Этот штамм маскируется под ангину и агрессивно съедает легкие — умирают даже 35-летние. Откровения врачей ковидных больниц

Как болеют молодые

В ковидных госпиталях сейчас действительно много молодых пациентов. И они болеют тяжелее, чем в предыдущие волны. Если раньше у человека пропадало обоняние и наблюдались легкие симптомы ОРВИ с небольшой температурой, то теперь за здоровье приходится бороться.



— Молодые люди лечению поддаются плохо, хотя лекарства даем все, включая фавипиравир (противовирусный препарат, изначально разработанный против гриппа) и тоцилизумаб (иммунодепрессор). Возраст пациентов разный: есть 25 лет, есть 35 лет, есть 40–50, особенно много 55–65. Раньше выздоравливали быстрее, динамика была хорошая, а сейчас, несмотря на лечение, процесс распространяется, температура тоже не спадает, — рассказывает Марина, сотрудница одного из ковидных госпиталей Новосибирска.



В стационарах сейчас много пациентов с двухсторонними пневмониями, которым нужна кислородная поддержка.