В Новосибирске детскую больницу отдают под ковидный госпиталь

В Новосибирске Детскую городскую больницу № 6 перепрофилируют под ковидный госпиталь для детей.



— Детскую городскую больницу № 6 на улице Промышленной, 2а хотят перевести в ковидный госпиталь с этой пятницы. Недолеченных детишек просто выпишут домой, — написала в редакцию читательница НГС.

В Министерстве здравоохранения Новосибирской области подтвердили, что больница будет работать с коронавирусными пациентами.