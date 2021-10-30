«Принимают за бабушку»: истории женщин, которые родили после 40 лет. Некоторые из них пожалели об этом

Что в итоге: я не замужем, живу одна, работаю. Сейчас мне 45 лет, моей дочери 3 года. Родила, как говорят, для себя, и честно — никакой радости материнства не испытала, да закидают меня камнями все «яжматери», может, даже чуть жалею. Я люблю свою дочь, она умница, кроме нее, у меня действительно никого нет, так же как у нее, кроме меня. Но быть матерью-одиночкой после 40 лет тяжело и психологически, и физически. Здоровье уже не позволяет давать ей то, что я могла бы дать 10–15 лет назад.

Я по-прежнему много работаю, мало сплю, вижу, что она ощущает нехватку материнского внимания. На детских площадках, бывает, на меня поглядывают, думают, что я ее бабушка, в поликлиниках меня тоже часто принимают за бабушку Арины. Я правда сдала внешне, постарела. Сейчас мне кажется, что было бы лучше, если бы я по-прежнему была одна. Мне стыдно за эти мысли, но они есть, и я считаю, не стоит стесняться высказывать их.

Светлана, 47 лет, тренер по йоге.

Родила в 43 года

— Когда я узнала, что беременна, — обрадовалась безумно, мы с мужем не верили своему счастью. Это наш первый ребенок. У многих так случается, что карьера и финансы уходят на первый план, так было и у нас. Но я всегда знала, что у меня будет ребёнок. Я готовилась к беременности, проходила обследования, врачи дали добро. Конечно, опасения были, но сейчас и у молодых есть риски. Во время беременности я чувствовала себя хорошо, до 7 месяцев вела тренировки. Сама беременность произвела на меня большое впечатление. Пока я была в декрете — написала книгу. Писала давно, но не получалось завершить. Я не боялась ни родов, ни чего-то еще. У меня был прекрасный врач, в котором я была уверена на 100%. Мне постоянно задавали вопрос: «Света, когда ты будешь рожать?» Сейчас успокоились. В роли мамы я ощущаю себя прекрасно, мы отлично ладим с сыном, он уже пошел в детский сад. С молодыми мамами я дружу, они восхищаются тем, что я смогла родить сама в таком возрасте. Мой муж и родные счастливы, довольны. Мы бы хотели еще одного ребенка, но пока только думаем об этом.