«Будет шестикратный рост». Чего ждать от новой волны и новых штаммов COVID-19 в России

Новая волна вируса и новые ограничения — пока всё это коснулось Москвы и Санкт-Петербурга, но, очевидно, скоро пойдет по всей стране. Александр Соловьев, специалист эпидлаборатории, считает, что прогнозы неутешительные. Ситуация будет становиться еще более напряженной, но многое мы в состоянии сделать сами, чтобы защитить себя от болезни или, по меньшей мере, ее тяжелого течения.
По всей видимости, мы «проспали» момент, когда произошла смена циркулирующего штамма и доминирующее положение занял новый вариант. Иначе сложно объяснить взрывной рост в России. Рост синхронный — новых случаев и госпитализаций, что удивляет и неприятно поражает. Обычно есть отставание
В России проводится очень мало исследований генома коронавируса, что позволяло говорить лишь о нескольких десятках случаев обнаружения новых вариантов, завезенных из Турции и Танзании в апреле, а в последующем говорить об обнаружении десятков случаев внутреннего распространения. Динамика смены штамма, скрытой угрозы осталась незамеченной до момента взрывного, стремительного роста госпитализаций в Москве и Санкт-Петербурге, а затем и в других субъектах.
Динамика прироста новых случаев заболевания, связанная с активным распространением новых вариантов коронавируса после того, как они занимают доминирующее положение, в разных странах разная, что зависит от нескольких факторов: от уровня коллективного иммунитета, охвата населения вакциной, скорости введения антиковидных мер и их достаточности.
Вот несколько примеров. Индия — фаза роста длилась 2 месяца! (март–апрель), увеличение заболеваемости было 25-кратное! Аргентина — фаза роста длилась 2 месяца (апрель–май), увеличение заболеваемости было четырехкратное. Тайвань — фаза роста 3 недели, прирост 29-кратный. Япония — фаза роста 1,5 месяца, прирост шестикратный. Германия — фаза роста 1,5 месяца, прирост трехкратный.Турция — фаза роста 1,5 месяца, прирост шестикратный.
Распространение варианта штамма «дельта» демонстрирует самые быстрые и продолжительные приросты по новым случаям. Что совсем не удивительно. Чем опасен дельта-вариант? Он более трансмиссивный — если год назад один инфицированный передавал ковид двум новым пациентам, после появления варианта «альфы» в Англии — 4–5, то сейчас один инфицированный «дельтой» передает ковид 5–8!
На пресс-конференции в Китае были названы следующие эпидемиологические характеристики «дельты»: выраженное сокращение интервала передачи вируса (инкубационного периода) — за 10 дней было передано 5–6 поколений вируса!
В Великобритании вариант «дельта» примерно за 1,5 месяца занял доминирующее положение, вытеснив старые штаммы, 90–96% всех случаев сейчас — это «дельта». Случаи заболевания удваиваются каждые 10 дней при одном из самых высоких уровней охвата населения прививками в мире!
Примерно на 60% увеличился риск передачи инфекции в домохозяйстве при появлении инфицированного. Это означает, что болеть будут семьями (и коллективами). Какая картина при госпитализации инфицированных дельта-вариантом в Великобритании? Частота госпитализаций при инфицировании «дельтой» увеличилась в 2,5 раза по сравнению с «альфой» (британский штамм), а если сравнивать с исходным штаммом, циркулировавшим весной прошлого года, — в 4,1 раза!
33% всех госпитализированных в Великобритании, инфицированных «дельтой», вакцинированы. 32% пациентов, инфицированных «дельтой», лежащих в ОРиИТ, вакцинированы как минимум 1 дозой вакцины. 45% погибших из тех, кто был инфицирован «дельтой», получили хотя бы одну дозу вакцины, 29% — с двумя дозами вакцины. Последние данные об эффективности вакцин по отношению к «дельте»: «Пфайзер» — 79% после двух доз, «АстраЗенека» — 60% после двух доз. После одной дозы («Пфайзера» или «АстраЗенеки») — 30–33%!
А вот данные о частоте реинфицирования (повторного заболевания). При инфицировании «дельтой» риск развития повторного заболевания выше в четыре раза. Критерии реинфицирования в разных странах отличаются, но везде подразумевается повторная положительная ПЦР спустя 90–100 дней от первого положительного ПЦР-теста. Частота реинфекции в разных странах указывается 4,5%, 12%, 14,8%.
