«Ни заговор, ни прирожденный иммунитет не помогают»: Травников — о возможных ограничениях из-за роста случаев ковида

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время оперативного совещания заявил, что пока новые ограничительные меры вводиться не будут, а рост случаев ковида говорит о том, что люди стали меньше внимания уделять санитарным мерам.



Последние две недели в регионе наблюдается прирост заболеваемости. По словам губернатора, основная причина этого — то, что новосибирцы «подрасслабились»:

— Хуже стали соблюдать рекомендованные меры санитарной безопасности, очевидно, инфекция нас на этом поймала. Будем мониторить, анализировать ситуацию, пока мы не принимаем решения о введении дополнительных ограничительных мер, — сообщил Травников.