В перинатальном центре перепутали эмбрионы при ЭКО. Теперь мать ищет родного сына

— Я им еще тогда говорила: «Вы давайте данные-то мне. Я же помню, что со мной девушка лежала. У нас взяли одинаковое количество яйцеклеток, эмбрионов нам подсадили одинаковое количество — вот такие совпадения. Давайте мне, я найду». Они, видимо, побоялись, что та пара тоже подаст на них в суд: конечно, платить не хочется.



«Нужно разобраться, где мой родной ребенок»

Мать рассказывает, что уже обращалась даже к частным детективам, но ей везде отказывают. Информацию, которая позволила бы найти женщину из больницы, могут предоставить только в правоохранительных органах, но обращаться туда Ольга не хочет — считает, что дело могут замять.



— Меня многие сейчас осуждают, говорят: «Вы что, хотите теперь ребенка отдать?» Да как? Я его сама выносила — столько здоровья, сил, нервов потратила! Спрашивают: «Вы его любите хоть?» Ну неужели нет?! — эмоционально объясняет Ольга. — Но всё-таки я хочу найти женщину, с которой я лежала, возможно, это биологическая мать моего сына. Хуже-то ему не будет от того, что у него две мамы и два папы. Кроме того, нужно разобраться, где мой родной ребенок — возможно, он вообще сейчас в детдоме, всякое ведь в жизни бывает.



Женщине есть что сказать и тем, кто обвиняет ее в том, что она слишком затянула и не начала поиски сразу, как только вскрылась подмена.



— Мне пишут: «Почему ты три года никуда не обращалась? Я бы вперед паровоза бежала!» Да ты была в моей шкуре? В роддоме, когда только увидела группу крови, у меня такая истерика была: я выла просто сутки, я выла! У меня было желание пойти повеситься. А потом головой подумала: «Кому мой ребенок нужен будет и кому я этим что-то докажу?» Надо с этим всё равно разбираться. Стресс для меня был вообще страшнейший.

«Сколько подобных ошибок происходит на самом деле, мы понятия не имеем»

Андрей Маркин подчеркивает, что даже сейчас Ольга может обратиться с заявлением в правоохранительные органы, чтобы они провели проверку, выяснили все обстоятельства и привлекли виновных к ответственности.



— Там уже будут решать, есть ли основания для возбуждения уголовного дела. Тут несколько вариантов: и оказание услуг ненадлежащего качества, и халатность. Квалификация будет даваться в зависимости от обстоятельств, — рассуждает адвокат. — Минимальный срок давности [привлечения к ответственности] — два года, если будет вменяться статья небольшой тяжести. Но это не реабилитирующее обстоятельство. Прекращение дела в связи с истечением срока давности означает, что лицо, совершившее преступление, виновно, просто срок давности истек.



Президент Лиги пациентов Александр Саверский тоже считает, что женщина имеет право потребовать разбирательства.

— К сожалению, совершенно логично, что такие ситуации возникают, когда оплодотворение происходит вне организма женщины. Медицинские дела — тайна за семью печатями, и люди случайно узнают о подмене. В данном случае пара случайно узнала о подмене, а сколько подобных ошибок происходит на самом деле, мы понятия не имеем, — говорит эксперт. — Ясно, что это врачебная ошибка и пациент имеет право на компенсацию морального вреда, также он может обратиться в прокуратуру.

«Человеческий фактор»

Как случилась подмена эмбрионов, до сих пор до конца не ясно. В Минздраве Челябинской области отказались комментировать ситуацию.

— Перепутать биоматериал возможно только на этапе эмбриолаборатории, — объясняет на условиях анонимности репродуктолог из Челябинска. — Яйцеклетки после пункции передаются эмбриологу, как и сперма после сдачи. Оплодотворение и культивирование эмбрионов также проводятся в эмбриолаборатории. Эмбриолог же передает врачу-репродуктологу катетер с эмбрионом для переноса в полость матки пациентки.



По словам собеседника 74.RU, подмена биоматериала — это ЧП для любого медучреждения, и такие случаи — большая редкость. Чтобы вообще исключить подобные ошибки, в лабораториях должны вводить систему электронной идентификации.



— Должны быть система идентификации, маркировка и учет биоматериала, привязка его к пациенту, а в случае ЭКО — к паре. И чем умнее эта система, тем больше стремится к нулю шанс ошибки, — отмечает эксперт. — Современные системы электронной идентификации, например, могут блокировать работу лаборатории, если к микроскопу эмбриолога даже поднести чужую емкость с биоматериалом. В Челябинской области есть такие лаборатории.

Директор клиники репродуктивного здоровья «Арт-ЭКО», доктор медицинских наук, акушер-гинеколог, которая провела первое ЭКО в стране (еще в 1986 году), Елена Калинина признает, что вопросы о возможных ошибках при искусственном оплодотворении очень болезненные. По ее словам, всегда присутствует человеческий фактор, и полностью исключить его невозможно, даже если ввести систему штрихкодов.

— Эмбриолог может быть очень уставшим, не увидеть, что написано, и перепутать сосуды, хотя в процессе подготовки эмбриона всё подписывается и идентифицируется много раз: и пробирка, в которую муж сдает сперму, и чашки, где культивируются эмбрионы, — комментирует Елена Калинина. — Это очень невыигрышная для центров тема. Если мы начнем ее обсуждать и говорить, что это человеческий фактор, то что дальше — расстреливать этого эмбриолога, который перепутал чашку? Наверное, говорить про это надо, но не с позиции «Всех наказать!», а с позиции «Что делать?». Нужно думать, как всем выйти из этой ситуации.

Акушер-гинеколог подчеркивает, что подмена эмбрионов — это всё-таки эксклюзивный для России случай.

— Пишут, что за границей путают чашки, пробирки, эмбрионы, но там другая ситуация: одна эмбриологическая лаборатория обслуживает сразу много клиник. В этом случае действительно риски перепутать выше. У нас нет такой проходимости, понимаете? А когда клиника работает не на потоке и в день не берут по 100 пункций, идет ручная, очень штучная работа, и вероятность ошибки не так высока.