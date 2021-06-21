«Ваша позиция в очереди — 52»: новосибирцы не могут часами дозвониться до регистратур в поликлиниках

Мария не стала проверять, сколько займет времени дозвон до регистратуры, если ты в очереди 52-ой. Пока новость готовилась к выходу, девушке пришло сообщение о том, что для нее организуют связь с терапевтом по скайпу.

НГС решил обзвонить еще несколько поликлиник города. В городской поликлинике № 20 на улице 1905 года автоответчик сообщил сначала, что место в очереди восьмое. После этого шестая позиция сохранялась очень долго. Спустя полчаса очередь сдвинулась на 2 человека. В итоге, когда время ожидания было больше часа, вызов сбросился. Мы перезвонили еще раз.

— Ваша позиция в очереди — 9, — сказал автоответчик во время второго звонка в поликлинику № 20 .

В поликлинике № 2 на Морском проспекте позиция в очереди при звонке была седьмая, и в итоге трубку взяли на 11 минуте дозвона.