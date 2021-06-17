Бонусы за прививку: кому в Новосибирске платят деньги за вакцинацию против ковида, а кого кормят

— Я хочу на своем примере показать коллегам, как мы боремся с ковидной ситуацией. Для тех, кто привьется, конечно, есть плюшки — мы даем 1000 рублей. Я видел, что Москва и Кемерово вводят ограничения, и не хочу, чтобы бизнес снова страдал. А то в аэропортах переполненные залы ожидания, а общепит почему-то снова должен страдать.

По его словам, всем сотрудникам предоставлен список мест, где можно поставить прививку, в том числе мобильные центры. Также сейчас ведутся переговоры с медицинским центром, чтобы вакцинацию сотрудники могли пройти и на рабочем месте.

Три премии на заводе

Но пока больше всех своим сотрудникам пообещал Новосибирский завод полупроводниковых приборов с ОКБ: те, которые вакцинировались от COVID-19, по информации из майского приказа, должны получать по 4 тысячи рублей в июне, июле и августе 2021 года, то есть всего 12 тысяч. Приказ директора, который был подписан 20 мая.

— Приказываю главному бухгалтеру начислять ежемесячные выплаты в размере 4000 рублей в июне, июле и августе 2021 года сотрудникам, которые вакцинировались от COVID-19, — говорилось в документе. — Выплаты производить тем, кто прошел вакцинацию в полном объеме и имеет на руках прививочный сертификат, подтверждающий вакцинацию от новой коронавирусной инфекции.