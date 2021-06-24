Курорты Краснодарского края с августа будут принимать только привитых туристов

Ранее мы рассказывали, как с началом туристического сезона в Сочи и окрестностях взлетели цены на жилье, а местные распугивают туристов, лишенных альтернативы отдыха, своей жадностью. У тех, кто вернулся из отпуска с юга, впечатления двоякие. Некоторых особенно поразили ценники на еду.