«Однажды браки умрут»: эмоциональная колонка о том, почему современной женщине не нужно замуж

Наша коллега, директор по развитию контент-маркетинга Сети городских порталов Елена Штань, задумалась о том, зачем современной женщине выходить замуж, и нашла массу аргументов против брака. Приводим их от первого лица.



Жительница большого города зарабатывает на съем квартиры, а то и на ипотеку, базовый гардероб, сапоги зимние «надо брать». Тот, кто жил один, а потом съехался с партнером, подтвердит, что расходы только выросли, невероятно, но факт.

Курьер — лучший друг женщины — привезет и поднимет то, что раньше надо было в пластиковых пакетах доставлять мужем из «Ашана».