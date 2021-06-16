16 июня среда
СЕЙЧАС +25°С
Пробки 4/10
usd 71.83
eur 87.21
Тема дняНочные очереди из скорых у больницы. Что случилось
Фото пользователя

Александр Соловьев

врач, эксперт лабораторной диагностики
Фото пользователя

Александр Соловьев

врач, эксперт лабораторной диагностики

Другие статьи автора

Все новости

Все новости

«Будет шестикратный рост». Чего ждать от новой волны и новых штаммов COVID-19 в России

Эксперт советует отложить поездки и встречи и обязательно сделать прививку

12 184
121Обсудить

Поделиться

Эксперт считает, что переболеют все. Или почти все

Эксперт считает, что переболеют все. Или почти все

Поделиться

Новая волна вируса и новые ограничения — пока всё это коснулось Москвы и Санкт-Петербурга, но, очевидно, скоро пойдет по всей стране. Александр Соловьев, специалист эпидлаборатории, считает, что прогнозы неутешительные. Ситуация будет становиться еще более напряженной, но многое мы в состоянии сделать сами, чтобы защитить себя от болезни или, по меньшей мере, ее тяжелого течения.

По всей видимости, мы «проспали» момент, когда произошла смена циркулирующего штамма и доминирующее положение занял новый вариант. Иначе сложно объяснить взрывной рост в России. Рост синхронный — новых случаев и госпитализаций, что удивляет и неприятно поражает. Обычно есть отставание в 2–3 недели между началом изменения эпидемиологической ситуации и значительным ростом госпитализаций. Как это происходило в других странах, известно на примере Дании, Великобритании, Германии — стран, где в целях эпиднадзора проводилось много исследований генома коронавируса.

В России проводится очень мало исследований генома коронавируса, что позволяло говорить лишь о нескольких десятках случаев обнаружения новых вариантов, завезенных из Турции и Танзании в апреле, а в последующем говорить об обнаружении десятков случаев внутреннего распространения. Динамика смены штамма, скрытой угрозы осталась незамеченной до момента взрывного, стремительного роста госпитализаций в Москве и Санкт-Петербурге, а затем и в других субъектах.

Динамика прироста новых случаев заболевания, связанная с активным распространением новых вариантов коронавируса после того, как они занимают доминирующее положение, в разных странах разная, что зависит от нескольких факторов: от уровня коллективного иммунитета, охвата населения вакциной, скорости введения антиковидных мер и их достаточности.

Вот несколько примеров. Индия — фаза роста длилась 2 месяца! (март–апрель), увеличение заболеваемости было 25-кратное! Аргентина — фаза роста длилась 2 месяца (апрель–май), увеличение заболеваемости было четырехкратное. Тайвань — фаза роста 3 недели, прирост 29-кратный. Япония — фаза роста 1,5 месяца, прирост шестикратный. Германия — фаза роста 1,5 месяца, прирост трехкратный.Турция — фаза роста 1,5 месяца, прирост шестикратный.

Распространение варианта штамма «дельта» демонстрирует самые быстрые и продолжительные приросты по новым случаям. Что совсем не удивительно. Чем опасен дельта-вариант? Он более трансмиссивный — если год назад один инфицированный передавал ковид двум новым пациентам, после появления варианта «альфы» в Англии — 4–5, то сейчас один инфицированный «дельтой» передает ковид 5–8!

На пресс-конференции в Китае были названы следующие эпидемиологические характеристики «дельты»: выраженное сокращение интервала передачи вируса (инкубационного периода) — за 10 дней было передано 5–6 поколений вируса!

В Великобритании вариант «дельта» примерно за 1,5 месяца занял доминирующее положение, вытеснив старые штаммы, 90–96% всех случаев сейчас — это «дельта». Случаи заболевания удваиваются каждые 10 дней при одном из самых высоких уровней охвата населения прививками в мире!

Примерно на 60% увеличился риск передачи инфекции в домохозяйстве при появлении инфицированного. Это означает, что болеть будут семьями (и коллективами). Какая картина при госпитализации инфицированных дельта-вариантом в Великобритании? Частота госпитализаций при инфицировании «дельтой» увеличилась в 2,5 раза по сравнению с «альфой» (британский штамм), а если сравнивать с исходным штаммом, циркулировавшим весной прошлого года, — в 4,1 раза!

33% всех госпитализированных в Великобритании, инфицированных «дельтой», вакцинированы. 32% пациентов, инфицированных «дельтой», лежащих в ОРиИТ, вакцинированы как минимум 1 дозой вакцины. 45% погибших из тех, кто был инфицирован «дельтой», получили хотя бы одну дозу вакцины, 29% — с двумя дозами вакцины. Последние данные об эффективности вакцин по отношению к «дельте»: «Пфайзер» — 79% после двух доз, «АстраЗенека» — 60% после двух доз. После одной дозы («Пфайзера» или «АстраЗенеки») — 30–33%!

