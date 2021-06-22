«Он плачет и говорит, что не хочет умирать»: в Новосибирске начались проблемы с госпитализацией больных ковидом

«Либо я повешусь сейчас, либо забирай меня»



Мама Анастасии (имя изменено по ее просьбе) — Наталья — заболела давно, сначала лечилась дома. Когда состояние ухудшилось, ей вызвали скорую.

— Мама была в таком состоянии, что не поняла, что сама подписала отказ от госпитализации, когда приехала скорая. Мы вызвали врача на дом. 17 июня в 10 утра я снова вызвала скорую, она приехала достаточно быстро — в 12:00. Посмотрели и сказали, что действительно лучше в стационар. Мне сказали, что не нужно ехать с ней. В итоге в 13 часов мама была уже возле 11-й больницы, в очереди из 8 скорых. Около 17:00 мама попала в больницу, — рассказывает Анастасия.



Она пересказывает со слов мамы, что в больнице было около 10 человек. Наталья сидела в очереди еще несколько часов без воды и еды. И даже не могла помыть руки, потому что в туалете в приемном покое, по ее словам, не было ни мыла, ни санитайзера.

— В 20 часов она позвонила мне и сказала, что ее впустили в приемный покой. Часа через два мы созвонились: ей сделали рентген, взяли мазок и поставили укол. В 21:0–22:00 ее положили на четвертый этаж, но не в палату, а как бы в ее предбанник — без окон, без проветривания. Не на кровать, а на кушетку. Мама обращалась за помощью к сотрудникам, но ей не помогли. И она звонит и говорит: «Я задыхаюсь в этом замкнутом пространстве, я падаю с этой кушетки. Либо я повешусь сейчас, либо забирай меня». Такое у нее отчаяние было из-за того, что осталась без помощи. Бросили, как какую-то собачонку, на кушетку. И нам пришлось забрать ее на свой страх и риск. Вот такая у нас медицина, а Хальзов говорит, что всё под контролем, всё хорошо. Люди могут просто в коридоре умереть, где никаких условий! Куда же они будут класть новых пациентов? — не понимает Анастасия.