Этот штамм маскируется под ангину и агрессивно съедает легкие — умирают даже 35-летние. Откровения врачей ковидных больниц

Что известно про индийский штамм коронавируса? Он быстрее поражает организм, гораздо заразнее, отличается по симптомам (обоняние пропадает реже) и сильнее атакует молодежь. Но так ли это на самом деле? Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко поговорила с сотрудниками ковидных госпиталей Новосибирска, которые каждый день спасают таких пациентов. Что сейчас происходит в стационарах и реанимациях? Действительно ли среди умерших много молодых людей? Какие симптомы у индийского штамма? И чем отличается третья волна от вспышек заболеваемости весной и осенью 2020 года?
Как болеют молодые
В ковидных госпиталях сейчас действительно много молодых пациентов. И они болеют тяжелее, чем в предыдущие волны. Если раньше у человека пропадало обоняние и наблюдались легкие симптомы ОРВИ с небольшой температурой, то теперь за здоровье приходится бороться.
— Молодые люди лечению поддаются плохо, хотя лекарства даем все, включая фавипиравир (противовирусный препарат, изначально разработанный против гриппа) и тоцилизумаб (иммунодепрессор). Возраст пациентов разный: есть 25 лет, есть 35 лет, есть 40–50, особенно много 55–65. Раньше выздоравливали быстрее, динамика была хорошая, а сейчас, несмотря на лечение, процесс распространяется, температура тоже не спадает, — рассказывает Марина, сотрудница одного из ковидных госпиталей Новосибирска.
В стационарах сейчас много пациентов с двухсторонними пневмониями, которым нужна кислородная поддержка.
Сотрудник другого ковидного госпиталя отмечает, что новый штамм начинается немного по-другому по симптоматике:
— Он маскируется под ангину, начинается с боли в горле, соплей, но для стационаров и реанимаций это уже не актуально, потому что к нам закатывают пациентов с тяжелым поражением, с практически неработающими легкими. Однажды на одном снимке там, где должны были быть легкие, мы ничего не увидели — легких не было. Молодые очень тяжело болеют, умирают в 35, 37 лет. То есть индийский штамм начинается немного иначе, чем уханьский, но приводит к тому же. Правда, немного быстрее, судя по рассказам родственников. Хотя и раньше, и сейчас говорили, что человек «сгорел за три дня». Но всё же пока мне кажется, что самой тяжелой была вторая волна, — говорит медик.
Много ли среди пациентов тех, кто привился от коронавируса и все равно заболел, сотрудники ковидных госпиталей затрудняются сказать:
— Нужно знать, когда конкретно вакцинировались, когда заболели... У меня есть пример среди знакомых, когда в семье заболел один человек вакцинированный и один — нет: у первого 8% поражения легких, у второго — 30%, хотя симптоматика была одинаковой. То есть человек, сделавший прививку, лучше перенес болезнь. Но он был заранее привит, а у тех, кто прививается сейчас в спешном порядке, не успевают выработаться антитела: после второй вакцинации не проходит 21 дня. Если бы вводили режим самоизоляции после вакцинации, то было бы лучше.
Как болеют беременные
Сотрудник ковидного госпиталя для беременных и рожениц говорит, что эта волна отличается хорошо организованной работой, — процесс отлажен, да и препаратов хватает:
— В целом беременные и роженицы легче переносят коронавирус, чем, например, пожилые люди, однако если есть отягчающие факторы — ожирение, сердечно-сосудистые заболевания и так далее, то могут болеть тяжело. Но в любом случае беременные должны находиться под наблюдением врача, чтобы при ухудшении состояния прибегнуть к родоразрешению: спасти и мать, и ребенка.
Как быстро выздоравливают люди
Прогрессируют и выздоравливают пациенты по-разному, говорит Оксана Дуничева, главврач областного кардиодиспансера, в котором сейчас открыта «красная» зона на 126 коек на поточном кислороде (здесь принимают пациентов с положительным мазком на коронавирус и сопутствующими патологиями). По словам врача, состояние у человека может меняться каждые 15 минут. Врачи смотрят прогрессирование по разным биохимическим анализам. Кто-то находится в больнице 10 дней, кто-то — больше.
— Технология поступления пациентов к нам не поменялась: их переводят из других многопрофильных стационаров. Поэтому пациентов, которые только заболели и у которых проявляются первые симптомы, у нас нет. У нас 98% людей на кислороде находятся с дыхательной недостаточностью в тяжелой форме. То есть каждая волна заканчивается тем, что пациенты с сопутствующей патологией — сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями — с той или иной скоростью оказываются у нас. Отягощают ситуацию бронхиальная астма, аутоиммунные заболевания, — говорит Оксана Дуничева.
Пневмония, по словам главврача, сопровождается дыхательной недостаточностью разной степени выраженности:
— Мы стараемся таких пациентов переводить на кислород. У кого-то легкие поражены на 5%, у кого-то — на 90%, бывает и тотальное поражение с летальным исходом. Появились гетерогенные пациенты по возрасту: если взять реанимационный список, то там люди могут быть глубоко за 80 и немного за 40 лет. Сейчас самому молодому пациенту 28 лет. Но и раньше у нас были молодые. То есть у нас похожая картина, мы не наблюдаем какого-то особого прогрессирования, контагиозности (заразности). В прошлую волну был пациент 27–28 лет, который поступил к нам с сатурацией 36, а потом раздышался и ушел от нас самостоятельно.
Что еще почитать о третьей волне
Сейчас коронавирусной инфекцией стали чаще болеть и дети, причем с первых часов жизни и до 18 лет. Почитайте истории таких детей и мнение эксперта на этот счет.
О том, что третья волна тяжелее, говорят и ритуальные агенты, у которых стало больше работы с июня. Посмотрите репортаж из моргов ковидных госпиталей.
Кроме того, сейчас в крематории Новосибирска возникла очередь из гробов с умершими. Такого у них не было ни разу за 18 лет. Мы публиковали кадры оттуда.
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