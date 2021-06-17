В Кемерово закрыли фуд-корты, в Москве — аттракционы. Какие ограничения ждут Новосибирск?

В Новосибирске оперштаб пригрозил новыми антиковидными ограничениями
Регионы осторожно принимают новые запреты из-за третьей волны коронавируса. Тренд задала Москва: на этой неделе там ввели ограничения для развлекательной сферы. Затем запреты были приняты в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Кемерово. В Новосибирской области оперштаб также анонсировал возможные антиковидные ограничения — при условии, если люди будут медленно и неохотно делать прививки. Какие запреты уже сейчас действуют в российских регионах и готов ли новосибирский бизнес к такому повороту событий — читайте в нашем материале.
Какие ограничения уже ввели в России
Тренд по ужесточению ограничительных мер задала, как обычно, Москва. На этой неделе (пока ограничения действуют до
Также столичных работодателей обязали за месяц привить от коронавируса 60% работников практически всех сфер, где сотрудникам приходится работать с людьми. Это торговля, ЖКХ, спорт (фитнес-клубы и массовые мероприятия), культура, образование, здравоохранение, транспорт (в том числе такси), общепит, индустрия красоты. Прививки должны сделать сотрудники почты и МФЦ.
Вслед за Москвой аналогичные меры приняли в Санкт-Петербурге — никаких фуд-кортов, запрет работы «островков» и детских комнат в ТРЦ, а также ограничения для общепита (с
15 июня антикоронавирусные меры докатились и до Кемерово — там, как и в Москве, запрещена работа общепита в ночное время и фуд-кортов в ТРЦ. Власти порекомендовали перевести на удаленку 30% сотрудников, особенно людей старше
Следом подтянулся и Нижний Новгород: местный губернатор подписал целый пакет ограничительных мер, который включает и удаленку (совсем как весной 2020 года), и отслеживание заболевших через электронные сервисы. Также работодателей заставили перевести всех беременных сотрудниц на обязательный удаленный режим работы и запретили отправлять любых работников в командировки без прививочных сертификатов.
Власти Омска и Красноярска решили пока не торопиться с введением запретов, сосредоточившись на усилении масочного режима. Хотя в Красноярске уже отказались от проведения массовых гуляний в День города — такое же решение накануне приняли и в Новосибирске.
А что будет в Новосибирске?
17 июня оперштаб анонсировал ужесточение антиковидных ограничений — в том случае, если жители Новосибирской области будут медленно и неохотно делать прививки. Этот вопрос обсуждался на заседании оперативного штаба с участием первого заместителя губернатора.
— Только формирование коллективного иммунитета благодаря массовой вакцинации и строгое соблюдение всех санитарных мер в общественных местах позволят избежать ужесточения к осени антиковидных мер, — заявили в оперштабе.
Заместитель министра здравоохранения НСО Елена Аксёнова также говорит, что принятие ограничительных мер напрямую зависит от динамики заболеваемости.
— Если заболевших будет становиться с каждым днем больше, то будут проводиться меры ограничительного характера вплоть до возвращения к локдауну, который был летом. Но мы очень надеемся, что эта ситуация не будет допущена. И, опять же, она не будет допущена двумя способами со стороны граждан. Первое — вакцинация, и второе — применение средств индивидуальной защиты. Вот два критерия, которые работают на предотвращение таких вот ограничений, — отметила она.
Замминистра также заявила, что принятие мер зависит от коэффициента распространенности коронавируса, который регулярно рассматривается на заседаниях оперштаба.
— Пока могу сказать, что мы на таком уровне, когда мы можем предотвратить распространение ковида и предотвратить закрытия. Но если идет речь об ограничительных мерах, то в первую очередь это затронет массовые мероприятия и посещения. Это кафе, рестораны, фуд-корты, фитнес-клубы. То есть то, что происходило год назад. Но год назад не было вакцины, — добавила Елена Аксёнова.
Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время оперативного совещания заявил, что новые ограничительные меры пока вводиться не будут. Рост случаев ковида он связал с тем, что люди стали меньше внимания уделять санитарным мерам.
Как видят ситуацию рестораторы и бизнесмены (и к чему готовятся)
В том, что в Новосибирск наравне с другими городами совсем скоро придут запреты, не сомневается ресторатор, руководитель DNK Food Владислав Дорошенко. Он лишь надеется, что власти примут меры в «щадящим режиме» — разрешат посадку внутри заведений с соблюдением определенного расстояния между столами.
