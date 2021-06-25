Почему третья волна опаснее? Врачи об индийском штамме коронавируса

Анатолий Альтштейн — вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, где была разработана вакцина «Спутник V».



Иммунолог Владимир Болибок говорит, что третья волна определенно будет хуже, чем первые две — именно из-за нового штамма «дельта», или, как его еще называют, индийского. Он не только более опасен, но и более заразен, к тому же активнее поражает молодых людей.



— Во-первых, очень резкий всплеск, по экспоненте, «свечка» на кривой заболеваемости, говорит о том, что вирус несколько поменял свои свойства и стал более заразным, — говорит доктор. — Во-вторых, болеют и умирают более молодые люди — это говорит о том, что они получают относительно более высокую дозу заражения. В-третьих, заметно выросла летальность, скорее всего, в целом по Российской Федерации она будет выше, чем в первую и вторую волну. Это говорит о том, что вирус быстрее убивает. Волна только-только началась, а летальность уже резко пошла вверх. Всё это говорит о том, что мы столкнулись с новым вариантом коронавируса, который более заразный, более агрессивный и быстрее убивает.

