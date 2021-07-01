Может ли новосибирец выбрать себе вакцину от ковида? Что объясняет Минздрав

Новосибирцы могут выбрать вакцину против коронавируса только в том случае, если у них есть медицинские показания для определенного препарата. Об этом журналисту НГС рассказали в региональном Минздраве.



— Все вакцины против COVID-19, зарегистрированные на территории Российской Федерации, разрешены к применению, эффективны и безопасны. Решение о вакцинации конкретным лекарственным препаратом принимается не по желанию гражданина, а по решению медицинского работника, с учетом анамнеза пациента, его текущего состояния здоровья, показаний и противопоказаний, а также с учетом наличия вакцин в момент вакцинации, — пояснили в ведомстве.