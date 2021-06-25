В пунктах вакцинации в Новосибирске стал кончаться первый компонент препарата от ковида

В других регионах тоже подобные проблемы: например, губернатор Свердловской области подтвердил информацию о том, что в Екатеринбурге закончился первый компонент вакцины « Спутник V », а в регионе осталось меньше 20 тысяч доз вакцины.

Новосибирцы жалуются на нехватку вакцину несколько дней подряд.

— 24 июня был в пунктах вакцинации в Академгородке, их два — в ТЦ «Эдем» и в поликлинике на улице Демакова, 2. Приехал в первый — очередь на пару часов. Записался в поликлинику, приехал, сказали, что час назад вакцина кончилась, когда будет, не известно, — рассказал журналисту НГС читатель Сергей.

Паблик в соцсети «ВКонтакте» «Ненаучный городок» опубликовал вчера вечером следующую информацию.

— Сегодня в поликлинике на Демакова и в пункте вакцинации в «Эдеме» закончилась первая доза вакцины от коронавируса. На Морском остался только « Спутник V », — пишут в паблике.

Новосибирец Андрей Сивенок был в «Эдеме» и сфотографировал там объявление о том, что вакцина закончилась.