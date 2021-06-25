В России выявлен первый случай заражения штаммом коронавируса «дельта плюс»

В России выявлен первый зараженный новым штаммом коронавируса «дельта плюс». Об этом «Фонтанке» рассказала замдиректора НИИ гриппа имени Смородинцева по научной работе Дарья Даниленко.
— Случай единственный и, скорее всего, завозной, — отметила Даниленко. — Также штамм «дельта плюс» зафиксирован в единичных случаях в США, Великобритании и ряде других стран.
В Индии выявлено чуть больше 40 случаев — но на фоне общего уровня заболеваемости в этой стране показатель выглядит незначительным. Эксперт отмечает, что о степени опасности варианта «дельта плюс» говорить пока рано.
— Да, мы знаем, что у него появилась мутация в 417-м положении S-белка, — говорит Дарья Даниленко. — Но такая мутация есть в бразильском варианте и в варианте из ЮАР. А по клинической картине у пациентов, у которых зафиксирован именно вариант «дельта плюс», пока нет оснований утверждать, что он является более опасным или смертельным, чем другие известные штаммы.
В Роспотребнадзоре заявили, что информация о появлении нового штамма проверяется.
На этой неделе глава федерального оперштаба Татьяна Голикова, выступая на совещании у президента, заявила, что в России есть британский и индийский штаммы. Последний преобладает в Москве, Нижегородской и Саратовской областях, а в группе риска — люди 20–49 лет. При этом она отмечала, что нового индийского штамма («дельта плюс») в России пока нет.
Ранее эксперты ВОЗ выразили обеспокоенность появлением нового штамма. По словам представителей организации, «дельта плюс» обладает мутацией, которая потенциально может влиять на эффективность воздействия антител на вирус. Тем не менее в ВОЗ подчеркивают, что большинство существующих вакцин от коронавируса помогают предотвратить если не заражение, то тяжелое течение болезни.
Заболеваемость коронавирусом в России стала расти с начала июня. Второй день федеральный оперштаб фиксирует более 20 тысяч заражений в сутки — такого не было с января 2021 года. Эксперты говорят, что индийский штамм «дельта», который сейчас выявляют у заболевших, намного опасней предыдущих — это позволяет сделать вывод о том, что третья волна может быть намного серьезней.
— Штамм «дельта» опасней. Разница, конечно, не такая большая, но в целом он опасней и хуже нейтрализуется антителами, которые возникают при введении вакцины, — говорит вирусолог, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн. — Мы ожидаем, что вакцина снизит число людей, которые попадают в больницу, снизит число тяжелых заболеваний и летальных исходов, но не будет такой эффективной, как с предыдущим штаммом.
Подробнее о том, чего ждать от третьей волны коронавируса, читайте здесь.