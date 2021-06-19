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У больниц — очереди скорых, на поликлиники — вал жалоб. Мы их объехали и посмотрели, что происходит на самом деле

Репортаж НГС из больничных коридоров — мы расспросили сотрудников скорой и пациентов

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В редакцию НГС начали жаловаться на очереди из скорых у ковидных больниц и из людей в поликлиниках. Мы их объехали и посмотрели, что происходит

В редакцию НГС начали жаловаться на очереди из скорых у ковидных больниц и из людей в поликлиниках. Мы их объехали и посмотрели, что происходит

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Коронавирусные сводки в Новосибирской области вновь показывают пугающие цифры — ежедневно около 100 заболевших и 5–7 летальных исходов. У ковидных госпиталей опять начали выстраиваться очереди из машин скорой помощи, новосибирцы то и дело сообщают об очередях в коридорах поликлиник, а по-прежнему открытым вопросом остается главный: действительно ли прошлогодний сценарий распространения инфекции повторяется? Корреспондент НГС Ксения Лысенко и фотограф Алина Скитович решили своими глазами взглянуть на медучреждения, которые наши читатели называют переполненными. Сколько приходится ожидать приема терапевта и как люди решаются на прививку — подробности в рассказах пациентов.

Перед коронавирусным госпиталем № 11

Городская клиническая больница № 11 — самый большой инфекционный госпиталь в Новосибирске. Он работает как сортировочный пункт с апреля прошлого года. По состоянию на утро 18 июня в госпитале находится 627 пациентов, коек всего 642.

На этой неделе у 11-й больницы заметили очередь из скорых — в ней насчитали 12 машин. Как объяснял тогда НГС источник, работающий в скорой, ситуация действительно напряженная: ковидных бригад стало меньше, чем во вторую волну коронавируса, фельдшеры с привезенными пациентами вынуждены простаивать часами перед дежурными стационарами. Это косвенно подтвердил министр здравоохранения Константин Хальзов, но тут же заверил, что всё находится под контролем.

— Скорая работает напряженно. В зависимости от дня мы меняем количество задействованных в оказании медпомощи ковидным пациентам. Иногда количество скорых в городе доходит до 40. В основном это вечернее время, когда перестает работать первичное звено. Днем всех температурящих осматривают сотрудники первичного звена, и уже потом кому-то нужна транспортировка. Пока у нас стабильно организовано. Мы имеем опыт двух волн. Работают отдельные диспетчеры. Динамика дозвонов — в рамках тех стандартов, которые были приняты правительством на второй волне, — добавил министр.

Так выглядела площадка перед <nobr class="_">ГКБ № 11</nobr> в <nobr class="_">10 утра</nobr>. В очереди <nobr class="_">5 машин</nobr>

Так выглядела площадка перед ГКБ № 11 в 10 утра. В очереди 5 машин

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Утром ГКБ № 11 справляется с приемом пациентов явно лучше, чем ночью — в день, когда мы посетили площадку перед стационаром, больших очередей машин скорой помощи не было. Перед отдельным входом, куда поступают пациенты с подозрением на коронавирус, выстроились около 5 машин, еще 3 автомобиля стояли в отдалении. Среди машин то и дело сновали фельдшеры в синих СИЗах, из открытых дверей автомобилей были видны привезенные пациенты — красные лица, тяжелый кашель.

По оценкам корреспондента, на прием каждого автомобиля скорой помощи уходило около 15 минут. За то время, пока мы находились перед ковидным госпиталем, площадку покинули две машины скорой помощи, и столько же заехало снова.

Как говорит фельдшер скорой Евгений (имя изменено по просьбе героя. — Прим. ред.), долгий прием пациентов скорой связан с недостаточным количеством смотровых комнат.

