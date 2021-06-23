Губернатор допустил обязательную вакцинацию в Новосибирской области и даже назвал возможный срок

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников не исключил введения обязательной вакцинации для жителей региона, несмотря на то что мнение об этом у него «неоднозначное».



— Врачей можно понять. Они работают в сверхнапряжении под таким моральным давлением, потому что мы только весной вернули плановую работу, настроились на опережающую диспансеризацию для того, чтобы наверстать упущенное в прошлом году, наверстать объем плановых операций. А сегодня всё приходится обратно сворачивать. Поэтому большинство врачей будет поддерживать обязательную вакцинацию. У меня на этот счет мнение неоднозначное. Я все-таки считаю, что вакцинация — дело добровольное, но тем не менее мы считаем, что, кроме личных интересов и прав каждого гражданина, есть еще общественные интересы, — заявил он в прямом эфире «Вести Новосибирск».

