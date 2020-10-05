В новосибирских аптеках появились лекарства от коронавируса за 12 тысяч рублей

Аптеки Новосибирска стали продавать лекарства от коронавируса
В новосибирских аптеках появились препараты от коронавируса «Коронавир» и «Арепливир» с одним действующим веществом — фавипиравир: 50 и 40 таблеток, соответственно. Стоят эти препараты около 11–12 тысяч рублей.
По данным сервиса поиска лекарств Lekvapteke, «Коронавир» можно найти в 11 филиалах новосибирских аптек, а «Арепливир» — в пяти. Журналист НГС обзвонил некоторые из них: фармацевты говорят, что продают препараты по назначению врача, потому что у них много побочных эффектов, и что этими лекарствами интересуются и уже покупают.
— У нас пока только «Коронавир», стоит 11 900, — рассказали в аптеке «Ваше солнышко» на Выборной.
В аптеке «Биомедика» на Державина тоже есть только этот препарат, который стоит 11 790:
— Препарат очень серьёзный, очень много побочных эффектов, поэтому просто так заниматься самолечением нельзя, поэтому отпускаем по назначению врача, — уточнила сотрудница аптеки.
В «Аптеке от склада — дискаунтере» на Ватутина сообщили, что есть оба препарата: «Коронавир» стоит 11 900, а «Арепливир» — 12 324 рубля.
Если вы оказались среди тех, кто купил себе новое лекарство, — расскажите о своём опыте нам.
Телефон редакции8-923-157-00-00
Ранее мы писали, какой препарат для лечения коронавируса скупали новосибирцы в аптеках, когда началась пандемия.