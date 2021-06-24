«Я задыхаюсь»: в Новосибирске умер 26-летий тату-мастер — его увезли в больницу с ковидом

В Новосибирске умер 26-летий тату-мастер с положительным тестом на коронавирус
В ночь на 24 июня в Новосибирске умер 26-летний тату-мастер Артем Шишков, которого три недели назад госпитализировали с положительным ПЦР-тестом на коронавирус. Его мать написала заявление в полицию: женщина уверена, что сына можно было спасти. В Минздраве сообщили, что по факту смерти молодого человека сейчас проводят проверку.
— Сына увезли на скорой 2 июня в городскую инфекционную больницу №1. В анамнезе у Артёма были астма средней тяжести и гипертония второй стадии. Астма его не беспокоила уже 15 лет, но были противопоказания к некоторым препаратам, о чем я сразу предупредила врачей, сказала, что нужны противоаллергические меры, — рассказывает Елена Шишкова.
Пятого июня Артем написал матери, что ему вкололи препарат формин, после которого у него началось удушье и кровохаркание. Молодой яеловек сообщил, что к медикам обращался, но «им все равно».
— В четыре утра его перевели в реанимацию и подключили к ИВЛ. Врачи твердили одно и то же: низкая сатурация, хронические заболевания, тяжелое состояние. Медсестра говорила, что ему прокапали антибиотик и парацетомол, — плачет Елена Шишкова.
Через два дня у Артёма отказали почки, его ввели в искусственную кому. Было принято решение отвезти его в клинику Мешалкина. Там его подключили к аппарату ЭКМО (используется для насыщения кислородом крови тяжелобольных пациентов с пневмонией).
Через неделю она приехала к сыну в больницу.
— Завотделением кардиологии сообщила, что причина резко ухудшающегося состояния Артёма — «установка ЭКМО с неправильным функционалом». Сыну начали переустанавливать аппарат. Но врач меня обнадежила, сказав, что есть шанс, что кровь насытится кислородом, и меня к нему пустят. Но 10 дней я слышала одно и то же: низкая сатурация в крови, мешает лишний вес, продолжают отказывать органы, — вспоминает Елена Шишкова.
В понедельник, 21 июня, женщина пришла в правительство Новосибирской области за помощью — она надеялась, что власти смогут повлиять на врачей. Елена Шишкова дождалась губернатора — он шел с делегацией, окликнула его и Андрей Травников отправил ее к замминистру здравоохранения Елене Аксеновой.
По словам Елены Шишковой, чиновница начала ее отчитывать.
— Она спрашивала, откуда у меня сведения о неправильно установленном аппарате. Потом стала кричать, что вызовет завотделением на корпоративный этикет, потому что та не имела права выдавать такую информацию. А потом стала мне угрожать, мол, соображаете вообще, что делаете? Ваш сын сейчас в руках этих врачей, — утверждает мать Артёма Шишкова.
После разговора с замминистра Елена Шишкова позвонила заведующей отделением, та сказала, что у Артема хорошая сатурация впервые за две недели, но состояние тяжелое. Впоследствии, по словам матери, завотделением отказалась от своих слов и сказала, что ее неправильно поняли, а потом ушла на больничный.
22 июня Елену снова не пустили к сыну, сославшись на эпидемиологическую обстановку, а в ночь на 24 июня Артём умер.
На следующий день Елена Шишкова написала заявление в полицию.
В Минздраве региона пока не комментируют ситуацию по существу, но обещают, что проведут проверку:
— В связи с распространением в СМИ информации о ненадлежащем оказании медицинской помощи скончавшемуся в Новосибирской области 26-летнему пациенту, и с учетом того, что в оказании медпомощи были задействованы две медицинских организации — одна регионального («Городская инфекционная клиническая больница №1») и одна федерального подчинения (Клиника имени академика Е. Н. Мешалкина» Минздрава России), каждое учреждение проведёт внутреннюю проверку контроля качества оказания медицинской помощи.
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