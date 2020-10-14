На больничный ушла замминистра здравоохранения Новосибирской области

Заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова ушла на больничный — по данным нескольких источников НГС, она заболела коронавирусной инфекцией.
- Заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Анатольевна Аксенова действительно находится на больничном. Диагноз пациента согласно действующему законодательству – врачебная тайна. Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Васильевич Хальзов находится на рабочем месте, - ответили на запрос корреспондента НГС в министерстве здравоохранения Новосибирской области.
В правительстве Новосибирской области подтвердили, что замминистра сейчас находится на больничном. При этом министр здравоохранения Константин Хальзов продолжает работать — «исполняет свои обязанности в полном объёме».
В конце сентября стало известно, что в больницу с подозрением на коронавирус увезли замгубернатора Сергея Сёмку.