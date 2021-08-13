«На них будет охота»: главный гинеколог — о том, почему в Новосибирске скоро начнется конкуренция за фертильных женщин

В начале августа НГС публиковал интервью с главным акушером-гинекологом города Рэмом Волковым: разговор шел о коронавирусе, беременности, рождаемости, бесплодии и вакцинации. «Рождаемость резко не пошла ко дну. Есть тенденции к снижению, но они были задолго до коронавирусной эпохи. Мы сейчас заходим в
Почему падают показатели рождаемости
Репродуктивным считается возраст женщины до 49 лет, но с учетом современных обстоятельств жизни (стресс, плохая экология, аборты, воспалительные процессы малого таза) уверенно ориентироваться на эту цифру не стоит.
— На сегодня женщин репродуктивного возраста больше, чем мужчин — это последствие военного времени. Репродуктивный возраст женщины снижается, оттого и будет охота. Семья создается для того, чтобы родить ребенка, и, если женщин будет недостаточно, начнется конкуренция. В России показатели рождаемости падают с 2016 года, и это явление имеет волнообразный характер, раз в 25 лет, — говорит Рэм Волков. Врач отмечает, что это проблема не только нашей страны, а всех развитых стран в целом, с развитой экономикой. Женщина не хочет рожать и стремится к независимости — это в сочетании со снижением репродуктивного возраста постепенно формирует дефицит.
Старший научный сотрудник ИФИП УРО РАН Людмила Сабурова причинами нежелания рожать у женщины считает социальные сдвиги.
— Женщина получила возможность образования, работы, она уже не хочет быть полностью зависимой экономически. Поэтому тоже стремится встать на ноги, прежде чем рожать. Ну и есть в этом гедонистический мотив — пожить для себя, поскольку много интересных возможностей, — считает Людмила Сабурова.
Средний возраст рожениц в России
Данные Росстата за последние десять лет говорят, что типичная роженица в России стареет: в 1999 году средний возраст женщин, у которых появлялся первый ребенок, был 21 год, а в 2017 году — уже 26 с половиной лет. Изменения закономерны: влияют рост уровня жизни, возможность планирования беременности и развитие медицины, которая помогает родить здорового ребенка в позднем возрасте.
— На сегодняшний день средний возраст женщины, которая рожает первого ребенка, 28 лет. Со временем возраст будет увеличиваться, — считает Рэм Волков.
Во сколько лет лучше рожать
По мнению Рэма Волкова, наиболее подходящий возраст для рождения первенца у женщины — от 20 до 25 лет: в этот период репродуктивная функция достигает зрелости. Никто не говорит, что рожать в 26 лет поздно. Возраст 35 лет раньше считался старородящим официально, сейчас возрастную планку подняли до 40 лет. После меняется состояние яичников: там меньше фолликулов, вероятность беременности сокращается. Однако врач отмечает, что риск рождения ребенка с хромосомными аномалиями у женщины после 35 лет (у мужчины после 40 лет) возрастает.
Почему «часики тикают»
Под «тикающими часиками» обычно подразумевают период, когда у женщины вскоре могут начаться проблемы с фертильностью из-за возраста, а она хотела бы успеть родить ребенка.
Врач акушер-гинеколог Евгения Пекарева объясняет: пока женщина менструирует, у нее есть шанс забеременеть. Когда же менструальная функция начинает угасать, то и фертильность ее сразу снижается.
— Обычно менопауза наступает в возрасте 47–52 лет. Хотя в Америке никто не удивляется ее наступлению и с 37 лет. Ранняя менопауза регистрируется в возрасте до 40 лет, поздняя — до 56–65 лет, — объясняет гинеколог.
Снижение фертильности может происходить не только из-за возраста. По мнению эксперта, в репродуктивном периоде это связано с абортами, воспалительными заболеваниями органов малого таза, снижением овариального резерва (количества фолликулов в яичниках) как генетически запрограммированного, так и после хирургического лечения, с наличием миомы матки и наружного или внутреннего эндометриоза. Евгения говорит, что волноваться женщине нужно тогда, когда ее что-то беспокоит, вне зависимости от возраста.
Секс-коуч Анна Малышева считает, что если женщине кажется, что «часики тикают» и ей нужно поторопиться с замужеством и рождением ребенка, то первое, о чём стоит подумать: мое ли это истинное желание или я поддаюсь влиянию извне? Единственная веская причина для рождения детей — это желание дарить любовь. Если женщина все-таки поддается панике и давлению общества и рожает ребенка без желания, то он часто становится причиной всех ее последующих неудач: не построила карьеру, могла найти мужа получше и так далее.
— Несчастливая в личной жизни женщина говорит ребенку: «Я всю жизнь на тебя положила». Это позиция жертвы. Жертвы, которая становится тираном для своих ребенка и мужа. Этот укор самопожертвования разрушает и саму женщину, здоровье и любые отношения в ее жизни, — считает психолог.
Если не буду рожать — заболею
По мнению акушера-гинеколога Евгении Пекаревой, если женщина регулярно проходит диспансеризацию, посещает врача, сдает ежегодно мазок на ВПЧ и онкоцитологию, делает УЗИ органов малого таза и молочных желез, то у нее есть все шансы сохранить свое репродуктивное здоровье, даже не рожая.
— Но стоит отметить, что без беременности у женщины возрастает риск гиперплазии эндометрия, образования функциональных кист яичника, развития миомы и эндометриоза. Наши бабушки рожали по 6–8 детей и менструировали за всю жизнь не более 50 раз. Сейчас женщины рожают в среднем 1 ребенка и менструируют до 500 раз, что повышает для них те же риски, что и у нерожавших, — заключает специалист.
Рожать или не рожать
По мнению психолога Полины Герасимовой, принимать решение рожать ребенка одной нужно в том случае, если есть ресурсы. Это большая нагрузка на маму, поэтому нужна помощь, деньги и няни. Если нет поддержки или решение не твердое, может быть, есть смысл поискать еще партнера и создать семью.
— Хотя я знаю примеры, когда женщины одни родили ребенка, накопили средства, на полгода уходили в декрет, а потом работала няня. Или подключаются бабушки, дедушки, если есть такие возможности. Также нужно обязательно учесть, насколько это риск здоровью. Если мы говорим про зрелый возраст, оценить свои реальные физические возможности, — заключает специалист.
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