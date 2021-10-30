«Принимают за бабушку»: истории женщин, которые родили после 40 лет. Некоторые из них пожалели об этом

Родить после 40 лет отважится далеко не каждая женщина. Стать матерью в том возрасте, когда подруги уже нянчат внуков, — психологически непросто. После стольких лет жизни для себя, ради карьеры или чего-то еще — погрузиться в мир пеленок, памперсов и молочных зубов, кардинально поменяв свою жизнь, — история про наших героинь. Уже не молодые, но мамы рассказали нам о том, почему решились родить для себя, как ощущали беременность и ответили на самый откровенный вопрос — а не пожалели ли о содеянном?
Ольга, 45 лет, аналитик. Р
одила в 42 года
— Ребенка я никогда не планировала, была в ладу с собой, придерживалась идей чайлдфри, которые общество по большей части считает дикими, неправильными: если я так думаю, значит, я ненормальная, больная, у меня расстройство. Вопросы были всегда, как и напоминание о тикающих часиках, я молча слушала, кивала, в полемику не вступала. Всё изменилось, когда у меня умерла мама. В тот момент я была подавлена, ранима и на долю секунды допустила мысль, что ошиблась. Я осталась одна в этом мире, и меня будто лавиной накрыло, всплыли все сказанные мне фразы: «Рожай, пока не поздно», «Как же так, без ребенка», «Бедная вы женщина, одинокая, так и состаритесь» и тому подобное. Сказать, что я испытала животный страх одиночества и ощущение собственной никчемности, — не сказать ничего. Я будто в транс впала и решила родить.
Опущу подробности про отца, но факт остается фактом. В 41 год я узнала, что беременна, но особо положительных эмоций новость не вызвала, просто — окей, значит, рожаем. Меня, конечно же, сразу внесли в группу риска, объяснили, как велика вероятность родить ребенка с хромосомными отклонениями и синдромом Дауна. Но меня, видимо, оберегал кто-то сверху, так как беременность протекала хорошо, проблем не было, но рожать я всё равно решила не в обычном роддоме, а в перинатальном центре, чтобы обезопасить и себя, и дочь.
Что в итоге: я не замужем, живу одна, работаю. Сейчас мне 45 лет, моей дочери 3 года. Родила, как говорят, для себя, и честно — никакой радости материнства не испытала, да закидают меня камнями все «яжматери», может, даже чуть жалею. Я люблю свою дочь, она умница, кроме нее, у меня действительно никого нет, так же как у нее, кроме меня. Но быть матерью-одиночкой после 40 лет тяжело и психологически, и физически. Здоровье уже не позволяет давать ей то, что я могла бы дать 10–15 лет назад.
Я по-прежнему много работаю, мало сплю, вижу, что она ощущает нехватку материнского внимания. На детских площадках, бывает, на меня поглядывают, думают, что я ее бабушка, в поликлиниках меня тоже часто принимают за бабушку Арины. Я правда сдала внешне, постарела. Сейчас мне кажется, что было бы лучше, если бы я по-прежнему была одна. Мне стыдно за эти мысли, но они есть, и я считаю, не стоит стесняться высказывать их.
Светлана, 47 лет, тренер по йоге.
Родила в 43 года
— Когда я узнала, что беременна, — обрадовалась безумно, мы с мужем не верили своему счастью. Это наш первый ребенок. У многих так случается, что карьера и финансы уходят на первый план, так было и у нас. Но я всегда знала, что у меня будет ребёнок. Я готовилась к беременности, проходила обследования, врачи дали добро. Конечно, опасения были, но сейчас и у молодых есть риски. Во время беременности я чувствовала себя хорошо, до 7 месяцев вела тренировки. Сама беременность произвела на меня большое впечатление. Пока я была в декрете — написала книгу. Писала давно, но не получалось завершить. Я не боялась ни родов, ни чего-то еще. У меня был прекрасный врач, в котором я была уверена на 100%. Мне постоянно задавали вопрос: «Света, когда ты будешь рожать?» Сейчас успокоились. В роли мамы я ощущаю себя прекрасно, мы отлично ладим с сыном, он уже пошел в детский сад. С молодыми мамами я дружу, они восхищаются тем, что я смогла родить сама в таком возрасте. Мой муж и родные счастливы, довольны. Мы бы хотели еще одного ребенка, но пока только думаем об этом.
Мария, 49 лет, преподаватель физкультуры.
Родила в 41 год
— Узнав о беременности, на которую никак не решалась, была очень обрадована и озадачена: рабочий ритм никак не предполагал временного выпадения из жизни. Ограничений особых по здоровью не было, поэтому беременность очень быстро пролетела. Не могу сказать, что когда была беременна старшей дочерью, то чувствовала себя как-то иначе, активный образ жизни был в обоих случаях. Я плавала, каталась на коньках, горных лыжах, пока позволял мой растущий живот.
Страха не было, находясь всю беременность в предвкушении предстоящего события, я испытывала огромную радость и даже гордость, что у меня будет теперь не один, а два ребенка. Старшей дочери к моменту родов исполнился 21 год, и она уже была совсем не ребенком. Немного опасалась, как дочь воспримет мою беременность. Но страхи были напрасны, Мария разрыдалась от радости за нас. Известие о беременности и мужа врасплох не застало. У родных радости тоже не было предела. Дочь появилась на свет раньше положенного срока, мне сделали кесарево.
Материнство после 40 лет — это процесс, которым наслаждаешься во всех его проявлениях. Первый ребенок был очень желанным и любимым, но вкушать и наслаждаться неторопливо материнством я начала лишь со вторым ребенком. В молодости ритм жизни бешеный, мы боимся чего-то не успеть, что-то не ухватить, не реализоваться, не самоутвердиться, а в позднем возрасте, родив ребенка, берешь по максимуму от процесса материнства, хочется успеть запомнить каждый день жизни своего ребенка.
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