— Если ограничения будут вводиться такие, как в прошлом году, — с закрытием заведений общественного питания с посадками внутри зала, и будут оставлять только летние веранды, то, конечно, это будет сильнейший удар для заведений общепита. И, наверное, повторится ситуация прошлого года, когда не все смогут пережить это. То есть рестораны смогут продолжить работу только в режиме самоокупаемости, и то только те заведения, в которых есть летние веранды. В общем, ситуация работы навынос — абсолютно нежизнеспособная для тех, у кого нет летних площадок, — отмечает он. — Мы ожидаем, что ограничения в той или иной мере будут введены в Новосибирске. У нас же все обычно смотрят на Москву, и с задержкой в одну-две недели подобное доходит до регионов.
О том, что новые запреты могут совсем привести к закрытию отдельных проектов, говорит и исполнительный директор ТРЦ «Аура» Евгений Головчан:
— Мы ориентируемся на официальные распоряжения государственных органов и со своей стороны проработали несколько возможных сценариев развития событий. Отмечу, что, к сожалению, для некоторых арендаторов фуд-корта новые ограничения могут стать фатальными — некоторые из них еще не восстановились после прошлых.
Пандемия научила представителей бизнеса быть предусмотрительными и осторожными. Так, по словам Евгения Головчана, магазины «Ауры» оснастили рециркуляторами воздуха, а на сайте ТРЦ разместили индикатор, который в онлайн-режиме показывает актуальное количество посетителей.
— Мы только-только начинаем выходить из этого кризиса, — объясняет директор фитнес-клуба Panatta Sport, учредитель Ассоциации организаций в области физической культуры и спорта Новосибирской области Евгения Николина. — Только начали с зимы по чуть-чуть адаптироваться, какой-то поток клиентов пошел. Люди действительно начали ходить, не так бояться, просто максимально стараются себя защищать. Еще года не прошло, как мы открылись, потому что у фитнес-клубов период закрытия в Новосибирске был затяжным, мы пять месяцев не работали. И если нас вновь закроют, то, конечно, это скажется — на обновлении оборудования, на инвестициях, на многих процессах. И, конечно, на персонале. Мы только восстановили немножко, и то есть вопросы по персоналу, так как многие ушли, причем ушли в онлайн.
Она признаётся, что у многих представителей бизнеса есть сейчас страх перед предстоящими ограничениями. В частности, предприниматели, работающие в сфере спорта, вынуждены были провести большую работу, чтобы удержать и вновь привлечь новых сотрудников. В случае ввода новых запретов сфера спорта может откатиться к тому кризисному состоянию, которое было в прошлом году после появления первых ограничительных мер.
— Лето — традиционно низкий сезон для нас. Но и после нашего открытия, в конце августа, люди шли с опаской, так как многие начинали осенью заболевать. И лишь после Нового года, когда им потребовалось восстановление, когда многие уже переболели, мы увидели, что пошел поток клиентов, — отмечает Евгения Николина.
Чтобы не допустить закрытия и не дожидаясь новых ограничений, многие из рестораторов начали активно вакцинировать сотрудников.
— Сейчас рестораторы активно проводят разные меры вплоть до вакцинации сотрудников, чтобы уменьшить возможность инфицирования с их стороны. Вакцинация будет уже сегодня — примерно 40 человек поставят прививки. Это рестораторы и сотрудники общепита, — рассказывает Галина Шеломенцева, председатель правления ассоциации «Федерация рестораторов и отельеров Сибири».
Она считает, что закрытие летних веранд может стать катастрофическим для многих проектов — некоторые уйдут работать в «серую», другие же уйдут с рынка вовсе.
— Рынок еще не успел оправиться после прошлого года. У нас город, который любит летники, летом традиционно люди предпочитают есть на верандах. А так у многих рестораторов до сих пор выплачиваются кредиты, выплачиваются отложенные налоги. Если всё закроется сейчас, то теперь уже точно уйдут многие концепции. Потому что очень сложно жить постоянно в кредит, — говорит она.
В прошлом году после введения ограничительных мер представителям бизнеса пришлось долго бороться за возможность открыться и начать работу. В конце июня прошлого года новосибирские рестораторы объединились и запустили Instagram-петицию, чтобы привлечь к себе внимание и добиться встречи с губернатором региона Андреем Травниковым. Они рассказывали, что находятся на грани нервного срыва и материального истощения, и просили власти разрешить им работать с соблюдением всех санитарных требований. В итоге летники в Новосибирске открылись в июле.
Вслед за рестораторами такую же петицию запустили владельцы фитнес-центров, которые за период вынужденного закрытия обросли многомиллионными долгами. Возможность работать появилась у них только к началу осени.