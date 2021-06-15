«Ни заговор, ни прирожденный иммунитет не помогают»: Травников — о возможных ограничениях из-за роста случаев ковида

Губернатор НСО Андрей Травников высказался о возможности новых ограничений
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время оперативного совещания заявил, что пока новые ограничительные меры вводиться не будут, а рост случаев ковида говорит о том, что люди стали меньше внимания уделять санитарным мерам.
Последние две недели в регионе наблюдается прирост заболеваемости. По словам губернатора, основная причина этого — то, что новосибирцы «подрасслабились»:
— Хуже стали соблюдать рекомендованные меры санитарной безопасности, очевидно, инфекция нас на этом поймала. Будем мониторить, анализировать ситуацию, пока мы не принимаем решения о введении дополнительных ограничительных мер, — сообщил Травников.
Тем не менее глава региона поручил замгубернатора Сергею Сёмке усилить контрольную работу и проверку соблюдения мер безопасности в торговых центрах, общепите и транспорте. Анатолию Локтю рекомендовали «подсократить количество участников на некоторых площадках Дня города».
— Нужно усилить вакцинирование. Нужно как-то достучаться до наших земляков, что это всем необходимо. Попробую свои аргументы привести: инфекция оказалась очень коварной, она выбирает тех, кто не переболел, не вакцинирован. Те, кто считает, что уже прошло
Последние дни в Новосибирской области растет количество новых случаев коронавируса, например, в пятницу,
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