В Москве ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для тех, кто работает с людьми

В Москве работодателей обязали за месяц привить от коронавируса 60% работников практически всех сфер, в которых сотрудникам приходится работать с людьми. В список попали сферы торговли, ЖКХ, спорта (фитнес-клубы и массовые мероприятия), культуры, образования, здравоохранения, транспорта (в том числе такси), общепита, бытовых услуг, индустрии красоты. Кроме того, прививки должны сделать сотрудники почты и МФЦ. Более подробный перечень можно найти в постановлении Роспотребнадзора. В постановлении указано, что заболеваемость COVID-19 в Москве выросла с 6 мая с 11% до 20%. В стране ежедневный прирост зараженных также повысился.