Повлиял ли коронавирус на рождаемость и бесплодие в НСО? Ответы от главного акушера-гинеколога

В Новосибирской области с начала пандемии коронавирус перенесли более 1300 беременных женщин. Сегодня на самые главные вопросы, связанные с ковидом и беременностью, ответил главный акушер-гинеколог Новосибирской области Рэм Волков. Он рассказал об этом во время прямого эфира в официальной группе правительства НСО в соцсети «ВКонтакте».

— Как подготовиться к беременности в пандемию коронавируса?



— Если пара планирует ребенка, то лучше всего за пару месяцев до этого пройти плановое обследование — минимум сдать общий анализ крови, мочи и биохимию. Если вас ничто не беспокоит — это не значит, что нет проблем в организме. Если анализы хорошие, то мы рекомендуем, чтобы семья была вакцинирована от коронавируса. Причем не только родители, а и все, кто будет контактировать с ребенком. Окончание вакцинации у женщины должно быть не позднее чем за месяц до последней менструации. Это связано с тем, что у любой вакцинации есть определенный процент поствакцинальных симптомов. Есть риск, что у женщины они могут развиться. Например, женщина забеременела и сделала прививку, и у нее появились легкие признаки ОРВИ. Она будет чувствовать себя дискомфортно и будет ограничена в приеме противовоспалительных, жаропонижающих и антигистаминных препаратов. Их не рекомендуют использовать в первом триместре до 13 недель. В итоге женщина будет испытывать дискомфорт. И если мы рассматриваем плановую ситуацию, то зачем экстрим устраивать.