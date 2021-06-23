«Без маски чувствовала себя голой»: сибиряки из Европы рассказали, как начали снимать ковидные ограничения

Бывшие сибиряки рассказали, как пандемия отступает в Италии, Швеции и Франции
Еще пару месяцев назад на фоне большей части мира Россия выглядела какой-то территорией свободы. В Старом и Новом свете действовали многочисленные ограничения, а у нас, казалось, эпидемия отступила навсегда. И вот теперь снова открываются ковидные больницы, отменяются одно за одним массовые мероприятия и всерьез обсуждается возможность повторения прошлогоднего локдауна. Обозреватель НГС поговорил с тремя бывшими новосибирцами, которые живут в Европе, чтобы понять, какова сейчас ситуация там. Мы выбрали Италию, где в прошлом году было особенно много жертв на первом этапе, Швецию, которая поначалу делала ставку на естественный коллективный иммунитет, и Францию (эта страна больше других в Западной Европе похожа на Россию своей централизацией и бюрократией).
Екатерина Степаненко (Италия, Милан):
— Весь этот карантин — конечно, серьезный сбой привычных программ, которые зачем-то же были нужны в повседневной жизни. Поэтому я решила не очень на нем [карантине] фиксироваться, получать как можно меньше лобовой информации из новостей, из статистики. Важное всё равно расскажут, а ориентироваться по ситуации помогает работа баров.
Когда было совсем плохо, они были закрыты, как весной прошлого года. При первом послаблении работают утром и в обед, но на вынос — взял кофе с булкой и гуляй. Это было в апреле, а в мае со входа в бар сняли баррикады, и можно было выпить кофе уже за стойкой. А с середины мая уже и присесть. Теперь на волне тотальной вакцинации уже возобновятся разговоры без масок с незнакомцами — любимое местное времяпрепровождение. Глядишь, скоро вернемся к поцелуям и объятиям.
Второй критерий послабления — комендантский час. Когда рестораны в мае открылись, то при заказе столика тебя предупреждали, что в 22:00 надо будет покинуть помещение. Потом в 23:00, а теперь уже и не предупреждают.
Третий признак — как народ носит маски. Носят все, на лице без них взгляд останавливается, чего-то не хватает. Но если в марте тебе могли сделать замечание в электричке, в пустом вагоне, с трех метров: «Наденьте масочку». Раньше люди то и дело ходили в двух (!) масках, а теперь максимум в одной, замечаний не делают, хотя до сих пор можно увидеть человека, одиноко гуляющего в пустых полях с маской до глаз.
Светлана Сабельфельд (Швеция, Гётеборг):
— В Швеции все вакцинируются очень активно, вообще никаких сомнений нет у большинства людей. Очередь идет по возрасту сверху вниз. Я уже сделала первый укол на прошлой неделе в так называемом drive-in пространстве в парке. Даже из машины не надо было выходить Все, кто уже сделали два укола, вовсю тусуются в городе, гуляют по ресторанам. Поэтому там сейчас можно наблюдать огромное количество стильных леди и джентльменов старше 60.
Остальные все-таки еще осторожничают, соблюдают дистанцию, но всё равно в умеренном объеме встречаются на улицах, в парках, в местах, где есть столики на террасах и т.д. Рестораны уже работают до 22:30, раньше закрывались в 20:00. Мы в университете пока продолжаем работать из дома, но с осени переходим на смешанный вариант.
Антипрививочников здесь единицы и к ним относятся с насмешкой, можно сказать. Большинство активно прививается, потому что доверяют информации, которую предоставляют специалисты-эпидемиологи и бюро статистики. Но по сравнению с Америкой и Канадой, мы, конечно, супертормозим, лето будет практически невыездное, смогу куда-то нормально полететь только в середине августа.
Алина Кузменкина (Франция, Париж):
— В Европе снова Ренессанс. Когда узнали, что в четверг внезапно отменили маски на улицах, было очень странное ощущение, типа: «А что, так можно?» За 1,5 года мы настолько привыкли к маскам, что не носить их кажется безумием. Вчера одна знакомая сказала, что пробовала выйти на улицу без маски, но не смогла — «чувствовала себя голой». Лично я ношу маску, как и раньше, до второй дозы вакцины как минимум.
Разговоры везде только о вакцинации: «Ты поставил? Какую? Когда вторая?»
И ощущение праздника немного — Париж возвращается к жизни. Парижане заполнили все террасы и рестораны, потянулись в кино и театры, в бутики... Кажется, что последние полтора года бесконечных карантинов, комендантского часа и прочих ограничений просто выпали из жизни.
Как это нередко бывает, общественное сознание не успевает за реальными угрозами. Привыкшие уже к жизни в обычном режиме сибиряки нередко в штыки воспринимают даже разговоры о новых ограничениях. Однако прогнозы специалистов неутешительны. Так специалист эпидлаборатории Александр Соловьев считает, что ситуация будет становиться еще более напряженной.