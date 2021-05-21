Новосибирский завод решил три месяца платить премию сотрудникам за прививку от COVID-19

На «Новосибирском заводе полупроводниковых приборов с ОКБ» решили выплатить премии сотрудникам, которые сделают прививку от коронавируса. В распоряжении редакции оказался приказ директора, который был подписан вчера, 20 мая.
— Приказываю главному бухгалтеру начислять ежемесячные выплаты в размере
В профкоме завода подтвердили подлинность документа.
— Мы только получили этот документ. Одобряем такое решение. Сейчас будем активно информировать сотрудников, — сообщили в профкоме.
Сколько сотрудников завода уже вакцинировалось в профкоме оперативно уточнить не смогли.
В приемной директора корреспонденту НГС сообщили, что руководитель сейчас занят и освободится только вечером. Редакция отправила запрос с просьбой прокомментировать решение.
В конце января в Минздраве Новосибирской области заявили, что работодатель вправе отстранять от работы врачей, учителей и соцработников, если те откажутся делать прививку от ковида.