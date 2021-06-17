Бонусы за прививку: кому в Новосибирске платят деньги за вакцинацию против ковида, а кого кормят

Какие бонусы дают новосибирцам за вакцинацию против коронавируса
В Новосибирске работодатели начали придумывать различные поощрения для сотрудников, которые решили поставить себе прививку от коронавируса. НГС выяснил, что получают сотрудники различных компаний, при этом есть и те, кто столкнулся с давлением из-за отказа ее ставить.
1000 рублей для сотрудников BlaBlaBar
Генеральный директор BlaBlaBar Новосибирск Андрей Васин сделал приказ, в котором говорится, что все сотрудники должны привиться (не позднее 7 июля) или же приносить на работу справку об антителах или результат теста на коронавирус:
— Я хочу на своем примере показать коллегам, как мы боремся с ковидной ситуацией. Для тех, кто привьется, конечно, есть плюшки — мы даем 1000 рублей. Я видел, что Москва и Кемерово вводят ограничения, и не хочу, чтобы бизнес снова страдал. А то в аэропортах переполненные залы ожидания, а общепит почему-то снова должен страдать.
По его словам, всем сотрудникам предоставлен список мест, где можно поставить прививку, в том числе мобильные центры. Также сейчас ведутся переговоры с медицинским центром, чтобы вакцинацию сотрудники могли пройти и на рабочем месте.
Три премии на заводе
Но пока больше всех своим сотрудникам пообещал Новосибирский завод полупроводниковых приборов с ОКБ: те, которые вакцинировались от COVID-19, по информации из майского приказа, должны получать по 4 тысячи рублей в июне, июле и августе 2021 года, то есть всего 12 тысяч. Приказ директора, который был подписан 20 мая.
— Приказываю главному бухгалтеру начислять ежемесячные выплаты в размере 4000 рублей в июне, июле и августе 2021 года сотрудникам, которые вакцинировались от COVID-19, — говорилось в документе. — Выплаты производить тем, кто прошел вакцинацию в полном объеме и имеет на руках прививочный сертификат, подтверждающий вакцинацию от новой коронавирусной инфекции.
Обеды в KFC
Сотрудник KFC в Новосибирске, который решил остаться анонимным, сообщил журналисту НГС, что его работодатель за вакцинацию дает три бесплатных обеда в любых филиалах сети, но с ограничением: один обед — 500 рублей. Чтобы получить обед, нужно предоставить документы, подтверждающие прохождение вакцинации.
Угрозы за отказ
А сотрудница детского сада в Дзержинском районе Светлана (имя изменено по ее просьбе), напротив, рассказала, что никаких бонусов им не дают, но из-за отказа вакцинироваться грозят увольнением.
— Перед нами махали каким-то приказом, а почитать его не дали. Дали время, чтобы поставили до сентября. Одна женщина на собрании сказала, что не будет ставить, так как куча хронических заболеваний, и заведующая ей ответила, что придется с ней расстаться. После этого началось предвзятое к ней отношение и она в итоге сама уволилась, — пояснила Светлана.
Истории новосибирцев, с которых работодатель требует вакцинацию, мы рассказывали ранее. Также мы писали, в каких регионах уже сделали вакцинацию для сотрудников общепита и других сфер обязательной, и узнали, будет ли так же в Новосибирске.