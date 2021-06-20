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В Новосибирской области за сутки коронавирус нашли у 144 человек — таких высоких цифр не было с января

На ИВЛ находятся 29 пациентов

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В отделениях реанимации сейчас находятся <nobr class="_">146 человек</nobr>

В отделениях реанимации сейчас находятся 146 человек

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В Новосибирской области за сутки коронавирус нашли у 144 человек

В Новосибирской области на 20 июня выявлено еще 144 случая коронавируса, сообщили в оперштабе региона.

— На утро 20 июня в регионе зарегистрировано 45 249 случаев коронавируса (+144 за сутки), в том числе у 2960 детей. 40 690 пациентов полностью выздоровели (+43 за сутки), — говорится в сообщении. — Скончались еще пять пациентов: мужчины в возрасте 60 лет, 67 лет, 71 года, 77 лет и женщина в возрасте 64 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1985 человек.


В отделениях реанимации сейчас находятся 146 человек. На ИВЛ — 29 пациентов.

Таких высоких цифр выявляемости в регионе не было с 21 января. Тогда за сутки коронавирус обнаружили сразу у 147 человек.

Сейчас в регионе идет активная кампания по вакцинации против коронавируса. Мы нашли людей, которые поставили зимой-весной прививку, а через пару месяцев заболели коронавирусом. Как у них протекала болезнь — в легкой или тяжелой форме, какие были симптомы, вы узнаете здесь.

СЮЖЕТ

Всё о коронавирусе и карантине

Коронавирусные сводки в Новосибирской области вновь показывают пугающие цифры. У ковидных госпиталей опять начали выстраиваться очереди из машин скорой помощи, новосибирцы то и дело сообщают об очередях в коридорах поликлиник, а по-прежнему открытым вопросом остается главный: действительно ли прошлогодний сценарий распространения инфекции повторяется? Мы решили своими глазами взглянуть на медучреждения, которые наши читатели называют переполненными. Сколько приходится ожидать приема терапевта и как люди решаются на прививку — подробности в рассказах пациентов.

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