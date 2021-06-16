Какой тест сделают бесплатно? Можно ли лекарства от ковида получить в поликлинике? Отвечают эксперты (непривитые)

Лариса Позднякова: Естественно, увеличение количества госпитализированных мы видим по всем стационарам — прирост действительно идет. Безусловно, немножко изменилась структура заболевших: последний месяц мы видели, что в основном поступают пожилые люди, которым больше 85–90 лет, а сейчас, за последнюю неделю, обращаются молодые люди. Причем мы видим достаточно тяжелые случаи у 18-летних и у людей, кому чуть больше 20 лет. То есть поменялась тяжесть заболевания, острота. Сейчас в структуре преобладают люди молодого и среднего возраста.



— Можно ли говорить, что это связано с появлением на территории Новосибирской области новых штаммов вируса — индийского, бразильского и так далее?



Лариса Позднякова: Этот вопрос лучше задать специалистам-эпидемиологам, которые занимаются мониторированием штаммов. Мы видим клинику и ориентируемся на нее. По симптоматике, по течению заболевания можно отметить то, что это действительно более агрессивная инфекция с быстрым развитием тяжелых осложнений. Заметен сдвиг в сторону более молодого возраста.