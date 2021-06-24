Кто чаще всего болеет коронавирусом в третью волну? Отвечает министр здравоохранения НСО

Министр здравоохранения Новосибирской области рассказал, что в третью волну коронавируса стало больше больных молодых жителей региона.



— Болеют все, молодых очень много. На сегодня молодых даже больше, чем тех, кто старше 60 лет. Но это не имеет принципиальное значение. В первую волну мы видели, что больше болеют люди старшего возраста. Сейчас все болеют, — отметил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

У заболевших в Новосибирской области был обнаружен индийский штамм коронавируса. Врачи объяснили, что он более заразный, но уже привитые люди переносят его легче. Из-за роста заболеваемости в регионе перепрофилируют больницы.