А вот данные о частоте реинфицирования (повторного заболевания). При инфицировании «дельтой» риск развития повторного заболевания выше в четыре раза. Критерии реинфицирования в разных странах отличаются, но везде подразумевается повторная положительная ПЦР спустя 90–100 дней от первого положительного ПЦР-теста. Частота реинфекции в разных странах указывается 4,5%, 12%, 14,8%.

Это очень много! Прогноз по России крайне тревожный.

Кроме того, сейчас жители стали пренебрегать масочным режимом. Основной путь передачи коронавируса — аэрозольный. Отсутствие масок в общественных пространствах и транспорте способствует быстрой передаче вируса. На днях я был в екатеринбургском ТРЦ «Гринвич» и непроизвольно считал людей без масок, их около половины, хотя раньше без средств защиты в торговые центры вообще не впускали.

Сейчас начинается сезон отпусков, и у всех есть стремление отдохнуть в популярных туристических маршрутах. При этом заграничные курорты фактически недоступны, большинство направлений закрыты, а значит, основная масса туристов ориентирована на внутренний туризм. Это создает эпидемиологические трудности. Люди из регионов, где разные показатели заболеваемости, скапливаются в курортных зонах юга России, Калининградской области, Санкт-Петербурге, Москве. Это еще один фактор распространения ковида, в том числе новых штаммов.

1. Сколько может быть новых случаев и как долго может продолжаться фаза роста «новой волны»? В России при реализации негативного сценария, связанного с распространением новых вариантов коронавируса, можно будет наблюдать фазу роста заболеваемости продолжительностью 1,5–2 месяца (июнь–июль), с достижением уровня новых ежедневных случаев 52 800 (шестикратный рост). Надеюсь, мы не увидим 25-кратного прироста, как в Индии.

2. Кто будет болеть? Болеть будут все! В первую очередь невакцинированные, но будут болеть и вакцинированные, и переболевшие раньше.

3. Будет ли увеличение тяжелых пациентов? Да. Будет много тяжелых пациентов разного возраста.

4. Что делать? Вакцинироваться ускоренными темпами! Несмотря на снижение эффективности вакцин по отношению к «дельте», вакцины значительно снижают риск госпитализации, тяжелого заболевания и смертности. Не исключают, к сожалению, но значительно снижают.

Нужна более быстрая реакция на угрозу! Нужно отменять все массовые мероприятия! Нужно призывать к переводу на режим домашней работы всех, кто может работать дома. Нужно жестко контролировать соблюдение масочного режима в транспорте и общественных зонах. Нужно добиваться реальной социальной дистанции и не допускать скопления людей в закрытых помещениях, тем более с плохим воздухообменом.

Нужно больше тестировать на ковид! Нужно выделять «красные» (неблагополучные по распространению ковида) регионы и контролировать перемещение людей — при въезде в регион с хорошей (относительно хорошей) эпидемиологической ситуацией из «красного» региона нужно обязательно соблюдать самоизоляцию (минимум 7 дней) и тестироваться при выходе из самоизоляции (ПЦР или антигенный тест).

Каждому из нас важно вспомнить и начать соблюдать все рекомендации по профилактике инфекции:

  • вакцинироваться;
  • при первых симптомах заболевания (симптомы ОРВИ и/или расстройства кишечника) остаться дома, самоизолироваться, сделать тест ПЦР (или антигенный) на ковид;
  • избегать необязательных поездок между городами и тем более в другие регионы;
  • избегать встреч большими компаниями, особенно в закрытых помещениях;
  • носить маски, а лучше респираторы при поездках в общественном транспорте и посещении общественных мест. Не есть в общественном транспорте!

Тем, кто переболел коронавирусом, не стоит пренебрегать вакцинацией. Нет единой рекомендации по срокам между перенесенной болезнью и прививкой. Но результаты исследований говорят о том, что спустя шесть-восемь месяцев после ковида число антител в организме снижается и человек становится уязвимым для вируса (тем более для нового штамма коронавируса).

СЮЖЕТ

Всё о коронавирусе и карантине

Серьезная проблема — постковидный синдром. Ее масштабы сейчас только начинают осознавать в мире. Долгое время не было пристального внимания к проблемам людей, перенесших коронавирус. Сегодня становится ясно, что таких людей достаточно много, им требуется помощь кардиологов, эндокринологов, неврологов, а в каких-то случаях — даже психиатров. В этом случае можно посоветовать только прислушиваться к своему телу и вовремя обращаться к специалистам.

Можно ли добиться успеха в борьбе с ковидом? Можно! Посмотрите на Израиль!

Кстати, сам Александр Соловьев совсем недавно переболел ковидом — прочитайте о его опыте.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

Автором колонки может стать любой. У вас есть свое мнение и вы готовы им поделиться? Почитайте рекомендации и напишите нам!

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК6
  • СМЕХ5
  • УДИВЛЕНИЕ2
  • ГНЕВ8
  • ПЕЧАЛЬ6

Поделиться

Поделиться

COVID-19Александр Соловьевкарантин в Екатеринбургекоронавирус в Екатеринбургековидтретья волна
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.
Подписаться

КОММЕНТАРИИ (121)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...