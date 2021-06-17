Вакцинацию сделали обязательной уже в Москве и на Кузбассе. Как будет в Новосибирске — отвечают эксперты

От обязательной прививки Роспотребнадзор освободил только тех, у кого есть противопоказания к вакцинации, согласно методическим рекомендациям и стандартным операционным процедурам. Первым компонентом москвичей должны привить уже до 15 июля .



Будет ли вакцинация обязательной в Новосибирске? Ответ властей

— Правительство региона постоянно ведет мониторинг ситуации — пока такого решения не принято. Вакцинация только добровольная, но мы активно рекомендуем всем ставить прививки, — говорит Сергей Нешумов, руководитель департамента информационной политики администрации губернатора НСО и областного правительства.

В Минздраве ответили, что такое решение не входит в полномочия ведомства: в Москве решение об обязательной вакцинации принял главный санитарный врач, то есть Роспотребнадзор.

Журналист НГС направил запрос в Роспотребнадзор, но ответ пока не пришел.

Что думают врачи: за или против обязательной вакцинации