Это очень много! Прогноз по России крайне тревожный.
Кроме того, сейчас жители стали пренебрегать масочным режимом. Основной путь передачи коронавируса — аэрозольный. Отсутствие масок в общественных пространствах и транспорте способствует быстрой передаче вируса. На днях я был в екатеринбургском ТРЦ «Гринвич» и непроизвольно считал людей без масок, их около половины, хотя раньше без средств защиты в торговые центры вообще не впускали.
Сейчас начинается сезон отпусков, и у всех есть стремление отдохнуть в популярных туристических маршрутах. При этом заграничные курорты фактически недоступны, большинство направлений закрыты, а значит, основная масса туристов ориентирована на внутренний туризм. Это создает эпидемиологические трудности. Люди из регионов, где разные показатели заболеваемости, скапливаются в курортных зонах юга России, Калининградской области, Санкт-Петербурге, Москве. Это еще один фактор распространения ковида, в том числе новых штаммов.
1. Сколько может быть новых случаев и как долго может продолжаться фаза роста «новой волны»? В России при реализации негативного сценария, связанного с распространением новых вариантов коронавируса, можно будет наблюдать фазу роста заболеваемости продолжительностью 1,5–2 месяца (июнь–июль), с достижением уровня новых ежедневных случаев
2. Кто будет болеть? Болеть будут все! В первую очередь невакцинированные, но будут болеть и вакцинированные, и переболевшие раньше.
3. Будет ли увеличение тяжелых пациентов? Да. Будет много тяжелых пациентов разного возраста.
4. Что делать? Вакцинироваться ускоренными темпами! Несмотря на снижение эффективности вакцин по отношению к «дельте», вакцины значительно снижают риск госпитализации, тяжелого заболевания и смертности. Не исключают, к сожалению, но значительно снижают.
Нужна более быстрая реакция на угрозу! Нужно отменять все массовые мероприятия! Нужно призывать к переводу на режим домашней работы всех, кто может работать дома. Нужно жестко контролировать соблюдение масочного режима в транспорте и общественных зонах. Нужно добиваться реальной социальной дистанции и не допускать скопления людей в закрытых помещениях, тем более с плохим воздухообменом.
Нужно больше тестировать на ковид! Нужно выделять «красные» (неблагополучные по распространению ковида) регионы и контролировать перемещение людей — при въезде в регион с хорошей (относительно хорошей) эпидемиологической ситуацией из «красного» региона нужно обязательно соблюдать самоизоляцию (минимум 7 дней) и тестироваться при выходе из самоизоляции (ПЦР или антигенный тест).
Каждому из нас важно вспомнить и начать соблюдать все рекомендации по профилактике инфекции:
- вакцинироваться;
- при первых симптомах заболевания (симптомы ОРВИ и/или расстройства кишечника) остаться дома, самоизолироваться, сделать тест ПЦР (или антигенный) на ковид;
- избегать необязательных поездок между городами и тем более в другие регионы;
- избегать встреч большими компаниями, особенно в закрытых помещениях;
- носить маски, а лучше респираторы при поездках в общественном транспорте и посещении общественных мест. Не есть в общественном транспорте!
Тем, кто переболел коронавирусом, не стоит пренебрегать вакцинацией. Нет единой рекомендации по срокам между перенесенной болезнью и прививкой. Но результаты исследований говорят о том, что спустя шесть-восемь месяцев после ковида число антител в организме снижается и человек становится уязвимым для вируса (тем более для нового штамма коронавируса).
Серьезная проблема — постковидный синдром. Ее масштабы сейчас только начинают осознавать в мире. Долгое время не было пристального внимания к проблемам людей, перенесших коронавирус. Сегодня становится ясно, что таких людей достаточно много, им требуется помощь кардиологов, эндокринологов, неврологов, а в каких-то случаях — даже психиатров. В этом случае можно посоветовать только прислушиваться к своему телу и вовремя обращаться к специалистам.
Можно ли добиться успеха в борьбе с ковидом? Можно! Посмотрите на Израиль!
Кстати, сам Александр Соловьев совсем недавно переболел ковидом — прочитайте о его опыте.
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