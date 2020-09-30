Замгубернатора НСО Сергея Сёмку госпитализировали с подозрением на коронавирус

Корреспондент НГС дозвонилась до Сергея Сёмки, который не опроверг и не подтвердил информацию о своей госпитализации с подозрением на коронавирус.

При этом в пресс-службе ГЖИ опровергли информацию о том, что коронавирус был обнаружен ещё и у начальника инспекции Александра Полищука. В ведомстве подтвердили, что у него возникли проблемы со здоровьем, которые он решает в плановом порядке. Также, по их информации, чиновник официально сейчас находится в отпуске.

В конце июля стало известно, что бывший губернатор Новосибирской области сенатор Владимир Городецкий заразился коронавирусом. В конце июня коронавирусом заболел министр транспорта Анатолий Костылевский. Владимир Городецкий был в числе контактировавших с министром.