«Вернется и еще 50 человек заразит»: эксперты — о третьей волне коронавируса и более агрессивном штамме

В Новосибирске началась третья волна коронавируса
В Новосибирске резко растет заболеваемость коронавирусной инфекцией:
Когда и почему началась третья волна
— То, что третья волна может начаться, и я, и ряд других экспертов говорим уже месяца два, — рассказывает вирусолог Сергей Нетёсов. — Когда появляется официальная информация типа: «Мы открыли еще три страны для зарубежного туризма», то это сильно расслабляет людей. Начинают ходить без масок, а заболеваемость из-за этого растет. Ведь параллельно при этом наши власти не говорят, что заболеть-то всё равно очень даже возможно и что гораздо лучше лететь куда-то за рубеж вакцинированным людям — особенно в такие страны, как Турция, Египет, Индия, в страны Африки, да и в некоторые страны Европы.
Вирусолог уверен, что информацию о дальних поездках нужно снабжать требованием о необходимости соблюдения противоэпидемических мер, в том числе ношении масок, и обязательством:
— Захотел поехать куда-то за рубеж или по России на курорты — вакцинируйся. Не болел, нет антител, не вакцинируется, значит, этот человек сознательно планирует заразиться. А потом вернется и еще 20, 30, 50 человек заразит — этакий бесшабашный идиот.
Генеральный директор сети многопрофильных клиник «Смитра» Пётр Смиренко говорит, что третья волна уже началась: они фиксируют рост обращений вторую неделю. Причем у пациентов немного другие симптомы.
— Симптомы в этот раз: высокая температура и боль в горле. Потеря обоняния наблюдается не всегда, раньше это было практически в каждом случае. По-прежнему призываю вакцинироваться, даже первая доза дает существенную защиту. И, конечно, осторожность при контактах: маски нужны, руки мыть.
Кардиолог ЦНМТ Галина Лифшиц тоже подтверждает такую тенденцию:
— На прошлой неделе я была у коллег в Бердской городской больнице, они сообщили такую информацию: в весенние месяцы у них по три-четыре пациента в день выявлялось, а с прошлой недели ежедневное количество выявляемых — от 17 до 25 человек. Наши терапевты тоже подтверждают увеличение таких пациентов, и наша лаборатория тоже говорит, что увеличилось количество положительных мазков.
Терапевт центра семейной медицины «Здравица» Таисия Граничная замечает, что в целом увеличился поток пациентов в центр ОРВИ и стало намного больше пациентов с ковид.
Как работает скорая помощь? Уже выстраиваются в очереди или еще нет?
Фельдшер скорой помощи и председатель первичной организации профсоюза «Действие» в Новосибирске Сергей Комлев говорит, что перед инфекционными госпиталями уже бывают заторы из машин скорой помощи, но
— В скорой помощи подрастает всё, кроме количества персонала, то есть и количество вызовов увеличивается, и время ожидания. На мой взгляд, увеличение вызовов, или третья волна, если кто-то применяет такую формулировку, ничем для скорой помощи не будет отличаться от предыдущих волн при условии, что третья будет протекать так же. Будут такие же продолжительные, неоднодневые ожидания, очереди перед ковидными госпиталями, потому что количество выездных бригад не изменилось. А если будут увеличивать количество инфекционных бригад, то их также будут брать из обычных. Это опять приведет к снижению линейных бригад на простом разъезде.
А что в лабораториях? Есть ажиотаж? Много положительных тестов?
