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Глава оперштаба по коронавирусу назвала симптомы заражения индийским штаммом

Они похожи на симптомы простуды

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В результате заражения индийским штаммом коронавируса больные получают иные симптомы

В результате заражения индийским штаммом коронавируса больные получают иные симптомы

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Вице-премьер и глава оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции Татьяна Голикова назвала основные симптомы заболевания индийским штаммом коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости». По ее словам, это насморк, боль в горле и головная боль.

Индийский штамм коронавируса был обнаружен в конце прошлого года и получил название «Дельта». Считается, что он более агрессивен и заразен. На днях мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что именно индийский штамм коронавируса был выявлен у большинства пациентов с COVID-19 в столице. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила о том, что доля зараженных именно этим штаммом растет в последние недели. Общее число зараженных тоже растет. Эксперты рассчитывают, что оно остановится на уровне 15 тысяч вновь выявленных случаев в сутки.

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Татьяна Голиковакоронавирусиндийский штамм
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