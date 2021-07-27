С записью на «Госуслугах» стоять в трех очередях? Колонка о безуспешной попытке поставить вакцину

Несмотря на наличие нескольких собственных вакцин, Россия по темпам вакцинации отстает не только от развитых, но даже от многих развивающихся стран. Поначалу в этом винили исключительно само недостаточно активно прививающееся население. Но когда население спохватилось и кинулось в пункты вакцинации, оказалось, что сделать это не так-то просто. Обозреватель НГС Стас Соколов решил поставить прививку, несмотря на наличие антител, и записался через «Госуслуги». Но результат оказался обескураживающим.
Скажу сразу, почему я не поставил вакцину раньше. В ноябре прошлого года переболел с тяжестью ниже средней, а тест, проведенный в феврале, показал нормальное количество антител. Их концентрация к началу июня (когда пришла третья волна) даже увеличилась (я делал еще один тест, чтобы понять, нужно ли торопиться с вакцинацией). Такое бывает, если человек, столкнувшись с вирусом, справился с ним уже бессимптомно (или на уровне слабого недомогания). Но тем не менее общая ситуация и вводимые повсеместно ограничения убедили: ставить вакцину придется в любом случае, просто чтобы не оказаться пораженным в правах.
Идею стоять в очередях в торговых центрах я как-то сразу для себя отверг и решил воспользоваться «Госуслугами», которые к тому же настойчиво предлагали такую возможность. Первая доступная дата была через 10 дней, но я готов был ждать.
И вот в воскресенье в 10 утра я вошел в районную поликлинику, которую определили «Госуслуги». Первое, что немного удивило, — это отсутствие хотя бы какой-то информации о том, где, собственно, проводится эта самая вакцинация. То есть плакаты, призывающие к ней, имеются в ассортименте, но ни одного указателя не было. Ну ладно, мы не гордые, можем и спросить. Выяснилось, что происходит это на третьем этаже, где-то в конце коридора. Ну, то есть вы поняли: еще пока здоровый человек приходит в больницу за вакциной, и его там изначально вынуждают проделать максимально длинный путь. Заботятся о здоровье как могут.
У кабинета вакцинации была живая очередь из десяти примерно человек. Но просто вставший в нее по наивности человек неизбежно обнаружил бы в итоге, что он зря потерял время. Потому что для вакцинации нужно было направление из регистратуры и посещение терапевта. То есть еще две очереди.
Очередь в регистратуру состояла уже из 15 человек, и народ прибывал. Внутри неспешно работали две женщины. Ну, то есть со страждущими общалась одна из них, вторая работала с документами. Процесс получения направления сам по себе был довольно долгим, но это еще полбеды. Помимо желающих вакцинироваться с назначенным временем через «Госуслуги», в очередь регулярно пытались вклиниться люди, которым требовалась неотложная помощь.
Вот пожилая женщина, которая едва стоит на ногах, и ей нужен прием, потому что «скорая не едет». Вот вызвать врача на дом пришла женщина, у которой муж лежит с температурой. Вот пытается добиться помощи мужчина, у которого жена задыхается с отеком Квинке. Кто-то кашляет, кто-то чихает. Никто, разумеется, не следит ни за социальной дистанцией, ни за наличием (и правильным ношением) масок. Все это происходит в узком коридоре без вентиляции. Вы же наверняка слышали все эти истории про то, что человек укололся, а потом через неделю заболел. Вот именно так примерно это обычно и происходит.
В общем, я решил, что мой иммунитет пока обеспечит мне больше шансов на выживание, чем система здравоохранения Новосибирска. Поставлю вакцину позже. Но у меня в связи с этим несколько вопросов:
- Почему наше отечество, разработав в числе первых и начав экспортировать за рубеж собственную вакцину еще в конце прошлого года, до сих пор не может обеспечить ею собственных граждан?
- Почему сам процесс вакцинации организован так, как будто организаторы пытаются заразить как можно больше людей? Почему в какой-то там Швеции (у которой ни нефти, ни собственной вакцины) прививку можно поставить, просто заехав в пункт у дороги, а граждане РФ вынуждены ждать по 10 дней и стоять в трех очередях?
- Почему при наличии системы «Госуслуги» (на создание которой потрачены огромные деньги) нельзя организовать работу таким образом, чтобы человек просто пришел в назначенное время, предъявил полис ОМС и через пять минут уступил место следующему (кто придет на 5 минут позже)?
- Как можно требовать обязательной вакцинации (она нужна уже представителям целого ряда профессий), если государство не в состоянии ее обеспечить физически?
Разумеется, поставить вакцину можно, это сделали в последнее время уже тысячи людей. Кто-то (таких большинство) терпеливо ждет в очередях. Кому-то удается пробиться, обратившись напрямую в пункт вакцинации (теоретически они должны работать без бумажек из регистратуры). Повсеместно уже можно встретить родную и знакомую до боли систему прививок по блату — в рамках каких-нибудь квот, по звонку «я от Ивана Ивановича». В общем, не спорю, проблема решаема.
Но вакцинация в период эпидемии — это не раздача лимитированного количества субсидий и не продажа новой модели айфона. Это прежде всего экстренный способ коллективной защиты, который должен остановить активное распространение инфекции, сделать случаи заболевания немногочисленными, так, чтобы система здравоохранения могла бороться с ними в обычном режиме, как с любыми другими заболеваниями.
Так что давайте называть вещи своими именами: массовая вакцинация в России провалена, и провалена она вовсе не по причине недостаточной сознательности населения.
Как люди сейчас переносят коронавирус? Легко или тяжело? Какие бывают последствия? И другие важные вопросы медикам — в материале медицинского обозревателя НГС Марии Тищенко.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции