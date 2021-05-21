Новосибирский завод решил три месяца платить премию сотрудникам за прививку от COVID-19

На «Новосибирском заводе полупроводниковых приборов с ОКБ» решили выплатить премии сотрудникам, которые сделают прививку от коронавируса. В распоряжении редакции оказался приказ директора, который был подписан вчера, 20 мая.

— Приказываю главному бухгалтеру начислять ежемесячные выплаты в размере 4000 рублей в июне, июле и августе 2021 года сотрудникам, которые вакцинировались от COVID-19, — говорится в документе. — Выплаты производить тем, кто прошел вакцинацию в полном объеме и имеет на руках прививочных сертификат, подтверждающий вакцинацию от новой коронавирусной инфекции.