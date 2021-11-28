Замороженные яйцеклетки и проклятие сорока лет: 11 женских мифов о любви и отношениях, которые мешают вам жить счастливо

С юных лет в нашей голове копится множество мифов. Вроде бы умная взрослая женщина, а непонятно откуда взявшиеся установки иногда здорово мешают жить. Правильно было бы каждые 5 лет проверять свои мысли и убеждения на актуальность и чистить лишнее, но таким мало у кого есть время заниматься. Мы собрали распространенные женские мифы про любовь, отношения и материнство, в которые верят даже современные городские леди. И попросили экспертов прокомментировать эти утверждения.
Миф 1. Настоящую любовь видно с первого взгляда, вы сразу поймете, что это он самый
На самом деле при первой встрече мы можем испытать страсть и желание, почувствовать сексуальную привлекательность, но не любовь. Любовь строится медленно. Это глубокое чувство, которое подразумевает близость, интимность, привязанность — вещи, которые невозможно почувствовать сразу.
Миф 2. Истинные чувства всё преодолеют
Расстояние, возраст, болезни, алкоголизм. Даже если мы из разных слоев общества, разных национальностей и культур, любовь поможет нам всё преодолеть, она нас спасет. На самом деле одной любви недостаточно, чтобы создать отношения. Как правило, еще нужно осмысленное поведение. Это аксиома: над отношениями надо трудиться. Это такая же часть жизни, как работа.
Миф 3. Любовь бывает один раз в жизни. Остальное — ее тени
По мнению профессора математики Лондонского университета Ханны Фрай, за всю свою жизнь в нашем ближайшем окружении (коллег, одногруппников, одноклассников, друзей) встречается порядка 150 человек, с которыми мы способны создать отношения и быть счастливыми.
Миф 4. Если секса не хочется, значит, любовь уже прошла
На самом деле причин для потери желания множество: например, его нет только потому, что вы устали. Или же в жизни наступил такой интересный период, когда все силы идут на то, чтобы пережить его и переосмыслить важные вещи. Или же происходят временные гормональные изменения, связанные, например, с беременностью.
Если вам такое объяснение не подходит, можно начать двигаться в сторону решения проблемы. Психолог-сексолог Полина Герасимова говорит, что важно строить фразы, используя «я-высказывания», делая акцент на своих ощущениях, чувствах.
— Обязательно поддержите партнера и выразите свои переживания по поводу этого разговора (что вам очень непросто и тревожно говорить об этом), говорите о своих переживаниях, а не о том, что делает партнер, озвучивайте пожелания и просьбы, ставя акцент на их значимости для вас, а не на недостатках или недоработках партнера. Помните, что секс — это парный акт и здесь вы союзники, старающиеся улучшить совместно то, что важно для вас обоих. Если сложно начать, то опять же можете обратиться к специалисту, который поможет вам справиться с тревогой и беспокойством перед разговором, что поможет вам подобрать слова. Ведь никто, кроме вас, не знает особенности вашей коммуникации и «кодовых» слов и выражений, на которые ваш партнер реагирует тем или иным образом, — говорит эксперт.
Миф 5. Сексуальное притяжение — верный признак настоящей любви
Очень часто, вступая в сексуальную связь с человеком, который нас очень привлекает, мы понимаем, что в остальных сферах жизни мы с ним несовместимы. И если мы вовремя в этом не разберемся, то обречем себя на отношения, которые закончатся очень плохо для нас обоих. Любовь и сексуальное притяжение — это не одно и то же.
Миф 6. Измены происходят только из-за проблем в отношениях
Не будет проблем, не будет и поводов смотреть налево.
— Измена, по моему опыту, практически неизбежная ситуация, с которой приходится столкнуться любой семье. Если есть проблемы в отношениях, риск измен возрастает, они могут выполнять разную функцию. Начиная от поиска нового партнера, с которым можно построить удовлетворяющие отношения, и заканчивая сохранением брака, как это ни парадоксально звучит. Очень часто ситуация триангуляции, когда имеется связь на стороне либо у мужа, либо у жены, сохраняет сам брак. Любовник или любовница психологически берут на себя те функции, которые не выполняются в семейных отношениях, и этим сохраняют семью. Как правило, сами этого не осознают и рассчитывают, что у них будет своя семья, — объясняет Надежда Васильева, врач-психиатр, психотерапевт и кандидат медицинских наук.
