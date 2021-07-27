С записью на «Госуслугах» стоять в трех очередях? Колонка о безуспешной попытке поставить вакцину

Скажу сразу, почему я не поставил вакцину раньше. В ноябре прошлого года переболел с тяжестью ниже средней, а тест, проведенный в феврале, показал нормальное количество антител. Их концентрация к началу июня (когда пришла третья волна) даже увеличилась (я делал еще один тест, чтобы понять, нужно ли торопиться с вакцинацией). Такое бывает, если человек, столкнувшись с вирусом, справился с ним уже бессимптомно (или на уровне слабого недомогания). Но тем не менее общая ситуация и вводимые повсеместно ограничения убедили: ставить вакцину придется в любом случае, просто чтобы не оказаться пораженным в правах.



Идею стоять в очередях в торговых центрах я как-то сразу для себя отверг и решил воспользоваться «Госуслугами», которые к тому же настойчиво предлагали такую возможность. Первая доступная дата была через 10 дней, но я готов был ждать.



И вот в воскресенье в 10 утра я вошел в районную поликлинику, которую определили «Госуслуги». Первое, что немного удивило, — это отсутствие хотя бы какой-то информации о том, где, собственно, проводится эта самая вакцинация. То есть плакаты, призывающие к ней, имеются в ассортименте, но ни одного указателя не было. Ну ладно, мы не гордые, можем и спросить. Выяснилось, что происходит это на третьем этаже, где-то в конце коридора. Ну, то есть вы поняли: еще пока здоровый человек приходит в больницу за вакциной, и его там изначально вынуждают проделать максимально длинный путь. Заботятся о здоровье как могут.

