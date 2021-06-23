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Под Новосибирском открыли еще один ковидный госпиталь

Больница в Кольцово начала принимать пациентов с коронавирусом

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Минздрав расширяет коечный фонд для больных коронавирусом

Минздрав расширяет коечный фонд для больных коронавирусом

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В Кольцово развернули ковидный госпиталь

В Новосибирске открывают еще один ковидный госпиталь. Пациентов с коронавирусом начали принимать и в Новосибирской клинической районной больнице № 1 в Кольцово.

— Сегодня с утра начали привозить больных с ковидом. Переводим некоторых и в реанимацию. Сейчас у нас в очереди семь скорых, — рассказал корреспонденту НГС источник, знакомый с ситуацией. — Не скажу, что это из-за того, что другие больницы заполнены. Скорее всего, это больше расширение коечного фонда.

В больнице Кольцово информацию о приеме больных коронавирусом подтвердили.

— Решение было принято в связи со сложившейся на территории региона эпидемиологической ситуацией, — рассказали корреспонденту НГС в Министерстве здравоохранения Новосибирской области.

Очереди скорых сохраняются сейчас и у других ковидных больниц, несмотря на то что на прошлой неделе министр здравоохранения Константин Хальзов сообщил, что ситуация контролируется. При этом признал, что скорой сейчас работать очень тяжело.

Сегодня стало известно, что в Новосибирске также и детскую городскую больницу № 6 перепрофилируют под ковидный госпиталь для детей.

СЮЖЕТ

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В Новосибирской области резко растет заболеваемость коронавирусом. Мы узнали у вирусологов, какой будет третья волна, почему она началась летом и когда закончится. При этом вчера мобильные пункты вакцинации против ковида не смогли обслужить всех желающих сделать прививку.

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