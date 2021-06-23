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Тема дняОбязательная вакцинация все-таки будет?

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Что изменится из-за ковида? Правительство НСО обсудит новые ограничения во время третьей волны

Расскажем о принятых решениях в онлайн трансляции

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Губернатор Новосибирской области не исключает, что в регионе придется ввести вновь ограничения, а также обязательную вакцинацию

Губернатор Новосибирской области не исключает, что в регионе придется ввести вновь ограничения, а также обязательную вакцинацию

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В Новосибирской области правительство обсудит новые ограничения из-за ковида

Правительство Новосибирской области рассмотрит предложения о новых ограничениях, которые введут из-за активного распространения коронавируса. Заседание при губернаторе состоится сегодня, 23 июня, в 17:30.

— В повестке дня — рассмотрение проектов правовых актов правительства Новосибирской области, связанных с развитием здравоохранения и режимом повышенной готовности, — рассказали в пресс-службе правительства.

Также чиновники обсудят строительство нового инфекционного госпиталя.

Мы будем вести онлайн-трансляцию с заседания.

Сегодня губернатор Новосибирской области Андрей Травников не исключил введения обязательной вакцинации для жителей региона, несмотря на то что мнение об этом у него «неоднозначное».

СЮЖЕТ

Всё о коронавирусе и карантине

В Новосибирске сегодня стало известно, что открывают еще один ковидный госпиталь. Пациентов с коронавирусом начали принимать и в Новосибирской клинической районной больнице № 1 в Кольцово. Мы узнали у вирусологов, какой будет третья волна, почему она началась летом и когда закончится.

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