Какой будет третья волна коронавируса и как долго она продлится? Отвечают вирусологи

В Новосибирской области резко растет заболеваемость коронавирусом. За прошлые сутки, по данным опершатаба, ковид был выявлен у 150 человек — такие высокие цифры были полгода назад, в начале январе. Мы узнали у вирусологов, какой будет третья волна, почему она началась летом и когда закончится.

Почему третья волна началась именно в июне?



Вирусологи уверены, что на подъеме заболеваемости сказались послабления режима, а также авиасообщение с Индией, которая до сих пор пытается справиться с новым штаммом коронавируса.