Минздрав НСО решил развернуть ковидные госпитали в двух больницах

Минздрав Новосибирской области частично перепрофилирует больницу №12 и госпиталь ветеранов войн № 2 в ковидные госпитали. Это связано с тем, что количество госпитализаций пациентов старше 65 лет с коронавирусом увеличилось за прошедшую неделю.
— Минздрав Новосибирской области принял решение для сохранения достаточного резерва коечного фонда инфекционного профиля частично перепрофилировать больницу № 12, для госпитализации пациентов с подозрением на коронавирус из групп риска, а также госпиталь ветеранов войн № 2, где пожилые пациенты и пациенты с хроническими неинфекционными заболеваниями будут долечиваться и проходить начальный этап реабилитации после перенесённой коронавирусной инфекции, — сообщили НГС в пресс-службе минздрава НСО.
Главный врач больницы №12 Лариса Федина сообщила НГС, что пока в учреждение не поступал приказ о перепрофилировании.
По данным минздрава, оба учреждения продолжат принимать пациентов по своему основному профилю.
Накануне заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова заявила, что число пожилых пациентов с хроническими заболеваниями, которых госпитализировали с ковидом, увеличилось на 10–15%.
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