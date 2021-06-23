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Тема дняНужна ли прививка переболевшим ковидом? Разбор

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В Новосибирске детскую больницу отдают под ковидный госпиталь

В ней будут лежать дети с бессимптомным и легким течением коронавируса

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Больница рассчитана на 65 коек

Больница рассчитана на 65 коек

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В Новосибирске Детскую городскую больницу № 6 перепрофилируют под ковидный госпиталь для детей.

— Детскую городскую больницу № 6 на улице Промышленной, 2а хотят перевести в ковидный госпиталь с этой пятницы. Недолеченных детишек просто выпишут домой, — написала в редакцию читательница НГС.

В Министерстве здравоохранения Новосибирской области подтвердили, что больница будет работать с коронавирусными пациентами.

— Детская больница № 6, как и в первую, и вторую волну коронавируса перепрофилируется для оказания помощи пациентам 3–18 лет с бессимптомным и легким течением заболевания, которые не могут быть изолированы по месту жительства. К примеру, студенты, приживающие в общежитиях, и призывники. Госпиталь рассчитан на 65 мест, — ответили на запрос редакции в министерстве.

В ведомстве не уточнили, что будет с пациентами, которые сейчас уже проходят лечение в больнице, сказав, что процедура перепрофилирования стандартная для всех стационаров.

В Новосибирской области резко растет заболеваемость коронавирусом. Мы узнали у вирусологов, какой будет третья волна, почему она началась летом и когда закончится. При этом вчера мобильные пункты вакцинации против ковида не смогли обслужить всех желающих сделать прививку. Ранее мы публиковали адреса и график работы пунктов вакцинации в Новосибирске — семь полезных карточек.

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