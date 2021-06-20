В Новосибирской области за сутки коронавирус нашли у 144 человек — таких высоких цифр не было с января

В Новосибирской области за сутки коронавирус нашли
В Новосибирской области на 20 июня выявлено еще
— На утро 20 июня в регионе зарегистрировано
В отделениях реанимации сейчас находятся
Таких высоких цифр выявляемости в регионе не было
Сейчас в регионе идет активная кампания по вакцинации против коронавируса. Мы нашли людей, которые поставили зимой-весной прививку, а через пару месяцев заболели коронавирусом. Как у них протекала болезнь — в легкой или тяжелой форме, какие были симптомы, вы узнаете здесь.
Коронавирусные сводки в Новосибирской области вновь показывают пугающие цифры. У ковидных госпиталей опять начали выстраиваться очереди из машин скорой помощи, новосибирцы то и дело сообщают об очередях в коридорах поликлиник, а по-прежнему открытым вопросом остается главный: действительно ли прошлогодний сценарий распространения инфекции повторяется? Мы решили своими глазами взглянуть на медучреждения, которые наши читатели называют переполненными. Сколько приходится ожидать приема терапевта и как люди решаются на прививку — подробности в рассказах пациентов.