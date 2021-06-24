«Я задыхаюсь»: в Новосибирске умер 26-летий тату-мастер — его увезли в больницу с ковидом

В ночь на 24 июня в Новосибирске умер 26-летний тату-мастер Артем Шишков, которого три недели назад госпитализировали с положительным ПЦР-тестом на коронавирус. Его мать написала заявление в полицию: женщина уверена, что сына можно было спасти. В Минздраве сообщили, что по факту смерти молодого человека сейчас проводят проверку.

— Сына увезли на скорой 2 июня в городскую инфекционную больницу №1. В анамнезе у Артёма были астма средней тяжести и гипертония второй стадии. Астма его не беспокоила уже 15 лет, но были противопоказания к некоторым препаратам, о чем я сразу предупредила врачей, сказала, что нужны противоаллергические меры, — рассказывает Елена Шишкова.