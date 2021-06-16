Какой тест сделают бесплатно? Можно ли лекарства от ковида получить в поликлинике? Отвечают эксперты (непривитые)

В Новосибирске выросло число 18-летних с коронавирусной инфекцией
Сегодня, 16 июня, заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова и главный инфекционист региона Лариса Позднякова ответили на популярные у новосибирцев вопросы о ковиде. Сейчас в НСО, как и в России, отмечается рост случаев ковида. О коронавирусной ситуации эксперты поговорили в прямом эфире аккаунта регионального правительства в соцсети «ВКонтакте». Публикуем расшифровку наиболее интересных вопросов и ответов.
— Действительно ли ситуация становится сложнее?
Елена Аксенова: На самом деле в течение прошлой недели мы отмечаем увеличение обращения за медицинской помощью, связанных с респираторными проявлениями, температурой, и видим увеличение госпитализаций в наши инфекционные госпитали, сортировочные госпитали с подозрением на пневмонию и коронавирусную инфекцию.
Лариса Позднякова: Естественно, увеличение количества госпитализированных мы видим по всем стационарам — прирост действительно идет. Безусловно, немножко изменилась структура заболевших: последний месяц мы видели, что в основном поступают пожилые люди, которым больше 85–90 лет, а сейчас, за последнюю неделю, обращаются молодые люди. Причем мы видим достаточно тяжелые случаи у 18-летних и у людей, кому чуть больше 20 лет. То есть поменялась тяжесть заболевания, острота. Сейчас в структуре преобладают люди молодого и среднего возраста.
— Можно ли говорить, что это связано с появлением на территории Новосибирской области новых штаммов вируса — индийского, бразильского и так далее?
Лариса Позднякова: Этот вопрос лучше задать специалистам-эпидемиологам, которые занимаются мониторированием штаммов. Мы видим клинику и ориентируемся на нее. По симптоматике, по течению заболевания можно отметить то, что это действительно более агрессивная инфекция с быстрым развитием тяжелых осложнений. Заметен сдвиг в сторону более молодого возраста.
Елена Аксенова: Когда мы посещаем наши ковид-госпитали и смотрим структуру больных, сразу бросается в глаза то, что большая часть поступивших даже не в первые трое суток обращается за помощью. Мы видим тех, кто продолжал ходить на работу, несмотря на инфекционный процесс — температуру, слабость и даже потерю обоняния. Тех, кто вроде бы дома остался, но не вызывает врача. И в структуре заболевших — люди, которые ранее не переносили коронавирусную инфекцию и не прошли вакцинацию.
— Бывают ли случаи, что человек вакцинировался — прошел полный курс — и всё равно заболел?
Лариса Позднякова: Я приведу пример с клещевыми инфекциями, о которых я говорю 25 лет минимум. Все вакцины — самые лучшие, самые прекрасные — имеют эффективность от 85 до 95–98%. Поэтому это не 100%-я гарантия, что человек не заболеет. Он может заболеть после вакцины, но всё равно это будет легкое течение заболевания без фатальных последствий.
Елена Аксенова: Самое главное — это коллективный иммунитет, чтобы вирус перестал быть таким агрессивным и заразным.
— Поставили ли вы прививки?
Лариса Позднякова: Я перенесла коронавирусную инфекцию, у меня хороший защитный титр антител. Если будет падение антител, то, безусловно, я буду вакцинироваться.
Елена Аксенова: У меня аналогичная ситуация, но в настоящий момент у меня подходит шесть месяцев после того, как я перенесла коронавирусную инфекцию. Месяца три назад я смотрела титр антител — он был достаточно высок. В ближайшее время я планирую вакцинироваться.
В октябре 2020 года НГС рассказывал, что Елена Аксенова уходила на больничный, по данным нескольких источников НГС, в то время она заболела коронавирусной инфекцией.
— При каком титре антител стоит вакцинироваться или есть определенный временной период?
Лариса Позднякова: Если человек перенес коронавирусную инфекцию, то через шесть месяцев он может вакцинироваться, даже если у него сохраняются защитные антитела. Как Елена Анатольевна собирается или как я это сделаю. Везде разные тест-системы, поэтому абсолютную цифру назвать достаточно сложно. К тому же нужно понимать не только количество антител, но и их качество. По конкретным случаям нужно задать вопросы специалисту.
Елена Аксенова: Есть граждане, которые регулярно проверяют титр антител. Мы не видим в этом целесообразности. Если на одной тест-системе в одной лаборатории идет падение антител, то тогда уже нужно вакцинироваться.
— Входит ли исследование на антитела в ОМС?
Елена Аксенова: Ни в методических рекомендациях, ни в инструкции к вакцинации нет обязательства проверять антитела перед вакцинацией. Написано — шесть месяцев после перенесенного заболевания, поэтому до шести мы не вакцинируем. Бесплатно, по ОМС, в наших подведомственных организациях мы на антитела проверяем, но когда врачам для подтверждения течения инфекции необходим титр антител или же посмотреть наличие антител M или G, ПЦР, например, отрицательный. То есть по желанию — нет, а по медицинским показаниям — да.
— Подъемы и спады заболеваемости — это закономерность или аномалия, в том числе то, что сейчас происходит?
Лариса Позднякова: С эпидемиологической точки зрения все инфекции имеют цикличность, пиковые подъемы и падения. С этой инфекцией, новой, конечно, есть вопросы: не всё понятно, всё изучается. То, что мы сейчас имеем повышение заболеваемости — надо сказать, что люди расслабились, безусловно.
