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На больничный ушла замминистра здравоохранения Новосибирской области

По предварительным данным, у Елены Аксеновой — коронавирусная инфекция

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Диагноз Елены Аксёновой официально не разглашается

Диагноз Елены Аксёновой официально не разглашается

Заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова ушла на больничный — по данным нескольких источников НГС, она заболела коронавирусной инфекцией.

- Заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Анатольевна Аксенова действительно находится на больничном. Диагноз пациента согласно действующему законодательству – врачебная тайна. Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Васильевич Хальзов находится на рабочем месте, - ответили на запрос корреспондента НГС в министерстве здравоохранения Новосибирской области.

В правительстве Новосибирской области подтвердили, что замминистра сейчас находится на больничном. При этом министр здравоохранения Константин Хальзов продолжает работать — «исполняет свои обязанности в полном объёме».

В конце сентября стало известно, что в больницу с подозрением на коронавирус увезли замгубернатора Сергея Сёмку.

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коронавирускоронавирус в Новосибирске
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