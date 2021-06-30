Владимир Путин объяснил, почему привился «Спутником V», а не новосибирской «ЭпиВакКороной»

Сегодня, 30 июня, президент РФ Владимир Путин во время прямой линии с жителями страны рассказал, как выбирал вакцину, которой он привился от ковида. Он пояснил, почему отказался от «ЭпиВакКороны» новосибирcкого центра «Вектор», а предпочел «Спутник V».



— Они обе хорошие, современные, векторовская синтетическая, она продвинутая, но действует меньше по времени. Хотя у нее есть свои преимущества: после нее нет никаких побочных явлений, даже подъема температуры. Но я исходил из того, что мне нужно быть защищенным как можно дольше, — сказал Владимир Путин.

