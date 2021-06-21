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Травников предложил продлить режим повышенной готовности на три месяца. Ждут ли Новосибирск новые ограничения?

Он попросил подготовить соответствующие документы

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Губернатор Новосибирской области анонсировал запланированные ограничения

Губернатор Новосибирской области анонсировал запланированные ограничения

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В Новосибирской области продлят режим повышенной готовности до 30 сентября

Губернатор Андрей Травников распорядился продлить режим повышенной готовности в Новосибирской области. Он поручил подготовить соответствующие документы.

— Ситуация с распространением коронавирусной инфекции остается напряженной. Коронавирус коварен и выбирает всё новые цели и жертвы, теперь это не только старший возраст, но и молодежь. Мы все этому поспособствовали снижением строгости обязательной санитарной безопасности и недостаточно высокими темпами вакцинирования, — заявил губернатор. — В связи с этим я считаю обоснованным продлить режим повышенной готовности, причем с учетом того, что самый тяжелый период может оказаться впереди, — это осень, предлагаю продлить режим повышенной готовности до 30 сентября.

Андрей Травников также заявил, что дополнительные меры ограничительного характера будут обсуждаться на предстоящем совещании по распространению коронавирусной инфекции, которое пройдет завтра, 22 июня:

— Что касается рекомендаций органов власти и наших с вами официальных мероприятий, я могу озвучить уже сейчас. Нужно исключить подготовку и проведение мероприятий с массовым участием людей, в том числе подготовку мероприятий, которые будут проводиться на улице. Проведение спортивно-массовых мероприятий исключительно без зрителей, по возможности перенесите сроки проведения таких мероприятий.

Он также высказался о необходимости сократить наполняемость залов на официальных мероприятиях до 50%.

На прошлой неделе мы рассказывали, какие ограничения ввели соседние регионы.

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Тем временем ситуация с коронавирусом в регионе продолжает ухудшаться — у ковидных госпиталей выстроились очереди из машин скорой, а на поликлиники массово жалуются из-за очередей и долгого приема у терапевтов.

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