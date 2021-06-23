В Новосибирской области выявили индийский штамм коронавируса

В Новосибирской области обнаружили индийский штамм коронавируса.
Это корреспонденту НГС подтвердил министр здравоохранения НСО Константин Хальзов. В разговоре он уточнил, что у него эта информация от научных сотрудников. При этом министр отметил, что не обладает информацией о том, сколько всего таких случаев.
Ранее вице-премьер и глава оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции Татьяна Голикова назвала основные симптомы заболевания индийским штаммом коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости». По ее словам, это насморк, боль в горле и головная боль.
Индийский штамм коронавируса был обнаружен в конце прошлого года и получил название «Дельта». Считается, что он более агрессивен и заразен. На днях мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что именно индийский штамм коронавируса был выявлен у большинства пациентов с COVID-19 в столице. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила о том, что доля зараженных именно этим штаммом растет в последние недели. Общее число зараженных тоже растет. Эксперты рассчитывают, что оно остановится на уровне 15 тысяч вновь выявленных случаев в сутки.
Сегодня, 23 июня, правительство Новосибирской области рассмотрело предложения о новых ограничениях из-за активного распространения коронавируса. НГС рассказывал об этом режиме онлайн.
С 1 июля установят ограничения на фестивали, концерты и кинотеатры — будут допускать не более 50% зрителей. При этом полностью запрещается проведение концертных мероприятий в местах, не предназначенных для этого — в спортивных центрах, выставочных комплексах и других сооружениях. Продолжает действовать запрет на массовые мероприятия, в том числе с использованием концертных площадок на улице.
Также на официальные мероприятия муниципалитетов и спортивные мероприятия допускаются не более 50%. Спортсмены из других регионов должны будут иметь отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. При этом тест должен быть сделан максимум за три дня до соревнований.
Работодателям Новосибирской области также рекомендовали не проводить официальных мероприятий с сотрудниками.
По данным новосибирского оперштаба, в НСО за сутки впервые с января ковид нашли у 154 жителей.