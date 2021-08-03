Новосибирцы рассказали о побочках после вакцинации экспресс-прививкой «Спутник Лайт»: что у них болело

На прошлой неделе в Новосибирскую область привезли первую партию экспресс-вакцины «Спутник Лайт». Если другие вакцины — «Спутник V», «ЭпиВакКорону» и «КовиВак» — нужно ставить два раза с интервалом в несколько недель, то эту вакцину — всего один раз. Чем еще «Спутник Лайт» отличается от классического «Спутника» и можно ли ее использовать, если вы уже переболели коронавирусом? Медицинский журналист НГС Мария Тищенко поговорила с экспертами, а также с новосибирцами, которые уже привились «Спутник Лайтом».
Что это за вакцина
«Спутник Лайт» был зарегистрирован 6 мая 2021 года — это полная копия первого компонента вакцины «Спутник V». Вакцина прошла три из четырех этапов испытаний, включая доклинические и клинические исследования.
— НИЦЭМ имени Гамалеи и РФПИ 21 февраля 2021 года запустили глобальное исследование эффективности «Спутник Лайт». Фаза III клинического исследования с участием 7 тысяч человек проходит в РФ, ОАЭ, Гане и других странах, — говорится на сайте стопкоронавирус.рф.
У этой вакцины семь производителей. После вакцинации описаны следующие побочные эффекты: в первые-вторые сутки может быть озноб, повышение температуры тела (не выше 38,5 градуса), боль в мышцах и суставах, усталость, головная боль, болезненность в месте укола, покраснение.
По данным РФПИ, эффективность «Спутника Лайт» составила 79,4% после 28 дней после прививки. У «Спутника V» эффективность равна 91,6% — такая информация была опубликована в журнале The Lancet. По информации на 2 августа 2021 года на сайте стопкоронавирус.рф, сейчас его эффективность оценивается в 97,6% (подробнее о четырех российских вакцинах вы может прочитать здесь).
Чем «Спутник Лайт» отличается от «Спутника
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«Спутник Лайт» тоже векторная вакцина, но однокомпонентная (то есть вакцинация включает в себя одну прививку, а не две), объясняет главный внештатный специалист по иммунопрофилактике Новосибирской области Татьяна Ивлева.
Векторные вакцины позволяют доставить генетический материал вируса SARS-CoV-2 в клетку с помощью так называемого вектора — другого вируса, который не вызывает заболевания. Попав в клетку человека, вектор обеспечивает синтез целевых белков и выработку иммунитета. «Спутник» создан на основе двух аденовирусов.
— «Спутник Лайт» пока ставят людям в возрасте от 18 до 60 лет, а «Спутник V» — от 18 и далее, нет верхней границы. По инструкции «Спутник Лайт» можно использовать не только для ревакцинации, но и для вакцинации. Но поскольку она однокомпонентная, то длительность и эффективность будет, конечно, несколько ниже, чем у классического «Спутника». Эта вакцина хорошо подойдет тем, кто уже переболел коронавирусной инфекцией. Для этой категории людей она будет иметь максимальную эффективность. Но даже если человек ранее не болел и не прививался, то ему не запрещено ставить «Спутник Лайт», — говорит эксперт.
По словам Татьяны Ивлевой, «Спутником Лайт» всё равно нужно прививаться несмотря на то, что его ожидаемая эффективность ниже, чем у обычного «Спутника». Главная задача — как можно быстрее сформировать коллективный иммунитет.
— Если человек приходит на осмотр и на выбор есть несколько вакцин в наличии, то нужно обсудить с доктором, какую лучше поставить. Если же в наличии только одна вакцина, то лучше поставить ее, чем не поставить никакую. При этом если придет человек 65 лет, то у него из-за возрастных ограничений выбор будет небольшой — «Спутник V» или «ЭпиВакКорона». А люди от 18 до 60 теоретически выбирают из четырех препаратов, но фактически выбор будет из тех вакцин, которые в данный момент есть в наличии. То есть не всегда существует возможность выбрать: человек приходит и прививается тем, что есть, но это всё равно правильный выбор. Лучшая вакцина — это та, к которой у человека нет противопоказаний и которая ему сейчас доступна, — объясняет свою позицию вакцинолог.
Через сколько дней появляются антитела после вакцинации «Спутником Лайт»
Татьяна Ивлева объясняет, что любой вакцине нужно время, чтобы заработать. В среднем это три-четыре недели. Также и для «Спутника Лайт»:
— Максимально возможный уровень антител от этой вакцины выработается через месяц. «Спутнику V» нужно 42 дня для выработки антител — это 21 день после первого компонента и 21 после второго. До этого периода хорошей, адекватной защиты не будет, поэтому, конечно, человек может заболеть коронавирусом. Нужно беречься, соблюдать все необходимые меры — носить маску, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию и избегать скопления большого количества людей. То есть делать всё то, о чем мы уже второй год говорим.
При этом Татьяна Ивлева подчеркивает, что и вакцинированным людям важно соблюдать эти неспецифические меры профилактики, потому что никто не обещает 100% эффективность, все люди по-разному реагируют на вакцинацию, и если человек привился, то это не значит, что он неуязвим. Привитый человек может заболеть коронавирусом, в том числе в бессимптомной форме, и стать источником инфекции.
Отзывы о вакцинации «Спутником Лайт»
Сибирячка Юлия Литвинова болела коронавирусом в январе прошло полгода, и она хотела поставить в поликлинике
— Только первые два часа болело место укола. Врач сказала, что если заболит, то сразу выпить супрастин. Сертификат чуть позже на «Госуслуги» придет, а на руки дали только рекомендации.
Через шесть месяцев Юлии Литвиновой, как объяснили в поликлинике, нужно будет пройти повторную вакцинацию.
Дмитрий Толстов болел бронхитом в октябре 2020 года — по крайней мере такой диагноз ему поставили в поликлинике, но, по его словам, были симптомы коронавируса. На антитела он не проверился, но уверен, что они были. Дмитрий вакцинировался «Спутником Лайт» 29 июля в куйбышевской ЦРБ, отстояв в живой очереди.
— В день вакцинации состояние было отличным, на следующий день к 8 утра поднялась температура до 37,9 с небольшой головной болью. Пульс — 110. После обеда остался только небольшой дискомфорт в виде «тяжелой» головы.
18-летней Елизавете поставили «Спутник Лайт» в поликлинике
— Вечером началась ломота костей, утром температура поднялась 37,9, состояние было не очень. Врач прописала парацетамол и супрастин, — рассказала Анастасия, мама девушки.
К вечеру у Елизаветы температура поднялась до 38,9, а на следующей день — 37,4 и оставалась ломота в костях. Ранее — в феврале, марте — девушка болела каким-то вирусом с потерей обоняния, но ПЦР-тест не делала, на антитела не сдавала.
Ранее мы рассказывали, какие побочные эффекты были у новосибирцев, поставивших другие вакцины от коронавируса.
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