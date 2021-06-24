Курорты Краснодарского края с августа будут принимать только привитых туристов

Для заселения в гостиницы Краснодарского края с 1 июля нужен будет отрицательный тест на ковид, с
— Сейчас в крае мы видим рост числа заболевших
Результаты ПЦР-теста или любого другого документа, подтверждающего, что человек здоров, будут требовать во всех отелях, пансионатах, гостиницах, санаториях и детских лагерях. С
Новый подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией начался в июне. За три недели ежесуточное число вновь выявленных случаев увеличилось в два раза. Сегодня оперштаб сообщил о
Ранее мы рассказывали, как с началом туристического сезона в Сочи и окрестностях взлетели цены на жилье, а местные распугивают туристов, лишенных альтернативы отдыха, своей жадностью. У тех, кто вернулся из отпуска с юга, впечатления двоякие. Некоторых особенно поразили ценники на еду.