Генеральный директор ООО «Инвитро-Сибирь» Александр Хамидулин, как и другие эксперты, отслеживает тенденцию роста. По его словам, это заметно как в пациентопотоке, так и по заболеваемости среди сотрудников:
— По сравнению с мартом — февралем мы отмечаем рост спроса на ПЦР-тесты. Позитивных выявляемых случаев, если сравнивать с началом года, тоже стало больше. В зимние месяцы 2021 года положительных результатов в общем потоке было примерно
Главный врач ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков уверен, что расслабляться не стоит:
— Неиммунная прослойка населения к
Он подтверждает, что повторные заражения по-прежнему фиксируются:
— Есть, да они и должны быть. Даже ветряной оспой можно болеть не один раз. Другой вопрос: для ветрянки повторное заболевание — это все-таки эксклюзив. Как дело будет обстоять с повторным заражением
Какие симптомы сейчас у заболевших
По словам врача Таисии Граничной, основные жалобы пациентов — все-таки потеря обоняния и/или высокая температура тела:
— Третья волна коронавируса, думаю, может быть, даже больше, чем предыдущая, по количеству пациентов, но случаев тяжелого течения меньше.
Галина Лифшиц описывает симптомную картину так: повышение температуры, потеря обоняния, у многих пациентов отмечается быстрое присоединение кашля — такая же, как и в осеннюю волну.
Терапевт «Здравицы» Наталья Смирнова уточняет, что поток пациентов увеличился с конца мая — начала июня. Они обращаются с высокой температурой, надсадным сухим кашлем, болью в горле, болями в мышцах. Также довольно часто через несколько дней пропадает обоняние, нарушаются вкусовые ощущения.
— Год назад и осенью течение ковида имело большей частью двухволновой характер, то есть сначала симптомы ОРВИ легкой и средней тяжести, после улучшения состояния в течение нескольких дней — подъем температуры, вовлечение легких. Сейчас такое впечатление, что мы имеем дело с более агрессивным штаммом: с первых дней высокая лихорадка, быстрое вовлечение легких. Конечно, не у всех болезнь протекает тяжело, — делает вывод Наталья Смирнова.
Это действительно новые штаммы?
Галина Лифшиц говорит, что в Новосибирске не определяют конкретный штамм вируса, который вызвал этот подъем, поэтому пока нельзя сказать, что это совершенно точно приход новых штаммов. Но это не исключено:
— Потому что есть же общемировая информация о появлении новых штаммов коронавируса, которое вызвано в частности низкой активностью вакцинации. Для России это особенно актуально, потому что два укола у нас получило 9% населения страны, а один — 12%. Это притом что есть три разработанных в России вакцины, которые сейчас доступны.
Галина Лифшиц объясняет, как именно связаны низкая вакцинальная активность и появление новых штаммов: вирусы передаются от человека к человеку, а многие не защищены антителами — не переболели ранее и не получили вакцину.
Среди них циркулирует вирус, и в процессе этой циркуляции он видоизменяется. Новые штаммы могут не подавляться антителами, образовавшимися в период второй волны.
— Новые штаммы в Россию, как правило, попадают медленнее, чем в другие страны. К тому же наши разработчики, особенно «Спутника», оперативно это проверяют. Но если мы с вакцинацией будем тянуть годы, то сами будем способствовать тому, чтобы новые штаммы эволюционировали и обгоняли коллективный иммунитет. Поэтому нужно как можно быстрее вакцинировать всё население и при этом совершенно не надо ругать вакцины других стран, — считает Сергей Нетёсов
Он предлагает принять к сведению следующие данные: в мире произведено всего уже более
— И в ряде стран мира, где вакцинировалось более 60% населения, заболеваемость приблизилась к нулевой. А у нас продолжает расти! Мы что же, хотим быть впереди планеты всей не в области балета и ракет, а ковида? Если не хотим, то идем все дружно вакцинироваться, — выражает свое мнение Сергей Нетёсов.
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Галина Лифшиц — доктор медицинских наук, профессор, заведующая лабораторией персонализированной медицины ИХБФМ СО РАН, врач-кардиолог высшей категории ЦНМТ. Пётр Смиренко — генеральный директор сети многопрофильных клиник «Смитра». Андрей Поздняков — главный врач ООО «Инвитро-Сибирь», врач-инфекционист, кандидат медицинских наук. Таисия Граничная — терапевт центра семейной медицины «Здравица». Наталья Смирнова — врач высшей категории, терапевт центра семейной медицины «Здравица», стаж работы — 23 года. В 2020 году прошла обучение по профилактике и лечению