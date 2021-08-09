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Елена Штань

Директор по развитию коммерческого контента
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Елена Штань

Директор по развитию коммерческого контента

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«Однажды браки умрут»: эмоциональная колонка о том, почему современной женщине не нужно замуж

Елена Штань приводит несколько весомых аргументов

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Современная женщина большинство возникающих перед ней вопросов в состоянии решить в одиночку

Современная женщина большинство возникающих перед ней вопросов в состоянии решить в одиночку

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Наша коллега, директор по развитию контент-маркетинга Сети городских порталов Елена Штань, задумалась о том, зачем современной женщине выходить замуж, и нашла массу аргументов против брака. Приводим их от первого лица.

Жительница большого города зарабатывает на съем квартиры, а то и на ипотеку, базовый гардероб, сапоги зимние «надо брать». Тот, кто жил один, а потом съехался с партнером, подтвердит, что расходы только выросли, невероятно, но факт.

Курьер — лучший друг женщины — привезет и поднимет то, что раньше надо было в пластиковых пакетах доставлять мужем из «Ашана».

Можно провести, и мы проводим, давайте себе не врать, три свободных вечерних часа в Instagram, TikTok, Facebook, YouTube. Больше не нужен собеседник рядом для нескучного вечера.

Такси доставит вашу задницу в каждую точку города — катайся весь день между торговым центром, салоном красоты и маминой квартирой. Никого не придется уговаривать. Те, кто посмелее, сами садятся за руль. Даже не знаю, где мужчины берут водительские права — учебные машины сплошь женский транспорт.

Есть хорошие отцы, но меня воспитывала мама, и отцов-удаленщиков, если не вся страна, то половина. Брак не определяет счастья детей.

Брак не определяет качество секса, количество и, в особых случаях, наличие постоянного партнера.

Каждый второй союз в России распадается. Это нормально. Женщине нужен не брак. А внимательный партнер и поцелуи в шею на кухне, щедрые жесты и пицца с пивом на двоих, вовремя замеченная обида, человек, на которого променяешь подруг и у которого по древней традиции отпрашиваешься, чтобы с этими подругами встретиться. Про кого скажешь: «Я замужем» — настойчивому парню, маминой знакомой, бывшей однокласснице. Тот, кого поздновато определять как «бойфренда» при троих совместных детях и не хочется как «сожителя». Иногда — обряд инициации и белое платье.

Однажды браки умрут или переродятся в иные формы, но пока это важная традиция и ответ на потребность найти в другом человеке себя.

P.S. Зачем женятся мужчины, я и по сей день не поняла.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

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