Новосибирцы рассказали о побочках после вакцинации экспресс-прививкой «Спутник Лайт»: что у них болело

Что это за вакцина



«Спутник Лайт» был зарегистрирован 6 мая 2021 года — это полная копия первого компонента вакцины «Спутник V». Вакцина прошла три из четырех этапов испытаний, включая доклинические и клинические исследования.



— НИЦЭМ имени Гамалеи и РФПИ 21 февраля 2021 года запустили глобальное исследование эффективности «Спутник Лайт». Фаза III клинического исследования с участием 7 тысяч человек проходит в РФ, ОАЭ, Гане и других странах, — говорится на сайте стопкоронавирус.рф.



У этой вакцины семь производителей. После вакцинации описаны следующие побочные эффекты: в первые-вторые сутки может быть озноб, повышение температуры тела (не выше 38,5 градуса), боль в мышцах и суставах, усталость, головная боль, болезненность в месте укола, покраснение.



По данным РФПИ, эффективность «Спутника Лайт» составила 79,4% после 28 дней после прививки. У «Спутника V» эффективность равна 91,6% — такая информация была опубликована в журнале The Lancet. По информации на 2 августа 2021 года на сайте стопкоронавирус.рф, сейчас его эффективность оценивается в 97,6% (подробнее о четырех российских вакцинах вы может прочитать здесь).