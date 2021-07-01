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Может ли новосибирец выбрать себе вакцину от ковида? Что объясняет Минздрав

В ведомстве настаивают, что все вакцины эффективны и безопасны

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Больше всего в пунктах вакцинации Новосибирска доз вакцин «Спутник V»

Больше всего в пунктах вакцинации Новосибирска доз вакцин «Спутник V»

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В Минздраве НСО назвали условия, которые позволяют выбрать вакцину от ковида

Новосибирцы могут выбрать вакцину против коронавируса только в том случае, если у них есть медицинские показания для определенного препарата. Об этом журналисту НГС рассказали в региональном Минздраве.

— Все вакцины против COVID-19, зарегистрированные на территории Российской Федерации, разрешены к применению, эффективны и безопасны. Решение о вакцинации конкретным лекарственным препаратом принимается не по желанию гражданина, а по решению медицинского работника, с учетом анамнеза пациента, его текущего состояния здоровья, показаний и противопоказаний, а также с учетом наличия вакцин в момент вакцинации, — пояснили в ведомстве.

В Минздраве добавили, что в случае медицинских показаний для вакцинации конкретным лекарственным препаратом пациент может быть включен в лист ожидания и пройти процедуру вакцинации после поступления данной вакцины на территорию Новосибирской области.

В Минздраве не смогли предоставить журналисту НГС список, в котором бы говорилось, в каком пункте вакцинации вводят какую вакцину:

— С учетом ежедневно изменяющейся ситуации, связанной с расходом вакцин и особенностями его учета специалистами Министерства здравоохранения Новосибирской области, предполагающими посуточный мониторинг, предоставить информацию о наименовании препаратов, предназначенных для профилактики новой коронавирусной инфекции, имеющихся в наличии в конкретном пункте вакцинации, нецелесообразно.

Все вакцины распределяются во все медицинские организации, осуществляющие вакцинацию против новой коронавирусной инфекции, с учетом прикрепленного населения, темпов вакцинации и остатков вакцин на поступления очередной партии, добавили в Минздраве.

Кроме того, в ведомстве прокомментировали ситуацию с отсутствием второго компонента вакцины против коронавирусной инфекции. Если пациент обращается в тот же пункт вакцинопрофилактики, где он получил первый компонент вакцины, то такая ситуация, по утверждению Минздрава, невозможна, потому что после первой дозы второй компонент резервируют для конкретного человека.

СЮЖЕТ

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Ранее мы писали о том, как новосибирцам не хватает вакцин в мобильных пунктах и в поликлиниках. Замминистра здравоохранения НСО Елена Аксенова рассказала, что она с лечащим врачом приняла решение поставить ей векторовскую вакцину. А накануне президент РФ Владимир Путин рассказал, что предпочел поставить «Спутник V», а не новосибирскую «ЭпиВакКорону».

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