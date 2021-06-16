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В Москве ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для тех, кто работает с людьми

В список попал целый ряд сфер: от здравоохранения до торговли

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От прививки освободили тех, у кого есть противопоказания

От прививки освободили тех, у кого есть противопоказания

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В Москве работодателей обязали за месяц привить от коронавируса 60% работников практически всех сфер, в которых сотрудникам приходится работать с людьми. В список попали сферы торговли, ЖКХ, спорта (фитнес-клубы и массовые мероприятия), культуры, образования, здравоохранения, транспорта (в том числе такси), общепита, бытовых услуг, индустрии красоты. Кроме того, прививки должны сделать сотрудники почты и МФЦ. Более подробный перечень можно найти в постановлении Роспотребнадзора. В постановлении указано, что заболеваемость COVID-19 в Москве выросла с 6 мая с 11% до 20%. В стране ежедневный прирост зараженных также повысился.

Также соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Он заявил, что прививка — личное дело каждого, но только до тех пор, пока человек сидит дома.

— Более того, если ты работаешь в организации, которая обслуживает неопределенный круг людей, то в условиях эпидемии — это уже точно не только твое личное дело, какими бы индивидуальными средствами защиты ты ни пользовался, — написал мэр столицы на своем официальном сайте.

От обязательной прививки Роспотребнадзор освободил тех, у кого есть противопоказания к вакцинации, согласно методическим рекомендациям и стандартным операционным процедурам. Выполнить требования ведомства работодатели должны в течение месяца: до 15 июля привить сотрудников первым компонентом, до 15 августа — вторым.

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Ранее Госдума сняла с повестки законопроект о внесении вакцинации против коронавирусной инфекции в национальный календарь профилактических прививок. Документ не отклонили, но перенесли рассмотрение во втором чтении на неопределенный срок.

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МоскваРоспотребнадзорСергей Собянинвакцинация от коронавируса
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