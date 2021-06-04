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Минздрав НСО решил развернуть ковидные госпитали в двух больницах

При этом учреждения продолжат работу по основному профилю

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Пожилых пациентов с ковидом стали госпитализировать чаще на 10–15%

Пожилых пациентов с ковидом стали госпитализировать чаще на 10–15%

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Минздрав Новосибирской области частично перепрофилирует больницу №12 и госпиталь ветеранов войн № 2 в ковидные госпитали. Это связано с тем, что количество госпитализаций пациентов старше 65 лет с коронавирусом увеличилось за прошедшую неделю.

— Минздрав Новосибирской области принял решение для сохранения достаточного резерва коечного фонда инфекционного профиля частично перепрофилировать больницу № 12, для госпитализации пациентов с подозрением на коронавирус из групп риска, а также госпиталь ветеранов войн № 2, где пожилые пациенты и пациенты с хроническими неинфекционными заболеваниями будут долечиваться и проходить начальный этап реабилитации после перенесённой коронавирусной инфекции, — сообщили НГС в пресс-службе минздрава НСО.

Главный врач больницы №12 Лариса Федина сообщила НГС, что пока в учреждение не поступал приказ о перепрофилировании.

По данным минздрава, оба учреждения продолжат принимать пациентов по своему основному профилю.

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Накануне заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова заявила, что число пожилых пациентов с хроническими заболеваниями, которых госпитализировали с ковидом, увеличилось на 10–15%.

В конце мая авторедактор НГС Дмитрий Косенко поставил прививку от коронавируса. Он рассказал что у него заболело и какие были побочные эффекты. Почитайте об этом в его авторской колонке.

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госпитализациякоронавирусковид
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