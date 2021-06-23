Под Новосибирском открыли еще один ковидный госпиталь

В Новосибирске открывают еще один ковидный госпиталь. Пациентов с коронавирусом начали принимать и в Новосибирской клинической районной больнице № 1 в Кольцово.

— Сегодня с утра начали привозить больных с ковидом. Переводим некоторых и в реанимацию. Сейчас у нас в очереди семь скорых, — рассказал корреспонденту НГС источник, знакомый с ситуацией. — Не скажу, что это из-за того, что другие больницы заполнены. Скорее всего, это больше расширение коечного фонда.

В больнице Кольцово информацию о приеме больных коронавирусом подтвердили.