У больниц — очереди скорых, на поликлиники — вал жалоб. Мы их объехали и посмотрели, что происходит на самом деле

Перед коронавирусным госпиталем № 11



Городская клиническая больница № 11 — самый большой инфекционный госпиталь в Новосибирске. Он работает как сортировочный пункт с апреля прошлого года. По состоянию на утро 18 июня в госпитале находится 627 пациентов , коек всего 642.



На этой неделе у 11-й больницы заметили очередь из скорых — в ней насчитали 12 машин . Как объяснял тогда НГС источник, работающий в скорой, ситуация действительно напряженная: ковидных бригад стало меньше, чем во вторую волну коронавируса, фельдшеры с привезенными пациентами вынуждены простаивать часами перед дежурными стационарами. Это косвенно подтвердил министр здравоохранения Константин Хальзов, но тут же заверил, что всё находится под контролем.



— Скорая работает напряженно. В зависимости от дня мы меняем количество задействованных в оказании медпомощи ковидным пациентам. Иногда количество скорых в городе доходит до 40. В основном это вечернее время, когда перестает работать первичное звено. Днем всех температурящих осматривают сотрудники первичного звена, и уже потом кому-то нужна транспортировка. Пока у нас стабильно организовано. Мы имеем опыт двух волн. Работают отдельные диспетчеры. Динамика дозвонов — в рамках тех стандартов, которые были приняты правительством на второй волне, — добавил министр.