Замороженные яйцеклетки и проклятие сорока лет: 11 женских мифов о любви и отношениях, которые мешают вам жить счастливо

Миф 4. Если секса не хочется, значит, любовь уже прошла

На самом деле причин для потери желания множество: например, его нет только потому, что вы устали. Или же в жизни наступил такой интересный период, когда все силы идут на то, чтобы пережить его и переосмыслить важные вещи. Или же происходят временные гормональные изменения, связанные, например, с беременностью.



Если вам такое объяснение не подходит, можно начать двигаться в сторону решения проблемы. Психолог-сексолог Полина Герасимова говорит, что важно строить фразы, используя «я-высказывания», делая акцент на своих ощущениях, чувствах.

— Обязательно поддержите партнера и выразите свои переживания по поводу этого разговора (что вам очень непросто и тревожно говорить об этом), говорите о своих переживаниях, а не о том, что делает партнер, озвучивайте пожелания и просьбы, ставя акцент на их значимости для вас, а не на недостатках или недоработках партнера. Помните, что секс — это парный акт и здесь вы союзники, старающиеся улучшить совместно то, что важно для вас обоих. Если сложно начать, то опять же можете обратиться к специалисту, который поможет вам справиться с тревогой и беспокойством перед разговором, что поможет вам подобрать слова. Ведь никто, кроме вас, не знает особенности вашей коммуникации и «кодовых» слов и выражений, на которые ваш партнер реагирует тем или иным образом, — говорит эксперт.