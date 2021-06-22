«Он плачет и говорит, что не хочет умирать»: в Новосибирске начались проблемы с госпитализацией больных ковидом

Новосибирцы рассказали о проблемах с госпитализацией пациентов с ковидом
Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Новосибирской области ухудшается с каждым днем. Несмотря на то что для подготовки к третьей волне у всех причастных было еще больше времени, читатели снова жалуются нам на то, что в поликлиниках нет терапевтов, ко многим врачи не приходят на дом и никуда не дозвониться. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко собрала истории новосибирцев, у которых возникли проблемы с госпитализацией близких: некоторые из них всё же добились помощи, а некоторые — взяли лечение в свои руки.
«Это не ОРВИ, а ковид, а им пофигу»
Владимир (имена изменены по его просьбе) говорит, что больница
— У него было плохое дыхание и температура 39. Его отправили домой! Заведующая сказала мне: «Ну и что, что 39?!» Наплевательское отношение, сказали, что это наши проблемы. Отцу становится хуже, он плачет и говорит, что не хочет умирать. Это же уголовная статья — человеку отказали в медицинской помощи. У них что, мест нет? На каком основании ему отказали? Мне заведующая так и не ответила. Я в прокуратуру с этим пойду. Это не ОРВИ, а ковид, а им пофигу. И не только ко мне такое отношение, а ко всем, — возмущается Владимир.
Владимир пытался госпитализировать отца самостоятельно в другие больницы, но ему тоже отказывали, потому что по маршрутизации они принимают в другие дни. В итоге через несколько дней ему это удалось.
«Либо я повешусь сейчас, либо забирай меня»
Мама Анастасии (имя изменено по ее просьбе) — Наталья — заболела давно, сначала лечилась дома. Когда состояние ухудшилось, ей вызвали скорую.
— Мама была в таком состоянии, что не поняла, что сама подписала отказ от госпитализации, когда приехала скорая. Мы вызвали врача на дом. 17 июня в 10 утра я снова вызвала скорую, она приехала достаточно быстро — в 12:00. Посмотрели и сказали, что действительно лучше в стационар. Мне сказали, что не нужно ехать с ней. В итоге в 13 часов мама была уже возле
Она пересказывает со слов мамы, что в больнице было около 10 человек. Наталья сидела в очереди еще несколько часов без воды и еды. И даже не могла помыть руки, потому что в туалете в приемном покое, по ее словам, не было ни мыла, ни санитайзера.
— В 20 часов она позвонила мне и сказала, что ее впустили в приемный покой. Часа через два мы созвонились: ей сделали рентген, взяли мазок и поставили укол. В 21:0–22:00 ее положили на четвертый этаж, но не в палату, а как бы в ее предбанник — без окон, без проветривания. Не на кровать, а на кушетку. Мама обращалась за помощью к сотрудникам, но ей не помогли. И она звонит и говорит: «Я задыхаюсь в этом замкнутом пространстве, я падаю с этой кушетки. Либо я повешусь сейчас, либо забирай меня». Такое у нее отчаяние было из-за того, что осталась без помощи. Бросили, как какую-то собачонку, на кушетку. И нам пришлось забрать ее на свой страх и риск. Вот такая у нас медицина, а Хальзов говорит, что всё под контролем, всё хорошо. Люди могут просто в коридоре умереть, где никаких условий! Куда же они будут класть новых пациентов? — не понимает Анастасия.
Анастасия утверждает, что когда они уезжали из больницы, там оставалась очередь из шести скорых.
— Получается, пациенты вынуждены сбежать. Хотя мама говорит, что видела на этаже свободные палаты, в которых всё было заправлено, подготовлено, даже с микроволновкой. Видимо, это для VIP-персон подготовлено. Ни в Минздрав, ни на какую горячую линию я не смогла дозвониться. Потом мне перезвонили и предложили позвонить по телефону главного врача. Все они говорят, что нельзя заниматься самолечением, а на деле — никто никому не нужен, — замечает Анастасия.
Недавно, по словам Анастасии, к ее маме пришел врач и принес лекарство от коронавируса бесплатно. По данным КТ, у нее 28% поражения легких, пока она находится дома.
«Ощущение, что ее уже вычеркнули из списка живых»
У Ольги Огневой заболела коронавирусом вся семья, в том числе мама, которой 78 лет, — Инна Михайловна Бурова. У нее был подтвержденный диагноз. К маме Ольги приехала скорая и забрала ее в больницу.
— Ее там обследовали и сказали, что мест нет, что здесь лежат тяжелые пациенты на ИВЛ, а ее состояние еще не такое тяжелое. Ей дали план лечения для дома, написали, что она не нуждается в госпитализации и отправили домой, уточнив, что она сама должна добираться, как хочет, это ее проблемы. Бабушка была без денег. Посторонний человек услышал это всё и позвонил мне, вызвал ей такси и отправил за свои деньги. Потом я ее перехватила, — вспоминает Ольга.
Ольга живет с мамой в разных местах и болеет одновременно. В своей больнице в селе Ленинское Ольга получила лекарства бесплатно на 15 тысяч — и антибиотики, и противовирусные, и средства для носа, и для ЖКТ. По ее словам, целый пакет.
К маме Ольги после того, как она вернулась домой, пришел доктор и выписал «Дексаметазон» и «Арбидол». Это было за два часа до получения заключения МСКТ.
— Мы живем в одной стране: на одном конце города бесплатно выдают лекарства на 15 тысяч, а на другом — ничего. Бабушке 78 лет: такое ощущение, что ее уже вычеркнули из списка живых. Нужно довести до состояния, чтобы ее положили в реанимацию, только тогда возьмут? Отправили, как собаку, домой. На нашем месте могут оказаться другие. Это безобразие.
Ольга сама купила маме лекарства и ставит ей уколы:
— На следующий день после отказа маме в госпитализации на мой вопрос о лечении в домашних условиях нам сказали, что препараты мы получили и менять их не будут в связи с получением результата МСКТ. Ей добавили бесплатно один антибиотик в таблетках и кроверазжижающий препарат. Их и донесли через день. На остальные антибиотики и лекарства выписали рецепты, чтобы мы всё сами выкупали. Я сама стала жить с мамой и лечить ее в домашних условиях, несмотря на то, что я сама была с ковидом. В услуге медсестры от поликлиники нам отказали.
«Накормили его только на следующий день»
Отец Александра Сухарева — Николай Владимирович Сухарев — поехал в больницу в Краснообске (Новосибирская клиническая центральная районная больница) 16 июня, чтобы сделать ФЛГ, потому что у жены подтвержденный ковид, и его из-за изменений в легких оставили в больнице, чтобы перевезти в другое учреждение. И он провел там практически сутки.
— Переночевал он, как мне сказал, на голом полу — ни одеяла, ни подушки ему не предоставили. Накормили его только на следующий день, практически через сутки, — переживает Александр.
В итоге у отца Александра ковид не подтвердился и его отправили домой, но с диагнозом «двухсторонняя пневмония».
Почему так происходит
Заместитель главного врача по медицинской части Новосибирской клинической центральной районной больницы в Краснообске Сергей Пономарёв прокомментировал эту ситуацию журналисту НГС, сказал, что у пациента подозрение на пневмонию:
— Ожидание связано с большой загруженностью инфекционных бригад скорой помощи.
То есть пациента должны перевести в другую больницу, поскольку в этой нет красной зоны, но ожидание скорой затянулось.
Журналист НГС не смог дозвониться в больницу
Ранее мы показывали, как в Новосибирске выглядят медучреждения, которые наши читатели называют переполненными, — репортаж из больниц.