в том числе и миф о том, что в определенном возрасте «стоять не будет».

— Тут не на цифру в паспорте смотреть надо, а на свой образ жизни, образ мыслей, питание, движение. Учиться искать смыслы собственной жизни, развиваться и жить полной, насыщенной жизнью. Если жизнь беспросветна и скучна, начинается депрессия, а вот при депрессии снижение либидо точно будет, — объясняет эксперт и добавляет, что возраст сам по себе не является причиной эректильной дисфункции. Есть естественное снижение уровня гормонов, и секс меняется. Мужчине может быть нужно больше ласк, но секс от этого менее приятным не становится.

Недавно мы развенчали популярные мифы, которые сопровождают сексуальность после 50, но могут испортить жизнь уже сейчас.

Что еще почитать про любовь, секс и отношения

Наутро к врачу: 5 распространенных ошибок в сексе, которые приводят к болезням (некоторые никак не проявляют себя).

Чистильщица. Откровения сибирячки, которая разоблачает неверных мужей (она «сдает» их женам).

«Перепробовали огромный ассортимент»: нестандартная пара продает интим-игрушки — и знает, как сохранить секс.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

любовниклюбовьпенсиясекссекс после 60
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (143)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...