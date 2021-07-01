Может ли новосибирец выбрать себе вакцину от ковида? Что объясняет Минздрав

В Минздраве НСО назвали условия, которые позволяют выбрать вакцину от ковида
Новосибирцы могут выбрать вакцину против коронавируса только в том случае, если у них есть медицинские показания для определенного препарата. Об этом журналисту НГС рассказали в региональном Минздраве.
— Все вакцины против COVID-19, зарегистрированные на территории Российской Федерации, разрешены к применению, эффективны и безопасны. Решение о вакцинации конкретным лекарственным препаратом принимается не по желанию гражданина, а по решению медицинского работника, с учетом анамнеза пациента, его текущего состояния здоровья, показаний и противопоказаний, а также с учетом наличия вакцин в момент вакцинации, — пояснили в ведомстве.
В Минздраве добавили, что в случае медицинских показаний для вакцинации конкретным лекарственным препаратом пациент может быть включен в лист ожидания и пройти процедуру вакцинации после поступления данной вакцины на территорию Новосибирской области.
В Минздраве не смогли предоставить журналисту НГС список, в котором бы говорилось, в каком пункте вакцинации вводят какую вакцину:
— С учетом ежедневно изменяющейся ситуации, связанной с расходом вакцин и особенностями его учета специалистами Министерства здравоохранения Новосибирской области, предполагающими посуточный мониторинг, предоставить информацию о наименовании препаратов, предназначенных для профилактики новой коронавирусной инфекции, имеющихся в наличии в конкретном пункте вакцинации, нецелесообразно.
Все вакцины распределяются во все медицинские организации, осуществляющие вакцинацию против новой коронавирусной инфекции, с учетом прикрепленного населения, темпов вакцинации и остатков вакцин на поступления очередной партии, добавили в Минздраве.
Кроме того, в ведомстве прокомментировали ситуацию с отсутствием второго компонента вакцины против коронавирусной инфекции. Если пациент обращается в тот же пункт вакцинопрофилактики, где он получил первый компонент вакцины, то такая ситуация, по утверждению Минздрава, невозможна, потому что после первой дозы второй компонент резервируют для конкретного человека.
Ранее мы писали о том, как новосибирцам не хватает вакцин в мобильных пунктах и в поликлиниках. Замминистра здравоохранения НСО Елена Аксенова рассказала, что она с лечащим врачом приняла решение поставить ей векторовскую вакцину. А накануне президент РФ Владимир Путин рассказал, что предпочел поставить «Спутник V», а не новосибирскую «ЭпиВакКорону».