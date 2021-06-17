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«Скорая работает напряженно»: возле больницы № 11 заметили очередь из машин — что говорят в Минздраве

В сутки до 40 скорых оказывают помощь ковидным больным

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У ковидных госпиталей вновь фиксируют очереди из скорых

У ковидных госпиталей вновь фиксируют очереди из скорых

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В Минздраве НСО назвали количество ковидных скорых

В Минздраве Новосибирской области заявили, что скорая вновь работает в напряженном режиме из-за распространения коронавируса. В Новосибирске к ковидным госпиталям опять начали выстраиваться очереди. Вечером 16 июня у больницы № 11 выстроилось как минимум 12 машин — они попали на видео. Источник НГС также сообщил, что вновь сотни вызовов врачи не успевают отрабатывать вовремя и переносят на другой день.

— Сейчас в среднем на следующие сутки передается по 500–600 вызовов. Бригад на разъезде стало еще меньше, чем во вторую волну. Очереди, конечно, появились у больниц. Доходит до 15 машин. Ждем часами, — рассказал источник НГС, который работает на скорой.

Вот видео с очередью скорых возле больницы № 11.

Министр здравоохранения региона Константин Хальзов подтвердил, что ситуация на скорой непростая, но, по его словам, всё находится под контролем.

— Скорая работает напряженно. В зависимости от дня мы меняем количество задействованных в оказании медпомощи ковидным пациентам. Иногда количество скорых в городе доходит до 40. В основном это вечернее время, когда перестает работать первичное звено. Днем всех температурящих осматривают сотрудники первичного звена, и уже потом кому-то нужна транспортировка. Пока у нас стабильно организовано. Мы имеем опыт двух волн. Работают отдельные диспетчеры. Динамика дозвонов — в рамках тех стандартов, которые были приняты правительством на второй волне, — рассказал министр.

Он напомнил, что записаться к врачу сейчас можно и через единый портал госуслуг, а очереди к больнице № 11 были из-за того, что она работала дежурным стационаром.

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— Никакой стрессовой ситуации нет. Машины транспортируют пациентов — больница № 11 была дежурным стационаром. Мы же не регулируем поочередно вызовы. Вызвали, нужна госпитализация — приезжают, отрабатывают, — ответил Константин Хальзов.

В Москве из-за распространения коронавируса работодателей обязали привить от коронавируса 60% сотрудников, работающих с людьми. Такое же решение 16 июня приняли и в Кемеровской области. В это время в Новосибирске работодатели начали придумывать различные поощрения для сотрудников, которые решили поставить себе прививку от коронавируса.

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