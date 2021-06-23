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СрочноОбязательная вакцинация все-таки будет?

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Губернатор допустил обязательную вакцинацию в Новосибирской области и даже назвал возможный срок

Андрей Травников также предположил, что новая волна ковида случится к осени

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Андрей Травников заявил, что у него «неоднозначное» мнение об обязательной вакцинации

Андрей Травников заявил, что у него «неоднозначное» мнение об обязательной вакцинации

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Губернатор допустил обязательную вакцинацию в Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников не исключил введения обязательной вакцинации для жителей региона, несмотря на то что мнение об этом у него «неоднозначное».

— Врачей можно понять. Они работают в сверхнапряжении под таким моральным давлением, потому что мы только весной вернули плановую работу, настроились на опережающую диспансеризацию для того, чтобы наверстать упущенное в прошлом году, наверстать объем плановых операций. А сегодня всё приходится обратно сворачивать. Поэтому большинство врачей будет поддерживать обязательную вакцинацию. У меня на этот счет мнение неоднозначное. Я все-таки считаю, что вакцинация — дело добровольное, но тем не менее мы считаем, что, кроме личных интересов и прав каждого гражданина, есть еще общественные интересы, — заявил он в прямом эфире «Вести Новосибирск».

Он также предположил, что новая волна коронавируса может грянуть осенью, поскольку «определенная сезонность в заболевании прослеживается».

— Я понимаю, что, если в ближайшее время мы не добьемся достаточных темпов вакцинации, а это очень важно в преддверии осени. Если мы до осени не наберем темпы и не провакцинируем достаточное количество жителей Новосибирской области, придется переходить на обязательную вакцинацию, — заявил губернатор.

СЮЖЕТ

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Накануне новосибирские вирусологи спрогнозировали, когда закончится третья волна ковида. При этом в Новосибирске мобильные пункты вакцинации от ковида не смогли обслужить всех желающих из-за повышенного спроса.

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вакцинациякоронавирус в Новосибирске
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