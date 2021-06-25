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В пунктах вакцинации в Новосибирске стал кончаться первый компонент препарата от ковида

Сейчас остатки перераспределяют между учреждениями

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Такое объявление висит в ТЦ «Эдем» в Академгородке

Такое объявление висит в ТЦ «Эдем» в Академгородке

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Новосибирские пункты вакцинации начали сталкиваться с тем, что в них заканчивается первый компонент препарата.

— В связи с увеличившимся расходом вакцины в некоторых кабинетах вакцинопрофилактики закончился первый компонент препарата. В настоящее время запас вакцин, имеющийся в других поликлиниках, перераспределяется между медицинскими организациями. Очередная федеральная поставка вакцины ожидается в ближайшее время. После поступления в максимально короткие сроки партия будет распределена во все поликлиники региона, — пояснили в ведомстве.

В других регионах тоже подобные проблемы: например, губернатор Свердловской области подтвердил информацию о том, что в Екатеринбурге закончился первый компонент вакцины «Спутник V», а в регионе осталось меньше 20 тысяч доз вакцины.

Новосибирцы жалуются на нехватку вакцину несколько дней подряд.

— 24 июня был в пунктах вакцинации в Академгородке, их два — в ТЦ «Эдем» и в поликлинике на улице Демакова, 2. Приехал в первый — очередь на пару часов. Записался в поликлинику, приехал, сказали, что час назад вакцина кончилась, когда будет, не известно, — рассказал журналисту НГС читатель Сергей.

Паблик в соцсети «ВКонтакте» «Ненаучный городок» опубликовал вчера вечером следующую информацию.

— Сегодня в поликлинике на Демакова и в пункте вакцинации в «Эдеме» закончилась первая доза вакцины от коронавируса. На Морском остался только «Спутник V», — пишут в паблике.

Новосибирец Андрей Сивенок был в «Эдеме» и сфотографировал там объявление о том, что вакцина закончилась.

СЮЖЕТ

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Министр здравоохранения региона Константин Хальзов сообщил 24 июня, что за прошлую неделю привилось в два раза больше жителей, чем неделю назад: если с 10 по 16 июня их было 22 423, то с 17 по 23 — 42 515. По его словам, накануне в регионе было еще 32 219 доз первого компонента.

22 июня жители города сообщали, что им не хватило препарата в мобильных пунктах в ТЦ «Сан Сити» и «Амстердам». 24 июня в мобильных пунктах были очереди из-за увеличившегося на этой неделе интереса к вакцинации. Одна из читательниц поставила вакцину вчера, а вот 23 июня ей тоже не хватило.

Ранее мы писали о том, что в новом мобильном пункте вакцинации в Новосибирске, в «Ауре», собралась очередь из желающих поставить прививку от ковида.

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