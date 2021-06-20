В Новосибирской области за сутки коронавирус нашли у 144 человек — таких высоких цифр не было с января

В Новосибирской области на 20 июня выявлено еще 144 случая коронавируса, сообщили в оперштабе региона.

— На утро 20 июня в регионе зарегистрировано 45 249 случаев коронавируса (+144 за сутки), в том числе у 2960 детей . 40 690 пациентов полностью выздоровели (+43 за сутки), — говорится в сообщении. — Скончались еще пять пациентов: мужчины в возрасте 60 лет , 67 лет , 71 года , 77 лет и женщина в возрасте 64 лет . Всего в регионе от коронавируса умерли 1985 человек .