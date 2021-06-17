«Скорая работает напряженно»: возле больницы № 11 заметили очередь из машин — что говорят в Минздраве

В Минздраве НСО назвали количество ковидных скорых
В Минздраве Новосибирской области заявили, что скорая вновь работает в напряженном режиме из-за распространения коронавируса. В Новосибирске к ковидным госпиталям опять начали выстраиваться очереди. Вечером
— Сейчас в среднем на следующие сутки передается
Вот видео с очередью скорых возле
Министр здравоохранения региона Константин Хальзов подтвердил, что ситуация на скорой непростая, но, по его словам, всё находится под контролем.
— Скорая работает напряженно. В зависимости от дня мы меняем количество задействованных в оказании медпомощи ковидным пациентам. Иногда количество скорых в городе доходит
Он напомнил, что записаться к врачу сейчас можно и через единый портал госуслуг, а очереди
— Никакой стрессовой ситуации нет. Машины транспортируют пациентов —
В Москве из-за распространения коронавируса работодателей обязали привить от коронавируса 60% сотрудников, работающих с людьми. Такое же решение