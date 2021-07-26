В Новосибирскую область привезли первую партию вакцины от коронавируса «Спутник Лайт»

Новосибирская область получила новую партию вакцины от коронавируса. В регион впервые поступил « Спутник Лайт ».

— Продолжается массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. Вчера получили 12 тысяч доз « Спутника Лайт ». Таким образом, на территорию уже поступило 589 тысяч вакцин. Двукратно закончили вакцинацию 442 300 человек, — сообщил на оперативном совещании при губернаторе министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

«Спутник Лайт» — это четвертая вакцина, зарегистрированная в России 6 мая 2021 года. «Спутник Лайт» — первый компонент вакцины «Спутник V». Его эффективность, по данным Российского фонда прямых инвестиций, составляет 79,4% спустя 28 дней после прививки. Несмотря на регистрацию, вакцина пока не выпущена в гражданский оборот. Ее готовы производить восемь заводов в стране. У этой вакцины иной температурный режим хранения, поэтому логистика (доставка в регионы) должна быть проще. Чаше всего применяется у пациентов с различными заболеваниями и для ревакцинации