— В 11-й 5 или 6 смотровых комнат. После приема медики еще должны обработать смотровую. В результате на одного пациента может до часа уходить. И мы всё это время стоим и ждем. Ведь мы не можем пересадить одного пациента к другому, то есть по цепочке передавать пациентов. От этой идеи решили отказаться, потому что это в корне неправильно. Поэтому бригады вынуждены простаивать… Может быть, и три часа, и четыре часа. Недавно дежурным стационаром была третья больница — там такая очередь скопилась. Я смотрю эти фотографии и думаю: «Ну вот, опять эта тройка дежурит». Ну очень медленно там, — говорит фельдшер.

По сравнению с ночной очередью из <nobr class="_">12 машин</nobr> эта выглядит совсем небольшой

По сравнению с ночной очередью из 12 машин эта выглядит совсем небольшой

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По его словам, ситуация должна на днях улучшиться: 18 июня принимать пациентов с ковидом и подозрением на него начала «горка» (горбольница № 1. — Прим. ред.), 19-го — заработает ГКБ № 2:

— Нам должно стать проще. Потому что это два стационара, которые быстро принимают пациентов. Потому что, когда «горка» дежурила, очередей не было. Но там заводишь пациента в бокс, расписываешься и уезжаешь. Дальше уже ими занимаются врачи, ожидания такого нет. Для медицинских работников, когда дежурит горбольница, — это спасение. Потому что вот даже ты простоял 2 часа в очереди — это как минимум к двум пациентам ты уже не приехал. Вызовы из-за этого могут оставаться на следующий день и еще дольше. Но стараемся уложиться, максимальное ожидание вызова — это 10–12 часов.

В целом же Евгений уверен в том, что ситуация с вызовами на скорых сейчас осложнилась из-за естественных причин — наступил новый пик распространения инфекции, а часть сотрудников ушла в отпуска, которые вынуждена была откладывать еще с прошлого года.

Евгений уверяет, что ситуация со скорой должна вот-вот улучшиться — введут новые стационары

Евгений уверяет, что ситуация со скорой должна вот-вот улучшиться — введут новые стационары

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— Много вызовов на себя сейчас берет поликлиника. На ночь остается примерно 30 вызовов. Много пневмоний мы сейчас всё-таки госпитализируем, мы уходим от того, что было во вторую волну, когда оставляли дома долечиваться. Тогда брали на госпитализацию только тяжелых пациентов. Сейчас уже не так, пациентов с пневмонией госпитализируем всех. Что касается пола и возраста пациентов, пока сложно сказать, всё смешанно — есть и молодые, и пожилые. Есть и те, кто подозревает у себя ковид даже после прививки, — добавляет Евгений.

Как ждут приема у терапевта в поликлиниках левобережья

Поликлиника № 24 на улице Станиславского оказалась единственной среди посещенных нами утром учреждений, где есть какое-никакое разделение потоков больных. Пациентов с признаками ОРВИ просят зайти в учреждение со двора, а не с центрального входа. Правда, дальше потоки пациентов всё равно пересекаются как минимум в регистратуре.

Такая табличка встречает пациентов <nobr class="_">поликлиники № 24</nobr>

Такая табличка встречает пациентов поликлиники № 24

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О переполненности этой поликлиники нам рассказала читательница:

— Во вторник пришла в 24-ю поликлинику повторно к своему терапевту. Время сказали с 15 до 16. Врач уехал на вызовы к ковидникам (как сказала медсестра, 70 вызовов в день). Сказали стоять в очереди в другой кабинет. В этой очереди встретились все: и кто пришел за результатом — есть ковид или нет, и закрыть больничный, и кто, как я, — просто узнать анализ крови. Пробыла там почти час, так и не попала на прием — очередь очень большая, каждого минут 20 обследуют.

В полдвенадцатого утра, когда в поликлинику приехали корреспонденты, в коридоре встречи с врачом ожидали порядка 10 человек. Те, кто оказался в начале очереди, признались, что пришли в поликлинику около 40 минут назад — очередь двигается, но, по их словам, недостаточно быстро.

