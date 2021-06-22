Какой будет третья волна коронавируса и как долго она продлится? Отвечают вирусологи

Новосибирские вирусологи спрогнозировали, когда закончится третья волна ковида
В Новосибирской области резко растет заболеваемость коронавирусом. За прошлые сутки, по данным опершатаба, ковид был выявлен у
Почему третья волна началась именно в июне?
Вирусологи уверены, что на подъеме заболеваемости сказались послабления режима, а также авиасообщение с Индией, которая до сих пор пытается справиться с новым штаммом коронавируса.
— Третью волну эпидемии мы сотворили себе сами — не носили маски и не вакцинировались. При этом не были прекращены полеты в Индию и обратно из Москвы и Санкт-Петербурга. Всё это привело к тому, что у нас появился индийский вариант коронавируса. И это очень печально, потому что третья волна — самая рукотворная из всех трех. И сейчас мы должны сами ее ликвидировать, — рассказал корреспонденту НГС вирусолог Сергей Нетёсов
Сергей Нетёсов — доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ.
Вирусолог Александр Чепурнов также уверен, что причиной третьей волны мог стать именно индийский штамм.
— По моим прогнозам, волны сейчас быть не должно, а она только начинается. По моему опыту, начиная с конца мая летом любой вирус плохо растет, даже в культивировании. Сказываются геоклиматические моменты, которые оказывают влияние на рост. И именно этим процессом я объяснял прошлогодний летний спад по коронавирусу. В этом году всё идет совершенно по-другому. Этот подъем, может быть спровоцирован появлением более агрессивного индийского штамма, — объяснил Александр Чепурнов.
Александр Чепурнов — вирусолог, ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины.
Как долго продлится третья волна и как можно ее ликвидировать?
Сергей Нетесов уверен, что только жесткий масочный режим, ограничения и активная вакцинация могут изменить ситуацию.
— Нужно всем снова носить маски во всех общественных местах и опять сделать рассадку 50% в ресторанах, театрах, кинотеатрах. Ситуацию также изменит интенсивная масштабная вакцинация, — рассказал Сергей Нетёсов. — Всё зависит от того, как быстро мы всё это претворим в жизнь. Когда будет вакцинировано более 60 процентов населения, так и начнет спадать третья волна. Но дело в том, что инкубационный период коронавируса —
Александр Чепурнов считает, что третья волна может закончиться в течение месяца.
— Надеюсь, что волна будет не очень высокой, потому что среди тех людей, кто активно общается с другими, например врачи, курьеры, продавцы, среди них сейчас до 60% перенесших ковид уже есть. Благодаря этому волна может быть невысокой и закончится в течение месяца, — отметил Александр Чепурнов.
При этом Чепурнов предупреждает, что те, кто легко перенес коронавирус раньше, тот и сейчас им может заболеть, потому что антитела быстро проходят при таком течении болезни.
Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Новосибирской области ухудшается с каждым днем. Несмотря на то, что для подготовки к третьей волне у всех причастных было еще больше времени, читатели снова жалуются нам на то, что в поликлиниках нет терапевтов, ко многим врачи не приходят на дом и никуда не дозвониться. Мы собрали истории новосибирцев, у которых возникли проблемы с госпитализацией близких: некоторые из них всё же добились помощи, а некоторые — взяли лечение в свои руки.
Вчера губернатор Новосибирской области Андрей Травников распорядился продлить режим повышенной готовности. Также в регионе вновь готовятся к вводу ограничений из-за распространения коронавируса.