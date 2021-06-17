В Кемерово закрыли фуд-корты, в Москве — аттракционы. Какие ограничения ждут Новосибирск?

Какие ограничения уже ввели в России



Тренд по ужесточению ограничительных мер задала, как обычно, Москва. На этой неделе (пока ограничения действуют до 20 июня ) в столице под запретом оказались детские игровые комнаты, фуд-корты в торговых центрах, аттракционы в парках и другие развлекательные зоны. Указ, подписанный мэром Сергеем Собяниным, запрещает ночную работу караоке, ночных клубов, ресторанов, баров и боулинг-центров с 11 вечера до 6 утра .



Также столичных работодателей обязали за месяц привить от коронавируса 60% работников практически всех сфер, где сотрудникам приходится работать с людьми. Это торговля, ЖКХ, спорт (фитнес-клубы и массовые мероприятия), культура, образование, здравоохранение, транспорт (в том числе такси), общепит, индустрия красоты. Прививки должны сделать сотрудники почты и МФЦ.