В коридоре достаточно многолюдно. Все эти люди ожидают приема к терапевту

В коридоре достаточно многолюдно. Все эти люди ожидают приема к терапевту

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— Я вообще не посещаю такие места, — категорично говорит Максим, пришедший к врачу около 10 минут назад. — Вообще я живу здесь, но как-то случая прийти сюда не было. А тут приперло, чувствую, что не просто простыл. Температура, ребра болят, голова болит, со вкусовыми рецепторами что-то не то.

На лице у 28-летнего Максима плотная черная маска. Он время от времени кашляет и вытирает пот со лба:

— Я в прошлом году болел, но не так. Простывал — сопли там, голова болела… А тут у меня чуйка такая. Это еще на выходных началось.

На вопрос о том, планирует ли ставить прививку, беспечно пожимает плечами:

— Да нет, а зачем это мне?

Сергей Иванович уверен в том, что заразился коронавирусом

Сергей Иванович уверен в том, что заразился коронавирусом

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Для пенсионера Сергея Ивановича визит в поликлинику за последнюю неделю уже второй. Первый раз он пришел сюда с небольшой температурой, получил назначение на препарат и сдал мазок, теперь вот ждет результатов, хотя не сомневается, что коронавирус он всё-таки подцепил — у его супруги уже подтвержденный ковид.

— Вот иду узнавать, что и как у меня. И как дальше жить, — улыбается мужчина. — Кости так ломало, голова болела, да и вкусы уже не те — фрукты, что-то сладкое чувствую, а если курю, то дымок уже не чувствую. Как получилось: у меня супруга сходила в гости к подруге, а та ей не сказала, что у нее болит. Ну побыла и побыла, забрал ее оттуда на дачу. А на следующий день у нее температура 38, я ее сюда привез, вызвал врача на дом. А у той подруги в итоге температура 40, ее увезли в больницу ковидную.

Позже дочь Сергея Ивановича настояла на том, чтобы маме сделали тест, и поскорее — сама заплатила в частном медцентре. Результат жены пенсионера оказался положительным.

Сам Сергей Иванович замечает, что очередей в поликлинике почти нет, врачи принимают быстро и очень внимательны к пациентам.

— Я вот как на пенсию пошел, здоровьем своим занялся. Врачи очень хорошо принимают, даже не представляете себе, насколько. Терапевт всегда без проблем выслушает, по времени четко, любо-дорого смотреть. Я вообще наших врачей обожаю, — признается он. — Такой ажиотаж, много людей бывает, но они справляются.

Очередей в <nobr class="_">поликлинике № 18</nobr> нет, зато обстановка здесь крайне напряженная. Пациенты жалуются, что их долго принимают

Очередей в поликлинике № 18 нет, зато обстановка здесь крайне напряженная. Пациенты жалуются, что их долго принимают

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Обстановка в поликлинике № 18 на Троллейном жилмассиве отличается кардинально. Приема у терапевта дожидаются 4–5 человек, все они нервничают и время от времени заглядывают в кабинет к врачу.

— Ужас, что творится! Почему один врач на такую большую поликлинику? Сколько можно принимать по часу?! Все больные сидим тут, а они только ходят туда-сюда! — голос пенсионерки срывается на кашель.

По ее словам, она с температурой сидит в очереди уже полтора часа. Женщина вытирает слезы платочком и рассказывает, что, вероятно, могла подхватить ковид в общественном транспорте.

— Чтобы понять, что у нас — ковид или нет — надо вначале мазок сдать, а нас бы принял кто, — агрессивно замечает девушка, сидящая рядом с пенсионеркой. — Я вот лично вчера вызывала скорую, хоть бы приехали! Поэтому вот сижу здесь.

— Да врачи в целом не виноваты, — вмешивается в разговор женщина, вынужденная сидеть в очереди вместе с возможными ковид-больными, — она пришла к врачу по другому вопросу, но ее врач уехала на вызов, и ее направили к терапевту. — Насколько я знаю, там комп завис…

— Да к врачам-то претензий нет! Это система виновата! — голос женщины тонет в море голосов пациентов.

