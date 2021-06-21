«Ваша позиция в очереди — 52»: новосибирцы не могут часами дозвониться до регистратур в поликлиниках

В Новосибирске пациенты не могут часами вызвать врача на дом
В Новосибирске жители не могут дозвониться до поликлиник и вызвать врача. В некоторых учреждениях телефоны постоянно заняты, а в других время ожидания превышает час, после которого вызов сбрасывается.
Читательница НГС Мария вызвала врача на дом через 124 еще вчера, но он так и не пришел. Сегодня она решила повторно обратиться еще и в поликлинику.
— Позвонила в поликлинику. Сказали: «Ваша текущая позиция в очереди — 52». По номеру 124 робот Николай уже не мог оформить ничего, в итоге скидывается все. В 112 вызов видят, но говорят, что ничем помочь не могут, просят дозваниваться до поликлиники, — рассказала читательница НГС Мария.
Мария не стала проверять, сколько займет времени дозвон до регистратуры, если ты в очереди 52-ой. Пока новость готовилась к выходу, девушке пришло сообщение о том, что для нее организуют связь с терапевтом по скайпу.
НГС решил обзвонить еще несколько поликлиник города. В городской поликлинике
— Ваша позиция в очереди — 9, — сказал автоответчик во время второго звонка в поликлинику
В поликлинике
В Городской поликлинике
В Министерстве здравоохранения Новосибирской области в ответ на вопросы о ситуации в поликлиниках сказали, что для вызова врача сейчас работают Госуслуги и единая регистратура 124. В ведомстве уверяют, что сейчас проблем с записью с помощью робота Николая нет.
— Минздрав совместно с Министерством цифрового развития Новосибирской области организовали возможность дистанционной записи к врачам, в том числе — вызов врача на дом. Будем благодарны, если вы поможете еще раз напомнить новосибирцам, что для вызова врача на дом сейчас не обязательно звонить в поликлинику. Вызов можно оформить в личном кабинете на портале Госуслуг. А также по телефону единой регистратуры 124, где вызов врача оформляет робот. На оператора звонок переключается только в случае недостаточных или некорректных данных, например, если человек не прикреплен к поликлинике или не совпадают адрес регистрации и проживания, — ответили в ведомстве.
При этом очереди скорых у ковидных больниц сохраняются, несмотря на то, что на прошлой неделе министр здравоохранения сообщил, что ситуация контролируется. При этом признал, что скорой сейчас работать очень тяжело.
Сегодня губернатор Андрей Травников распорядился продлить режим повышенной готовности в Новосибирской области. Также регион, возможно, в ближайшее время ждут новые ковидные ограничения.
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