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«Ни заговор, ни прирожденный иммунитет не помогают»: Травников — о возможных ограничениях из-за роста случаев ковида

Губернатор потребовал усилить контроль за соблюдением действующих мер

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Последние недели в регионе наблюдается рост новых случаев

Последние недели в регионе наблюдается рост новых случаев

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Губернатор НСО Андрей Травников высказался о возможности новых ограничений

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время оперативного совещания заявил, что пока новые ограничительные меры вводиться не будут, а рост случаев ковида говорит о том, что люди стали меньше внимания уделять санитарным мерам.

Последние две недели в регионе наблюдается прирост заболеваемости. По словам губернатора, основная причина этого — то, что новосибирцы «подрасслабились»:

— Хуже стали соблюдать рекомендованные меры санитарной безопасности, очевидно, инфекция нас на этом поймала. Будем мониторить, анализировать ситуацию, пока мы не принимаем решения о введении дополнительных ограничительных мер, — сообщил Травников.

Тем не менее глава региона поручил замгубернатора Сергею Сёмке усилить контрольную работу и проверку соблюдения мер безопасности в торговых центрах, общепите и транспорте. Анатолию Локтю рекомендовали «подсократить количество участников на некоторых площадках Дня города».

— Нужно усилить вакцинирование. Нужно как-то достучаться до наших земляков, что это всем необходимо. Попробую свои аргументы привести: инфекция оказалась очень коварной, она выбирает тех, кто не переболел, не вакцинирован. Те, кто считает, что уже прошло 14 месяцев пандемии и его пронесло, что он какой-то заговоренный, у него есть пресловутый врожденный иммунитет... Как показывает статистика, ни заговор, ни прирожденный иммунитет не помогают. На больничных койках оказываются те, кто не вакцинировался. Если мы не сформируем коллективный иммунитет за летние месяцы, нас ждет очень тяжелая осень. Мы помним, с какими проблемами мы столкнулись в сентябре — октябре прошлого года, — сказал губернатор.

Последние дни в Новосибирской области растет количество новых случаев коронавируса, например, в пятницу, 11 июня, зафиксировали 103 новых случая, а в субботу, 12 июня, — 108.

Тем временем Минздрав начал разворачивать на базе больниц ковидные госпитали. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко поговорила с экспертами о том, с чем это связано и можно ли уже говорить о третьей волне коронавируса.

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вакцинамедицинакоронавирус в Новосибирске
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