Миф 7. Секс — развлечение для молодых. В зрелости другие ценности
В юности всегда кажется, что горячий секс — это только про подтянутые тела, а пенсионеры только вместе смотрят сериалы. Но популярность дискотек в парках для людей старшего возраста и количество историй любви из домов престарелых говорит об обратном. Все хотят любви, и возраст в этом случае не главное. Решающее — состояние здоровья.
— С точки зрения физиологии женщина может заниматься сексом в любом возрасте, если ее ничего не беспокоит во время половой жизни и нет противопоказаний как со стороны органов репродуктивной системы (атрезия влагалища), так и со стороны других органов (бронхиальная астма, сердечная недостаточность, деформирующий остеоартроз и т
Миф 8. ПМС — это норма
— Очень часто можно услышать такое от женщин: «Да всех колбасит, и меня колбасит — это нормально. Желание убивать во время ПМС — это нормально». На самом деле это признаки гормональных нарушений или психической нестабильности либо затяжного стресса. Да, есть определенные изменения, потому что во время месячных меняется гормональный коктейль, но никакой агрессии, апатии и уныния, раздражения, зажора шоколадками быть не должно — всё это признак сбоя, — считает акушер и клинический психолог Лидия Величко.
Миф 9. Мужчины любят женщин в мини-юбках и с яркой помадой
Тут пропущено одно слово. Мужчины любят поглазеть на таких женщин, и не более. Вызывающая сексуальность отталкивает и вызывает вопросы.
Привлекают ли внимание мужчин женщины в мини-юбках — да. Думает ли он в этот момент что-то вроде: «Какая красивая и интересная женщина, приглашу-ка ее на кофе» — нет. К сожалению, это так. Поэтому, если цель — понравиться какому-то конкретному мужчине или гипотетическому для длительных отношений, лучше оставить мини врагу. По крайней мере, в холодное время года уж точно, летом такую модель носить не вульгарно и уместно.
Миф 10. Заморожу яйцеклетки и потом рожу, когда захочу и буду готова
На Западе это еще называют отложенным материнством «по социальным показаниям». Часть из тех, кто апеллирует к этому перед родственниками, не имеют понятия, сколько стоит такая процедура и какие риски для физического и психологического здоровья она несет.
Криоконсервация яйцеклетки — медицинская процедура. Женщине сначала колют гормоны, чтобы стимулировать яичники. Затем яйцеклетки извлекаются и хранятся в жидком азоте до 10 лет. Когда клиентка решается родить ребенка, яйцеклетку медленно оттаивают, оплодотворяют спермой партнера или с помощью ЭКО и имплантируют в матку.
Из процедуры по медицинским показаниям криоконсервация превратилась в коммерческую услугу. На деле никто вам не может дать гарантию результата. Сейчас недостаточно данных для статистики, сколько из тех, кто заморозил свои яйцеклетки, смогут ими воспользоваться в будущем.
Неочевидны также долгосрочные последствия для детей, рожденных таким способом. Ученые считают, что нарушение целостности веретена при делении клеток эмбриона может приводить к нарушениям числа хромосом. Это всё выглядит как крайний метод и вряд ли может стать альтернативой естественному материнству, хотя кто знает, кто знает.
Миф 11. После 30/35/40 лет невозможно или очень сложно найти партнера и выйти замуж
А если и есть свободные мужчины, они ищут кого помоложе. Как бы не так. К этому возрасту все свободные мужчины обычно в разводе, с детьми от предыдущих браков. Молодая жена сулит не только яркие впечатления от супружеской жизни, но и груз ответственности в виде новых детей и ревности к детям от предыдущего брака, бывшей жене. А партнер с аналогичным опытом сможет понять и разделить прошлый и будущий жизненный путь такого мужчины.
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