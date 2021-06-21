Травников предложил продлить режим повышенной готовности на три месяца. Ждут ли Новосибирск новые ограничения?

Губернатор Андрей Травников распорядился продлить режим повышенной готовности в Новосибирской области. Он поручил подготовить соответствующие документы.



— Ситуация с распространением коронавирусной инфекции остается напряженной. Коронавирус коварен и выбирает всё новые цели и жертвы, теперь это не только старший возраст, но и молодежь. Мы все этому поспособствовали снижением строгости обязательной санитарной безопасности и недостаточно высокими темпами вакцинирования, — заявил губернатор. — В связи с этим я считаю обоснованным продлить режим повышенной готовности, причем с учетом того, что самый тяжелый период может оказаться впереди, — это осень, предлагаю продлить режим повышенной готовности до 30 сентября.

