«Наслушался страшилок от соседа». Как журналист НГС делал прививку от ковида — какая была побочка и что заболело

Вакцинация граждан от ковида набирает обороты, вот и авторедактор НГС Дмитрий Косенко решил поставить прививку. Сейчас он расскажет, как это происходит, какие были побочные эффекты, что болело и почему значительная часть населения никогда не согласится прививаться.



Ставить прививку от коронавируса я в принципе собирался еще с зимы, но как-то руки не доходили. А тут наслушался страшилок от соседа, который болел несколько месяцев и харкал кровью, и решил уже сделать укол. Тем более ажиотаж спал, очередей нет, появилось много информации о небольшой побочке от «Спутника» (хотел именно его).