«Будет шестикратный рост». Чего ждать от новой волны и новых штаммов COVID-19 в России

Новая волна вируса и новые ограничения — пока всё это коснулось Москвы и Санкт-Петербурга, но, очевидно, скоро пойдет по всей стране. Александр Соловьев, специалист эпидлаборатории, считает, что прогнозы неутешительные. Ситуация будет становиться еще более напряженной, но многое мы в состоянии сделать сами, чтобы защитить себя от болезни или, по меньшей мере, ее тяжелого течения.

По всей видимости, мы «проспали» момент, когда произошла смена циркулирующего штамма и доминирующее положение занял новый вариант. Иначе сложно объяснить взрывной рост в России. Рост синхронный — новых случаев и госпитализаций, что удивляет и неприятно поражает. Обычно есть отставание в 2–3 недели между началом изменения эпидемиологической ситуации и значительным ростом госпитализаций. Как это происходило в других странах, известно на примере Дании, Великобритании, Германии — стран, где в целях эпиднадзора проводилось много исследований генома коронавируса.

