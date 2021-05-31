«Наслушался страшилок от соседа». Как журналист НГС делал прививку от ковида — какая была побочка и что заболело

Вакцинация граждан от ковида набирает обороты, вот и авторедактор НГС Дмитрий Косенко решил поставить прививку. Сейчас он расскажет, как это происходит, какие были побочные эффекты, что болело и почему значительная часть населения никогда не согласится прививаться.
Ставить прививку от коронавируса я в принципе собирался еще с зимы, но как-то руки не доходили. А тут наслушался страшилок от соседа, который болел несколько месяцев и харкал кровью, и решил уже сделать укол. Тем более ажиотаж спал, очередей нет, появилось много информации о небольшой побочке от «Спутника» (хотел именно его).
Вопрос немного осложняло наличие у меня аутоиммунного заболевания, при котором необходимо пить таблетки для подавления иммунитета. Если у вас есть какие-то хронические болезни, сходите на прием к врачу, что он посоветует — ставить прививку или нет? В моем случае пришлось сдать контрольный анализ, который показал ремиссию болезни, — лечащий врач в итоге одобрил укол.
Сделать прививку сейчас проще простого — звоните в регистратуру своей поликлиники (или в единую регистратуру по номеру 124), и вас сразу же запишут на укольчик, причем в ближайшие дни, хоть завтра. Назначают вам время, говорят номер кабинета, предупреждают, что надо взять паспорт, СНИЛС и страховой полис ОМС.
Ладно, прихожу в назначенное время, в 14:07 (какая точность), в поликлинику, возле кабинета уже есть люди, у которых назначено на более позднее время. Не сказать что толпа, но народ в принципе интересуется темой. Перед заходом в кабинет необходимо заполнить согласие на прививку, указать свой СНИЛС, номер полиса, прописать название прививки — «Гам-КОВИД-Вак» (это и есть «
В кабинете работают трое: врач и две медсестры. Вас спросят о самочувствии, был ли уже ковид, есть ли температура. Про хронические заболевания не спрашивали, уточнили только, есть ли диабет или онкология.
И вот она, прививка — маленькая ампула
Конечно, было интересно, какая побочка настигнет вечером и на
И вот что интересно. Наблюдается значительное количество людей, которые прививку ставить не собираются. Несмотря на разъяснения врачей, опубликованные результаты эффективности, созданные нормальные условия для вакцинации, бесплатность прививки. Кто-то начитался интернетов и боится, кто-то не верит в эффективность, кто-то из принципа против, кому-то вообще лень. Кто-то думает, что зараза сойдет на нет — но как она сойдет-то, если часть населения останется в группе риска. Так что — «на уколы становись!»
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