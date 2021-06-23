В Новосибирской области выявили индийский штамм коронавируса

В Новосибирской области обнаружили индийский штамм коронавируса.



Это корреспонденту НГС подтвердил министр здравоохранения НСО Константин Хальзов. В разговоре он уточнил, что у него эта информация от научных сотрудников. При этом министр отметил, что не обладает информацией о том, сколько всего таких случаев.

Ранее вице-премьер и глава оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции Татьяна Голикова назвала основные симптомы заболевания индийским штаммом коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости». По ее словам, это насморк, боль в горле и головная боль.