Что происходит в поликлиниках правобережья

На переполненность еще одной городской поликлиники нам указывал читатель:

Поликлиника № 7. Очередь из ковидников 25–30 человек. Принимает 1 врач. Второй начнет принимать с 13 часов. Все сидят в небольшом коридоре, тут же здоровые, которые пришли больничный закрыть. В регистратуре говорят, дефицит врачей. Поэтому так.

Это напоминание для пациентов <nobr class="_">7-й поликлиники</nobr>. В некоторых учреждениях навигации нет, поэтому о том, где принимают больных с ОРВИ, приходится узнавать в регистратуре

Это напоминание для пациентов 7-й поликлиники. В некоторых учреждениях навигации нет, поэтому о том, где принимают больных с ОРВИ, приходится узнавать в регистратуре

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В ГКП № 7 (улица Бориса Богаткова) уже на входе встречают таблички с указанием кабинетов, которые принимают пациентов с ОРВИ и с положительными результатами теста на ковид. Чуть дальше — кабинет вакцинации, очередей у него нет, впрочем, как и у кабинета терапевта.

— Я тут уже в третий раз. Первый раз вызывала врача на дом, с этим проблем нет. Второй раз — да, пришлось посидеть в очереди, ну а сейчас я сижу уже, наверное, где-то час. Пересменки у врачей никакой нет, просто они так долго принимают, прямо достаточно долго. И смотрите, народ начинает понемногу приходить, — говорит Ольга Викторовна, показывая на прибывающих пациентов. — В общем, это сейчас еще часа на два. А кабинет только один.

Довольно распространенная история — пациентов немного, но принимают их подолгу. Эта очередь (часть человек сидит за стенкой), как говорит Ольга Викторовна, на <nobr class="_">2 часа</nobr>

Довольно распространенная история — пациентов немного, но принимают их подолгу. Эта очередь (часть человек сидит за стенкой), как говорит Ольга Викторовна, на 2 часа

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Она рассказывает, что первые признаки болезни ощутила в начале июня, когда резко поднялась высокая температура. Первый результат теста был сомнительным, сейчас она пришла на прием, чтобы узнать, что покажет второй тест. Сама Ольга Викторовна не думает, что могла заразиться коронавирусом, предполагает, что это «что-то бактериальное».

— Я не болела раньше, осенью даже сдавала тест — отрицательный. В этот раз я тоже думаю, что придет отрицательный. Даже не знаю, где я могла подхватить… В контактах я ограничена, — рассуждает она. — Насчет вакцины трудно сказать, потому что непонятно, что безопаснее. Те, кто вакцинировался, они тоже болеют, может, не так серьезно, но болеют. Всё сложно, в общем.

Кабинет вакцинации в <nobr class="_">поликлинике № 27</nobr> не пустует, но и толпы желающих перед ним нет

Кабинет вакцинации в поликлинике № 27 не пустует, но и толпы желающих перед ним нет

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В поликлинике № 27 на улице Рельсовой мы впервые заметили тех, кто пришел прививаться. Как рассказывает Сергей, это уже его вторая прививка — первым компонентом он вакцинировался за несколько недель до этого. В документах, которые держит мужчина, указано название вакцины — «Спутник V».

— Вы знаете, я сам не болел, хотя жена болела. Не знаю, как получилось так, я вроде и общался тесно с заразившимися. Но решил всё-таки поставить, потому что знакомый заболел — свезли его. Поэтому вот так, — аккуратно говорит он. — Выбрал «Спутник», потому что у меня две путевки висят. «Спутник» вроде как уже подходит к тому, что его зарегистрируют вот-вот, а эти (другие вакцины. — Прим. ред.) вообще непонятно, когда зарегистрируют.

Вакцинацию он перенес легко, температуры не было, по его словам, сложности могут наступить после второго компонента — к этому он готов.

За то время, пока мы общаемся у кабинета вакцинации, у регистратуры успевает собраться очередь — основная масса людей записывается к терапевту.

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