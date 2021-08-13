«На них будет охота»: главный гинеколог — о том, почему в Новосибирске скоро начнется конкуренция за фертильных женщин

Репродуктивным считается возраст женщины до 49 лет, но с учетом современных обстоятельств жизни (стресс, плохая экология, аборты, воспалительные процессы малого таза) уверенно ориентироваться на эту цифру не стоит.

— На сегодня женщин репродуктивного возраста больше, чем мужчин — это последствие военного времени. Репродуктивный возраст женщины снижается, оттого и будет охота. Семья создается для того, чтобы родить ребенка, и, если женщин будет недостаточно, начнется конкуренция. В России показатели рождаемости падают с 2016 года, и это явление имеет волнообразный характер, раз в 25 лет, — говорит Рэм Волков. Врач отмечает, что это проблема не только нашей страны, а всех развитых стран в целом, с развитой экономикой. Женщина не хочет рожать и стремится к независимости — это в сочетании со снижением репродуктивного возраста постепенно формирует дефицит.

Старший научный сотрудник ИФИП УРО РАН Людмила Сабурова причинами нежелания рожать у женщины считает социальные сдвиги.

— Женщина получила возможность образования, работы, она уже не хочет быть полностью зависимой экономически. Поэтому тоже стремится встать на ноги, прежде чем рожать. Ну и есть в этом гедонистический мотив — пожить для себя, поскольку много интересных возможностей, — считает Людмила Сабурова.