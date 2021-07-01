Как коронавирус атакует Новосибирск? Откровенный разговор с замминистра о проблемах, запретах и вакцинации

Чем отличается вакцинация от коронавируса? Я прекрасно понимаю, что мы столкнулись с новой инфекцией и новыми иммунобиологическими препаратами против нее. Впервые появилась предварительная запись на вакцинацию — это тоже должно стать частью нашей культуры, как и плановая запись на диспансеризацию, профилактический осмотр, на прием к врачу. Мы работаем над тем, чтобы это было комфортно и медработникам, и гражданам. Предварительная запись на вакцинацию возможна через «Госуслуги», 124 и регистратуру поликлиники.



Сейчас у нас открыто более 100 пунктов вакцинации. Это все взрослые подразделения поликлиник, и мы усиливаем мобильные форматы. В первую очередь сделан акцент на работодателей: мы готовы к выездам на рабочие места, но если речь идет о коллективе от 40 и более сотрудников. Здесь мы спокойно согласовываем списки и идем навстречу. Также мы выезжаем в отдаленные сёла. Еще есть возможность вакцинироваться в торговых центрах.



— Люди начали активнее вакцинироваться, и в нашу редакцию стали поступать жалобы, что вакцина закончилась в том или ином пункте. Ожидался ли такой ажиотаж? И что Минздрав делает, чтобы вакцина всегда была?



— Я не зря сказала, что эта вакцинация плановая, по предварительной записи. Для нас это самая удобная форма работы. Минздрав РФ распределяет вакцины в регионы в зависимости от охвата вакцинации, плановых показателей и темпов.



Наши медорганизации оперативно реагируют, чтобы довезти вакцину в мобильные пункты, но в любом случае, как и в любой сфере, существует пропускная способность. Для ее увеличения идет открытие локальных точек вакцинации.



— Когда будет новая партия вакцины?



— Очередную партию мы получили на прошлых выходных. На этой неделе тоже планируется поставка «Спутника V». В среднем каждую неделю приходит порядка 50 тысяч доз, но поставки могут быть раз или два в неделю. Минздрав РФ в режиме 24/7 онлайн отслеживает все регионы, чтобы данную ситуацию нивелировать. Ажиотаж бывает в любой сфере: мы с вами видели ажиотаж с масками, лекарственными препаратами, как люди скупали ненужные антибиотики. Сейчас увеличилась нагрузка, плановая пропускная способность во всех регионах, поэтому, естественно, наш регион обращается в Минздрав с просьбой об увеличении количества поставок.