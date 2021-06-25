Почему третья волна опаснее? Врачи об индийском штамме коронавируса

В России с начала июня начала расти заболеваемость коронавирусом, некоторые регионы уже заявили о третьей волне, начали вводить новые ограничения, а Бурятия даже ввела новый локдаун. Вчера в стране выявили больше 20 тысяч новых случаев заражения — такого не было с января этого года. О том, какой будет новая волна коронавируса и чего нам ждать в ближайшие месяцы, мы спросили врачей. И получили неутешительные прогнозы.
— Совершенно точные цифры [пика заболеваемости] никто не скажет, конечно конечно. Если люди будут вакцинироваться — сильный рост не пойдет. Если не будут вакцинироваться, то мы можем получить и 30 тысяч, и больше, — считает вирусолог Анатолий Альтштейн. Штамм «дельта» опасней. Разница, конечно, не такая большая, но в целом он опасней и хуже нейтрализуется антителами, которые возникают при введении вакцины. Мы ожидаем, что вакцина снизит число людей, которые попадают в больницу, снизит число тяжелых заболеваний и летальных исходов, но не будет такой эффективной, как с предыдущим штаммом.
Анатолий Альтштейн — вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, где была разработана вакцина «Спутник V».
Иммунолог Владимир Болибок говорит, что третья волна определенно будет хуже, чем первые две — именно из-за нового штамма «дельта», или, как его еще называют, индийского. Он не только более опасен, но и более заразен, к тому же активнее поражает молодых людей.
— Во-первых, очень резкий всплеск, по экспоненте, «свечка» на кривой заболеваемости, говорит о том, что вирус несколько поменял свои свойства и стал более заразным, — говорит доктор. — Во-вторых, болеют и умирают более молодые люди — это говорит о том, что они получают относительно более высокую дозу заражения. В-третьих, заметно выросла летальность, скорее всего, в целом по Российской Федерации она будет выше, чем в первую и вторую волну. Это говорит о том, что вирус быстрее убивает. Волна только-только началась, а летальность уже резко пошла вверх. Всё это говорит о том, что мы столкнулись с новым вариантом коронавируса, который более заразный, более агрессивный и быстрее убивает.
Владимир Болибок — частнопрактикующий врач — аллерголог-иммунолог, специалист по лечению иммунодефицитных состояний, хронических воспалительных процессов и аллергических заболеваний у взрослых и детей.
По его подсчетам, у непривитого человека вероятность погибнуть от уханьского штамма коронавируса была 1 к 30. Говорить о летальности индийского штамма «дельта» пока рано, более точные данные появятся в конце месяца. Пока, по прогнозам иммунолога, вероятность будет 1 к 20.
Врачи считают, что на данный момент всё зависит не столько от ограничительных мер, которые могут ввести власти, сколько от самих людей — любые меры можно нарушить, к любым просьбам и требованиям не прислушаться. Резкие ограничения вроде локдауна применяют, когда никак по-другому решить проблему невозможно. Повлиять на ситуацию может вакцинация, но это дело не одного дня. Анатолий Альтштейн говорит, что сейчас важно привить максимальное количество людей, чье согласие возможно получить, не останавливаясь даже на тех 60%, которые ранее называли достаточными для выработки коллективного иммунитета.