В Новосибирске детскую больницу отдают под ковидный госпиталь

В Новосибирске Детскую городскую больницу
— Детскую городскую больницу
В Министерстве здравоохранения Новосибирской области подтвердили, что больница будет работать с коронавирусными пациентами.
— Детская больница
В ведомстве не уточнили, что будет с пациентами, которые сейчас уже проходят лечение в больнице, сказав, что процедура перепрофилирования стандартная для всех стационаров.
В Новосибирской области резко растет заболеваемость коронавирусом. Мы узнали у вирусологов, какой будет третья волна, почему она началась летом и когда закончится. При этом вчера мобильные пункты вакцинации против ковида не смогли обслужить всех желающих сделать прививку. Ранее мы публиковали адреса и график работы пунктов вакцинации в Новосибирске — семь полезных карточек.