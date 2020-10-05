В новосибирских аптеках появились лекарства от коронавируса за 12 тысяч рублей

В новосибирских аптеках появились препараты от коронавируса «Коронавир» и «Арепливир» с одним действующим веществом — фавипиравир: 50 и 40 таблеток, соответственно. Стоят эти препараты около 11–12 тысяч рублей.

По данным сервиса поиска лекарств Lekvapteke, «Коронавир» можно найти в 11 филиалах новосибирских аптек, а «Арепливир» — в пяти. Журналист НГС обзвонил некоторые из них: фармацевты говорят, что продают препараты по назначению врача, потому что у них много побочных эффектов, и что этими лекарствами интересуются и уже покупают.

