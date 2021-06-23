В Новосибирской области ввели новые коронавирусные ограничения — что оказалось под запретом

В Новосибирской области ввели новые ограничения из-за распространения коронавируса. Решение было принято сегодня, 23 июня, на заседании правительства региона.

С 1 июля установят ограничения на фестивали, концерты и кинотеатры — будут допускать не более 50% зрителей. При этом полностью запрещается проведение концертных мероприятий в местах, не предназначенных для этого — в спортивных центрах, выставочных комплексах и других сооружениях. Продолжает действовать запрет на массовые мероприятия, в том числе с использованием концертных площадок на улице.