Понятно, что люди долго сидели в изоляции, не общались со своими близкими, боялись заболеть. Это годовая экстремальная ситуация. Сейчас опять лето: контакты увеличились. Масочный режим соблюдается только, пожалуй, в каких-то больших торговых центрах, транспорте. А в основном у всех остальных прекрасная жизнь: люди не видят ужасов, которые находятся в стенах больнице — сколько страданий, как болеют. У людей все хорошо, но нужно понимать, что пока мы не достигнем коллективного иммунитета, болезнь не остановится. Это пандемия! Как была испанка когда-то.
Елена Аксенова: Сейчас стало мнение бытовать: «Я не переболел в первую и вторую волну, у меня какие-то особенные клетки, я не заболею». Но это ни на чем не основано. Просто пока повезло. Поэтому мы и видим среди заболевших тех, кто ранее не болел, потому что люди расслабились: перестали антисептиками пользоваться, маски носить. И тем, кто переболел, тоже нужно соблюдать осторожность.
— Насколько просто сейчас вызвать врача на дом, скорую помощь? Осенью с этим были проблемы. Что сейчас делать человеку в такой ситуации?
Елена Аксенова: Главное — не паниковать. На самом деле с осени у нас изменился подход к вызову врача на дом: в настоящий момент это можно сделать через портал Госуслуг через личный кабинет, если проживаете по определенному адресу, прикреплены к поликлинике, все необходимые документы оформлены. Также у нас сохраняется возможность сделать это по 124 — робот Николай работает, если он не может вызвать на дом, то переключает на оператора. И, конечно же, у нас остаются регистратуры поликлиник.
Если по каким-то причинам не получилось вызвать, вы вызвали врача и долго ждете, такая ситуация может случиться, если у врачебной бригады, которая эту территорию обслуживает, поступило большое количество вызовов одновременно. У нас при любой регистрации вызова, которые я назвала, человек учтен и он точно есть в системе.
Если есть беспокойство, то у нас горячая линия 112, 122, там также работают консультанты-врачи, на которых оператор может переключить. Мы регистрируем эти обращения и в поликлиники, и в скорую помощь, и оперативно отрабатываем. В скорую помощь нужно обращаться при экстренных состояниях.
Поликлиники должны в течение суток обслужить пациента. Если вдруг они не успели сегодня обслужить, то существует аудиообзвон с чек-листом.
— Минздрав некоторое время назад сделал заявление, что все случаи ОРВИ должны быть протестированы, чтобы понять, это коронавирусная инфекция или нет. Бывает так, что не берут мазок или долго готовится результат. Еще раз проговорите, в каких случаях берут мазок, а в каких нет?
Елена Аксенова: С осени у нас многое изменилось: сейчас развернуто 22 лаборатории. В настоящий момент даже по тому объему тестирований в сутки мы не достигли максимальных мощностей. Поэтому я напоминаю, что также остается нормой тестировать всех пациентов с признаками ОРВИ, с подозрением на пневмонию и членов семьи ковидных больных.
Каждая медорганизация прикреплена к определенной лаборатории. В настоящий момент срок от доставки в лабораторию материала до получения результата по всем лабораториям не превышает 48 часов. Могут быть разные жизненные ситуации, поэтому если вдруг не берут ПЦР или срок ожидания результата больше 48 часов, то можно обратиться к руководству поликлиники или — самый простой путь — это горячая линия 112.
— Когда возможно ревакцинация?
Лариса Позднякова: Я думаю, что эти рекомендации будут уточняться с течением времени. Скорее всего, ревакцинация будет или ежегодной, или раз в два года.
— Можно ли 85-летнему поставить вакцину на дому?
Елена Аксенова: Да, нужно позвонить в поликлинику или в 124 и записаться, уточнив, что человек маломобильный, с пометкой «на дому». Наша участковая служба тоже работает в этом направлении: знает маломобильных пациентов и активно к ним выходит. Но важно, чтобы пациент был доступен, открыл двери. Если поликлиника по какой-то причине отказала, то снова нужно обращаться на горячую линию 112.
— У 11-месячного ребенка температура 39 — ему не стали делать тест на коронавирус. А должны были?
Елена Аксенова: Должны были сделать. Нужно обращаться в 112.
— Какие препараты должны выдавать бесплатно? Почему поликлиника выписывает только противовирусные и витамины? Это определенный набор, одинаковый для всех?
Лариса Позднякова: Это большое достижение на самом деле, потому что это дорогостоящие препараты, которые закупаются из средств федерального и регионального бюджетов. Речь идет об эпиотропной терапии, которая действует на причину заболевания, на сам вирус — фавипиравир («Коронавир»), который все пациенты, кроме каких-то противопоказаний, на амбулаторном лечении получают бесплатно. Это основополагающая терапия.
Всё дальше идет по показаниям — антикоагулянты, антибиотики и так далее. Для любого препарата есть своя точка приложения. Никто не назначает всё скопом. Для антибиотиков есть свои показания, они не действуют на вирус и назначаются при присоединении вторичной инфекции. Поэтому и нужен врач, который подбирает терапию для конкретного пациента.
Елена Аксенова: Мы проводим закуп препаратов по действующим клиническим рекомендациям. Врач, смотря на пациента и на наличие сопутствующих заболеваний, может назначать дополнительно лекарственные препараты, которые не входят в схему. Но основные препараты — противовирусные, антикоагулянты по показаниям, и если, например, по показаниям нужны антимикробные препараты, то они тоже должны выдаваться поликлиникой бесплатно.
О том, как в Новосибирске проходит третья волна НГС ранее рассказали врачи.
Если вы столкнулись со сложностями в оказании медицинской помощи, у вас обнаружили необычный симптом, расскажите об этом медицинскому обозревателю Марии Тищенко — m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону +7 961 845–55–78 (WhatsApp, СМС, Telegram).