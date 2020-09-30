30 сентября среда
СЕЙЧАС +4°С
Пробки 4/10
usd 79.68
eur 93.02
Тема дняКак работают «массажные салоны». Истории девушек

Все новости

Все новости

Замгубернатора НСО Сергея Сёмку госпитализировали с подозрением на коронавирус

Чиновник сейчас находится на больничном

3 138
36Обсудить

Поделиться

Сергей Сёмка на больничном с <nobr class="_">28 сентября</nobr>

Сергей Сёмка на больничном с 28 сентября

Сергей Сёмка попал в больницу с подозрением на коронавирус

Заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка был госпитализирован в больницу с подозрением на коронавирус. Чиновник находится на больничном с понедельника.

— Заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Николаевич Сёмка действительно находится на больничном с 28 сентября. Его обязанности исполняет заместитель губернатора Ирина Викторовна Мануйлова. Диагноз пациента, согласно действующему законодательству, — врачебная тайна. Он может быть озвучен только самим Сергеем Николаевичем, — рассказал корреспонденту НГС замруководителя департамента информационной политики администрации губернатора Новосибирской области и правительства НСО Павел Гнедых.

СЮЖЕТ

Всё о коронавирусе и карантине

Корреспондент НГС дозвонилась до Сергея Сёмки, который не опроверг и не подтвердил информацию о своей госпитализации с подозрением на коронавирус.

При этом в пресс-службе ГЖИ опровергли информацию о том, что коронавирус был обнаружен ещё и у начальника инспекции Александра Полищука. В ведомстве подтвердили, что у него возникли проблемы со здоровьем, которые он решает в плановом порядке. Также, по их информации, чиновник официально сейчас находится в отпуске.

В конце июля стало известно, что бывший губернатор Новосибирской области сенатор Владимир Городецкий заразился коронавирусом. В конце июня коронавирусом заболел министр транспорта Анатолий Костылевский. Владимир Городецкий был в числе контактировавших с министром.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

правительство НСОкоронавирус в Новосибирскекоронавирус
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе.Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (36)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!