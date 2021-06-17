«Скорая работает напряженно»: возле больницы № 11 заметили очередь из машин — что говорят в Минздраве

В Минздраве Новосибирской области заявили, что скорая вновь работает в напряженном режиме из-за распространения коронавируса. В Новосибирске к ковидным госпиталям опять начали выстраиваться очереди. Вечером 16 июня у больницы № 11 выстроилось как минимум 12 машин — они попали на видео. Источник НГС также сообщил, что вновь сотни вызовов врачи не успевают отрабатывать вовремя и переносят на другой день.

— Сейчас в среднем на следующие сутки передается по 500–600 вызовов . Бригад на разъезде стало еще меньше, чем во вторую волну. Очереди, конечно, появились у больниц. Доходит до 15 машин . Ждем часами, — рассказал источник НГС, который работает на скорой.

