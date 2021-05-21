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Новосибирский завод решил три месяца платить премию сотрудникам за прививку от COVID-19

Деньги будут выплачивать в течение трех месяцев — по 4 тысячи рублей

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12 тысяч рублей получат те, кто поставил полный курс вакцины и имеет сертификат

12 тысяч рублей получат те, кто поставил полный курс вакцины и имеет сертификат

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На «Новосибирском заводе полупроводниковых приборов с ОКБ» решили выплатить премии сотрудникам, которые сделают прививку от коронавируса. В распоряжении редакции оказался приказ директора, который был подписан вчера, 20 мая.

— Приказываю главному бухгалтеру начислять ежемесячные выплаты в размере 4000 рублей в июне, июле и августе 2021 года сотрудникам, которые вакцинировались от COVID-19, — говорится в документе. — Выплаты производить тем, кто прошел вакцинацию в полном объеме и имеет на руках прививочных сертификат, подтверждающий вакцинацию от новой коронавирусной инфекции.

В профкоме завода подтвердили подлинность документа.

— Мы только получили этот документ. Одобряем такое решение. Сейчас будем активно информировать сотрудников, — сообщили в профкоме.

Сколько сотрудников завода уже вакцинировалось в профкоме оперативно уточнить не смогли.

СЮЖЕТ

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В приемной директора корреспонденту НГС сообщили, что руководитель сейчас занят и освободится только вечером. Редакция отправила запрос с просьбой прокомментировать решение.

В конце января в Минздраве Новосибирской области заявили, что работодатель вправе отстранять от работы врачей, учителей и соцработников, если те откажутся делать прививку от ковида.

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