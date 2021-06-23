«Без маски чувствовала себя голой»: сибиряки из Европы рассказали, как начали снимать ковидные ограничения

Екатерина Степаненко (Италия, Милан):

— Весь этот карантин — конечно, серьезный сбой привычных программ, которые зачем-то же были нужны в повседневной жизни. Поэтому я решила не очень на нем [карантине] фиксироваться, получать как можно меньше лобовой информации из новостей, из статистики. Важное всё равно расскажут, а ориентироваться по ситуации помогает работа баров.

Когда было совсем плохо, они были закрыты, как весной прошлого года. При первом послаблении работают утром и в обед, но на вынос — взял кофе с булкой и гуляй. Это было в апреле, а в мае со входа в бар сняли баррикады, и можно было выпить кофе уже за стойкой. А с середины мая уже и присесть. Теперь на волне тотальной вакцинации уже возобновятся разговоры без масок с незнакомцами — любимое местное времяпрепровождение. Глядишь, скоро вернемся к поцелуям и объятиям.