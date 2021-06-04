Минздрав НСО решил развернуть ковидные госпитали в двух больницах

Минздрав Новосибирской области частично перепрофилирует больницу №12 и госпиталь ветеранов войн № 2 в ковидные госпитали. Это связано с тем, что количество госпитализаций пациентов старше 65 лет с коронавирусом увеличилось за прошедшую неделю.



— Минздрав Новосибирской области принял решение для сохранения достаточного резерва коечного фонда инфекционного профиля частично перепрофилировать больницу № 12, для госпитализации пациентов с подозрением на коронавирус из групп риска, а также госпиталь ветеранов войн № 2, где пожилые пациенты и пациенты с хроническими неинфекционными заболеваниями будут долечиваться и проходить начальный этап реабилитации после перенесённой коронавирусной инфекции, — сообщили НГС в пресс-службе минздрава НСО.