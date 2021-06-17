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Тема дняВласти пригрозили Новосибирску ковидными запретами

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Вакцинацию сделали обязательной уже в Москве и на Кузбассе. Как будет в Новосибирске — отвечают эксперты

Местные власти твердят, что необходим коллективный иммунитет, но прививаться пока никого не заставляют

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Москвичи, работающие в сфере услуг, должны пройти полный курс вакцинации до <nobr class="_">15 августа</nobr>

Москвичи, работающие в сфере услуг, должны пройти полный курс вакцинации до 15 августа

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В Москве работодателей обязали привить от коронавируса 60% сотрудников, работающих с людьми. Такое же решение 16 июня приняли и в Кемеровской области. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко узнала, будет ли обязательная вакцинация в Новосибирской области.

В столице такое решение затронуло сотрудников почты, МФЦ, сферы торговли, ЖКХ, спорта (фитнес-клубы и массовые мероприятия), культуры, образования, здравоохранения, транспорта (в том числе такси), общепита, бытовых услуг и индустрии красоты.

От обязательной прививки Роспотребнадзор освободил только тех, у кого есть противопоказания к вакцинации, согласно методическим рекомендациям и стандартным операционным процедурам. Первым компонентом москвичей должны привить уже до 15 июля.

Будет ли вакцинация обязательной в Новосибирске? Ответ властей

— Правительство региона постоянно ведет мониторинг ситуации — пока такого решения не принято. Вакцинация только добровольная, но мы активно рекомендуем всем ставить прививки, — говорит Сергей Нешумов, руководитель департамента информационной политики администрации губернатора НСО и областного правительства.

В Минздраве ответили, что такое решение не входит в полномочия ведомства: в Москве решение об обязательной вакцинации принял главный санитарный врач, то есть Роспотребнадзор.

Журналист НГС направил запрос в Роспотребнадзор, но ответ пока не пришел.

Что думают врачи: за или против обязательной вакцинации

Руководитель ковидного госпиталя на базе больницы № 12 Лариса Федина говорит, что обязательную вакцинацию на их уровне пока не обсуждали, но лично она считает, что прививаться надо:

— Безусловно, и с прививкой можно заболеть. Но болезнь протекает легче, шансов умереть значительно меньше. Абсолютные противопоказания — это онкологические заболевания. Остальные противопоказания — относительные.

Лариса Федина говорит, что есть обсуждаемые 60% населения, которые нужно обязательно провакцинировать, а в остальные 40% как раз могут войти те, у кого есть противопоказания.

— Не очень понимаю дискуссии по поводу вакцинации: люди так тяжело болеют, болезнь не уходит, весь мир прививается, а мы всё дискутируем. Тем более вакцины у нас хорошие, — недоумевает Лариса Федина.

Генеральный директор сети многопрофильных клиник «Смитра» Пётр Смиренко также считает, что противопоказаний очень мало и надо прививаться, в том числе тем, у кого серьезные заболевания, так как у них больше вероятность развития осложнений. Это если говорить с точки зрения медицины. А с точки зрения предпринимателя, по его словам, ситуация более чем странная:

— Высшее руководство страны заявляет о добровольности вакцинации, при этом от работодателей требуют обеспечить большой процент привитых, угрожая огромными штрафами. Но ведь у работодателя нет никаких возможностей требовать от работника привиться. Даже угроза увольнения, как мне кажется, не укладывается в Трудовой кодекс, притом что увольнять сотрудников подчас как стрелять себе в ногу. Это уже далеко не первый случай перекладывания функции государства на плечи бизнеса.

По его мнению, только государство обладает возможностью требовать что-то от граждан.

— Надо вести полноценную информационную работу с населением, при необходимости вводить ограничения, вплоть до введения ковидных паспортов, как бы жесткой ни казалась эта мера. Ситуация экспоненциального роста заболеваемости, которая наблюдается сейчас, требует решительных действий, и предпринять их должно правительство, — уверен Пётр Смиренко.

По мнению еще одного источника НГС из сферы медицины, который пожелал остаться анонимным, в Новосибирской области могут ввести обязательную вакцинацию в течение ближайшей недели.

Мнение вирусолога: нужно ли заставлять людей делать прививку?

Вирусолог Сергей Нетёсов говорит, что в Кемеровской области не такая большая удельная заболеваемость COVID-19, например, в Алтайском крае больше, но в целом количество заболевающих в день сейчас близко к нашим, новосибирским, цифрам.

— Я только что посмотрел динамику ежедневной заболеваемости — в Кемеровской области она возросла больше чем в полтора раза за две недели с начала июня. Это весомо. Ситуация сейчас такова, что в мире началось интенсивное распространение новых вариантов коронавирусной инфекции, которые возникли ранее в Южной Африке, Бразилии, Великобритании, но индийский вариант сейчас самый опасный, потому что он в полтора раза эффективнее передается от человека к человеку и, похоже, он более устойчив к нынешним вакцинам. То есть им могут заболеть вакцинированные люди, даже если с завершения курса вакцинации прошло достаточное количество времени. Таким образом вирус в своей эволюции может просто обогнать те вакцины, которые уже созданы, и тогда начнется новая эпидемия, вызванная вариантами вируса, заметно отличающимися от тех, на основе которых построены эти вакцины.

Вирусолог уверен, что в этих условиях обязательно нужно ускорить вакцинирование:

СЮЖЕТ

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— Как мы знаем, инфекция наиболее эффективно распространяется в тех местах, где общается много людей. Крайне целесообразно в первую очередь вакцинировать сотрудников социальных служб и медицинских организаций. К тому же активные люди начинают ездить на зарубежные курорты, и в данной эпидситуации это очень опасно. Именно такие люди вывезли новые варианты из Индии и Великобритании: больше всего в Санкт-Петербург и Москву, а потом они начали распространяться и по всей России. Поэтому я считаю, что обязательно нужно вакцинироваться работникам социальных служб, медицинских организаций, банков и тем, кто собирается на отдых за рубеж. Что делать в этой ситуации, вводить ли новые противоэпидемические меры, должны решать, конечно, оперативные штабы регионов. Но в данной, весьма тревожной ситуации я считаю, что для остановки эпидемии пора принимать более жесткие меры, потому что иначе мы из нее не выйдем никогда.

Ранее мы писали о том, что в Кемерово закрыли фуд-корты, а в Москве — аттракционы. Какие ограничения ждут Новосибирск? Подробности тут.

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