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Курорты Краснодарского края с августа будут принимать только привитых туристов

Такое заявление сделал сегодня губернатор

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Отечественные курорты на волне пандемии остаются местом отдыха номер один для российских туристов

Отечественные курорты на волне пандемии остаются местом отдыха номер один для российских туристов

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Для заселения в гостиницы Краснодарского края с 1 июля нужен будет отрицательный тест на ковид, с 1 августа — сертификат о вакцинации, заявил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

— Сейчас в крае мы видим рост числа заболевших COVID-19, число госпитализаций увеличивается. Наша задача — защитить здоровье людей и сохранить экономику региона, — написал Кондратьев в своем телеграм-канале.

Результаты ПЦР-теста или любого другого документа, подтверждающего, что человек здоров, будут требовать во всех отелях, пансионатах, гостиницах, санаториях и детских лагерях. С 1 августа мера ужесточается — у гостей должен быть сертификат о вакцинации. Исключение — для тех, кому нельзя ставить прививку по медицинским показаниям.

Новый подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией начался в июне. За три недели ежесуточное число вновь выявленных случаев увеличилось в два раза. Сегодня оперштаб сообщил о 20 182 новых случаях COVID-19 в России. Скончались 568 человек, выздоровели 13 505.

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Ранее мы рассказывали, как с началом туристического сезона в Сочи и окрестностях взлетели цены на жилье, а местные распугивают туристов, лишенных альтернативы отдыха, своей жадностью. У тех, кто вернулся из отпуска с юга, впечатления двоякие. Некоторых особенно поразили ценники на еду.

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Краснодарский крайСочитуризмпандемия коронавирусаПЦР-тествакцинация от коронавируса
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