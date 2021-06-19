У больниц — очереди скорых, на поликлиники — вал жалоб. Мы их объехали и посмотрели, что происходит на самом деле

Коронавирусные сводки в Новосибирской области вновь показывают пугающие
Перед коронавирусным
Городская клиническая
На этой неделе у
— Скорая работает напряженно. В зависимости от дня мы меняем количество задействованных в оказании медпомощи ковидным пациентам. Иногда количество скорых в городе доходит до 40. В основном это вечернее время, когда перестает работать первичное звено. Днем всех температурящих осматривают сотрудники первичного звена, и уже потом кому-то нужна транспортировка. Пока у нас стабильно организовано. Мы имеем опыт двух волн. Работают отдельные диспетчеры. Динамика дозвонов — в рамках тех стандартов, которые были приняты правительством на второй волне, — добавил министр.
Утром
По оценкам корреспондента, на прием каждого автомобиля скорой помощи уходило около
Как говорит фельдшер скорой Евгений (имя изменено по просьбе героя. — Прим. ред.), долгий прием пациентов скорой связан с недостаточным количеством смотровых комнат.
— В
По его словам, ситуация должна на днях улучшиться:
— Нам должно стать проще. Потому что это два стационара, которые быстро принимают пациентов. Потому что, когда «горка» дежурила, очередей не было. Но там заводишь пациента в бокс, расписываешься и уезжаешь. Дальше уже ими занимаются врачи, ожидания такого нет. Для медицинских работников, когда дежурит горбольница, — это спасение. Потому что вот даже ты простоял
В целом же Евгений уверен в том, что ситуация с вызовами на скорых сейчас осложнилась из-за естественных причин — наступил новый пик распространения инфекции, а часть сотрудников ушла в отпуска, которые вынуждена была откладывать еще с прошлого года.
— Много вызовов на себя сейчас берет поликлиника. На ночь остается примерно
Как ждут приема у терапевта в поликлиниках левобережья
О переполненности этой поликлиники нам рассказала читательница:
— Во вторник пришла в
В полдвенадцатого утра, когда в поликлинику приехали корреспонденты, в коридоре встречи с врачом ожидали порядка
— Я вообще не посещаю такие места, — категорично говорит Максим, пришедший к врачу около
На лице у
— Я в прошлом году болел, но не так. Простывал — сопли там, голова болела… А тут у меня чуйка такая. Это еще на выходных началось.
На вопрос о том, планирует ли ставить прививку, беспечно пожимает плечами:
— Да нет, а зачем это мне?
Для пенсионера Сергея Ивановича визит в поликлинику за последнюю неделю уже второй. Первый раз он пришел сюда с небольшой температурой, получил назначение на препарат и сдал мазок, теперь вот ждет результатов, хотя не сомневается, что коронавирус он всё-таки подцепил — у его супруги уже подтвержденный ковид.
— Вот иду узнавать, что и как у меня. И как дальше жить, — улыбается мужчина. — Кости так ломало, голова болела, да и вкусы уже не те — фрукты, что-то сладкое чувствую, а если курю, то дымок уже не чувствую. Как получилось: у меня супруга сходила в гости к подруге, а та ей не сказала, что у нее болит. Ну побыла и побыла, забрал ее оттуда на дачу. А на следующий день у нее температура 38, я ее сюда привез, вызвал врача на дом. А у той подруги в итоге температура 40, ее увезли в больницу ковидную.
Позже дочь Сергея Ивановича настояла на том, чтобы маме сделали тест, и поскорее — сама заплатила в частном медцентре. Результат жены пенсионера оказался положительным.
Сам Сергей Иванович замечает, что очередей в поликлинике почти нет, врачи принимают быстро и очень внимательны к пациентам.
— Я вот как на пенсию пошел, здоровьем своим занялся. Врачи очень хорошо принимают, даже не представляете себе, насколько. Терапевт всегда без проблем выслушает, по времени четко,
Обстановка в
— Ужас, что творится! Почему один врач на такую большую поликлинику? Сколько можно принимать по часу?! Все больные сидим тут, а они только ходят
По ее словам, она с температурой сидит в очереди уже полтора часа. Женщина вытирает слезы платочком и рассказывает, что, вероятно, могла подхватить ковид в общественном транспорте.
— Чтобы понять, что у нас — ковид или нет — надо вначале мазок сдать, а нас бы принял кто, — агрессивно замечает девушка, сидящая рядом с пенсионеркой. — Я вот лично вчера вызывала скорую, хоть бы приехали! Поэтому вот сижу здесь.
— Да врачи в целом не виноваты, — вмешивается в разговор женщина, вынужденная сидеть в очереди вместе с возможными
— Да к врачам-то претензий нет! Это система виновата! — голос женщины тонет в море голосов пациентов.
Что происходит в поликлиниках правобережья
На переполненность еще одной городской поликлиники нам указывал читатель:
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— Я тут уже в третий раз. Первый раз вызывала врача на дом, с этим проблем нет. Второй раз — да, пришлось посидеть в очереди, ну а сейчас я сижу уже, наверное, где-то час. Пересменки у врачей никакой нет, просто они так долго принимают, прямо достаточно долго. И смотрите, народ начинает понемногу приходить, — говорит Ольга Викторовна, показывая на прибывающих пациентов. — В общем, это сейчас еще часа на два. А кабинет только один.
Она рассказывает, что первые признаки болезни ощутила в начале июня, когда резко поднялась высокая температура. Первый результат теста был сомнительным, сейчас она пришла на прием, чтобы узнать, что покажет второй тест. Сама Ольга Викторовна не думает, что могла заразиться коронавирусом, предполагает, что это «что-то бактериальное».
— Я не болела раньше, осенью даже сдавала тест — отрицательный. В этот раз я тоже думаю, что придет отрицательный. Даже не знаю, где я могла подхватить… В контактах я ограничена, — рассуждает она. — Насчет вакцины трудно сказать, потому что непонятно, что безопаснее. Те, кто вакцинировался, они тоже болеют, может, не так серьезно, но болеют. Всё сложно, в общем.
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— Вы знаете, я сам не болел, хотя жена болела. Не знаю, как получилось так, я вроде и общался тесно с заразившимися. Но решил всё-таки поставить, потому что знакомый заболел — свезли его. Поэтому вот так, — аккуратно говорит он. — Выбрал «Спутник», потому что у меня две путевки висят. «Спутник» вроде как уже подходит к тому, что его зарегистрируют
Вакцинацию он перенес легко, температуры не было, по его словам, сложности могут наступить после второго компонента — к этому он готов.
За то время, пока мы общаемся у кабинета вакцинации, у регистратуры успевает собраться очередь — основная масса людей записывается к терапевту.
Местные власти уже начали пугать новосибирцев запретами из-за разгулявшегося коронавируса — под угрозой