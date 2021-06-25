В России выявлен первый случай заражения штаммом коронавируса «дельта плюс»

В России выявлен первый зараженный новым штаммом коронавируса «дельта плюс». Об этом «Фонтанке» рассказала замдиректора НИИ гриппа имени Смородинцева по научной работе Дарья Даниленко.



— Случай единственный и, скорее всего, завозной, — отметила Даниленко. — Также штамм «дельта плюс» зафиксирован в единичных случаях в США, Великобритании и ряде других стран.



В Индии выявлено чуть больше 40 случаев — но на фоне общего уровня заболеваемости в этой стране показатель выглядит незначительным. Эксперт отмечает, что о степени опасности варианта «дельта плюс» говорить пока рано.

