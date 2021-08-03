Повлиял ли коронавирус на рождаемость и бесплодие в НСО? Ответы от главного акушера-гинеколога

Число бесплодных пар в НСО не выросло из-за ковида
В Новосибирской области с начала пандемии коронавирус перенесли более 1300 беременных женщин. Сегодня на самые главные вопросы, связанные с ковидом и беременностью, ответил главный акушер-гинеколог Новосибирской области Рэм Волков. Он рассказал об этом во время прямого эфира в официальной группе правительства НСО в соцсети «ВКонтакте».
— Как подготовиться к беременности в пандемию коронавируса?
— Если пара планирует ребенка, то лучше всего за пару месяцев до этого пройти плановое обследование — минимум сдать общий анализ крови, мочи и биохимию. Если вас ничто не беспокоит — это не значит, что нет проблем в организме. Если анализы хорошие, то мы рекомендуем, чтобы семья была вакцинирована от коронавируса. Причем не только родители, а и все, кто будет контактировать с ребенком. Окончание вакцинации у женщины должно быть не позднее чем за месяц до последней менструации. Это связано с тем, что у любой вакцинации есть определенный процент поствакцинальных симптомов. Есть риск, что у женщины они могут развиться. Например, женщина забеременела и сделала прививку, и у нее появились легкие признаки ОРВИ. Она будет чувствовать себя дискомфортно и будет ограничена в приеме противовоспалительных, жаропонижающих и антигистаминных препаратов. Их не рекомендуют использовать в первом триместре до 13 недель. В итоге женщина будет испытывать дискомфорт. И если мы рассматриваем плановую ситуацию, то зачем экстрим устраивать.
— Можно ли вакцинировать женщин уже во время беременности?
— Основная группа, кому показана вакцинация, — это беременные женщины, у которых есть соматические заболевания. Например, если есть сахарный диабет, ожирение и т.д. Мое личное мнение, как акушера-гинеколога, лучше проводить вакцинацию после третьего семестра, чтобы женщина не была ограничена в приеме препаратов против возможных побочных эффектов.
— В начале июля в рекомендациях Минздрава РФ были приведены данные о том, что коронавирус может негативно влиять на женскую и мужскую репродуктивную систему. Известно ли, каким образом происходит негативное воздействие? Есть ли люди, находящиеся в группе риска?
— Действительно, такие данные публиковались в первых клинических рекомендациях. Еще раз хочу подчеркнуть — это новая коронавирусная инфекция. Чтобы в медицине иметь какое-то 100% знание — оно должно накапливаться несколько десятилетий. Таких однозначных данных нет по бесплодию. Отсматривая другую контрольную точку — у нас количество бесплодных пар не увеличилось. Рождаемость резко не пошла ко дну. Есть тенденции к снижению, но они были задолго до коронавирусной эпохи. Мы сейчас заходим в 90-е годы, когда женщин репродуктивного возраста недостаточно, и сейчас охота на них будет.
— Может привести вакцинация к бесплодию?
— Это самая частая спекулятивная тема антипрививочников. По любой вакцинации всё сводится либо к чипированию, либо к заявлениям, что таким образом стерилизуют население. Но это абсолютно не соответствует действительности. Все ранее разработанные вакцины уже давно используются в практике, и если бы они влияли на репродуктивную функцию, то мы бы давно вымерли. И не только Россия, но и другие страны. Этого нет. По коронавирусу за два года мы не увидели снижения количества беременных. Рождаемость снижается, но она укладывается в доковидные времена.
— Может ли ребенок заразиться коронавирусом от матери внутриутробно?
— Точных данных нет. Но мировые данные в основном, 70–80% статей, говорят, что вертикального пути передачи нет. То есть через плаценту вирус не проходит. И заражение, как правило, происходит постнатально — после рождения. Или из-за того что мама выдыхает его, или вирус просто был в воздухе.
— Как лечат беременных при ковиде?
— Беременной женщине не нужно находиться дома и переносить инфекцию самостоятельно. Если есть симптомы ОРВИ — высокая температура, выше 37,5 градуса, кашель, одышка, потеря обоняния, то нужно вызвать доктора. Ее должен осмотреть врач-терапевт, а не акушер-гинеколог. Врач берет мазок и дальше подбирает терапию в зависимости от тяжести заболевания. Все международные руководства и наши специалисты считают, что использование интерферонов возможно при беременности. Они не воздействуют на плод. Все остальные препараты, в том числе и специфические против коронавирусной инфекции, возможны к применению. Но только тогда, когда мы понимаем, что польза от использования будет выше, чем если их не применять. Если мы своевременно не прервем размножение вируса, то это может привести к более тяжелому течению заболевания. Поэтому очень важно в первые 3–5 дней дать мощную противовирусную терапию.
Напоминаем, что любое лечение должен назначать только врач.
В дальнейшем возможно использование противомикробных препаратов, жаропонижающих и другая симптоматическая терапия. Но нельзя заниматься самолечением — нужно обращаться к медицинским работникам.
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