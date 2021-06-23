В Новосибирской области ввели новые коронавирусные ограничения — что оказалось под запретом

В Новосибирской области ввели новые коронавирусные ограничения
В Новосибирской области ввели новые ограничения из-за распространения коронавируса. Решение было принято сегодня, 23 июня, на заседании правительства региона.
С 1 июля установят ограничения на фестивали, концерты и кинотеатры — будут допускать не более 50% зрителей. При этом полностью запрещается проведение концертных мероприятий в местах, не предназначенных для этого — в спортивных центрах, выставочных комплексах и других сооружениях. Продолжает действовать запрет на массовые мероприятия, в том числе с использованием концертных площадок на улице.
Также на официальные мероприятия муниципалитетов и спортивные мероприятия допускаются не более 50%. Спортсмены из других регионов должны будут иметь отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. При этом тест должен быть сделан максимум за три дня до соревнований.
Работодателям Новосибирской области также рекомендовали не проводить официальных мероприятий с сотрудниками.
Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Новосибирской области ухудшается с каждым днем. Несмотря на то что для подготовки к третьей волне у всех причастных было еще больше времени, читатели снова жалуются нам на то, что в поликлиниках нет терапевтов, ко многим врачи не приходят на дом, и никуда не дозвониться. Мы собрали истории новосибирцев, у которых возникли проблемы с госпитализацией близких: некоторые из них всё же добились помощи, а некоторые взяли лечение в свои руки.