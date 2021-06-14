«Вернется и еще 50 человек заразит»: эксперты — о третьей волне коронавируса и более агрессивном штамме

Когда и почему началась третья волна



— То, что третья волна может начаться, и я, и ряд других экспертов говорим уже месяца два, — рассказывает вирусолог Сергей Нетёсов. — Когда появляется официальная информация типа: «Мы открыли еще три страны для зарубежного туризма», то это сильно расслабляет людей. Начинают ходить без масок, а заболеваемость из-за этого растет. Ведь параллельно при этом наши власти не говорят, что заболеть-то всё равно очень даже возможно и что гораздо лучше лететь куда-то за рубеж вакцинированным людям — особенно в такие страны, как Турция, Египет, Индия, в страны Африки, да и в некоторые страны Европы.



Вирусолог уверен, что информацию о дальних поездках нужно снабжать требованием о необходимости соблюдения противоэпидемических мер, в том числе ношении масок, и обязательством:



— Захотел поехать куда-то за рубеж или по России на курорты — вакцинируйся. Не болел, нет антител, не вакцинируется, значит, этот человек сознательно планирует заразиться. А потом вернется и еще 20, 30, 50 человек заразит — этакий бесшабашный идиот.