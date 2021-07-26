В Новосибирскую область привезли первую партию вакцины от коронавируса «Спутник Лайт»

Новосибирская область получила новую партию вакцины от коронавируса. В регион впервые поступил «
— Продолжается массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. Вчера получили 12 тысяч доз «
«Спутник Лайт» — это четвертая вакцина, зарегистрированная в России 6 мая 2021 года. «Спутник Лайт» — первый компонент вакцины «Спутник V». Его эффективность, по данным Российского фонда прямых инвестиций, составляет 79,4% спустя 28 дней после прививки. Несмотря на регистрацию, вакцина пока не выпущена в гражданский оборот. Ее готовы производить восемь заводов в стране. У этой вакцины иной температурный режим хранения, поэтому логистика (доставка в регионы) должна быть проще. Чаше всего применяется у пациентов с различными заболеваниями и для ревакцинации
На прошлой неделе Первомайский районный суд Новосибирска оштрафовал местного жителя Дмитрия Коноплева за сообщение в Telegram-канале, что вакцина от коронавируса может вызывать бесплодие и мужчин, и женщин.
Ранее в Новосибирске доброволец-пенсионер, участвующий в первой группе исследований вакцины «ЭпиВакКорона», ревакцинировался спустя полгода после первого введения двух доз. Он рассказал, зачем это сделал.